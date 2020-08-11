Поскакали! Обзор конных клубов Томска

11 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Истомина

Если лошадь мотает головой и задирает ее вверх, это значит, что она не признаёт вас как наездника. А вот если она перестала это делать и даже склонила голову, то скорее всего, она вам покорилась. Лошадь выражает свои эмоции с помощью языка тела.

Чтобы больше узнать об этих животных, мы побывали в пяти конных клубах нашего города: «Баланс», «Перфект», «Багира», «Дебют» и «Русичи». Рассказываем о том, сколько лошадей в клубах, каких пород, чем их кормят, не холодно ли им в конюшнях зимой, сколько стоят занятия конным спортом и что такое иппотерапия.

«Баланс». Переулок Нижний, 29

2GIS показывает, что мы на месте. Видим лошадей, пасущихся в леваде, но входа нигде нет, — оказывается, он с другой стороны. Подходим к бордовым воротам. Слева от них — здание администрации, там купили за 50 рублей билет для входа в клуб. Идем мимо деревянных беседок и натыкаемся на ипподром. Возле него, в тени, трибуны, пустые места которых обдувает свежий ветерок. На поле занимаются, в основном, дети. Тренеры громко командуют, одна из них — Екатерина Рякина — оглушительно выкрикивает: «Милана, толкай повод короче, пожалуйста. Он не должен пойти за той лошадью домой. Правая нога куда поехала? Давай-давай, справляйся! Вперед!».

Занятия верховой ездой

Екатерина работает здесь с 2002 года — с первого курса сельскохозяйственного института. Вообще, лошади ей нравились еще лет с пяти, она часто просила папу купить ей игрушечных лошадок. Когда подросла, начала активно участвовать в соревнованиях.

— Когда стартуешь сам, дети на тебя смотрят и им хочется тянуться. Ты всегда должен быть авторитетом, — говорит Екатерина Рякина. — Соревнования проходят здесь, но пока они на паузе. У «Баланса» самое большое поле. Здесь, где мы сейчас стоим — боевое поле, конкурное. Под ногами песок, когда-то он был кварцевый. Мягкое покрытие нельзя, оно должно быть упругим, пружинить, потому что лошадь толкается. Опилки — не очень хорошо. Они рыхлые, влажные. Вообще, самый хороший грунт — песок с геотекстилем. Но он очень дорогой — порядка 3-4 миллионов.

Тренер Екатерина Рякина с 2002 года на ипподроме

Раньше, начиная где-то с 1980-х годов, на месте клуба «Баланс» была государственная заводская конюшня. В 2013 году территорию арендовал клуб «Жокей». Через какое-то время территория перешла в собственность московского конного центра «Росипподромы». В 2017 году АО «Росипподромы» расторгло договор с «Жокеем» из-за долга, и клуб обанкротился. Теперь «Баланс» арендует всю территорию.

В клубе больше ста лошадей и четыре конюшни. Одна конюшня — для частных коневладельцев, половина конюшни — для лошадей тренеров, полторы конюшни принадлежат клубу. А в одной старой конюшне — манеж (его используют в непогоду для занятий).

Все конюшни в «Балансе» построены из белого, уже потертого, кирпича

Породы лошадей абсолютно разнообразные: тяжеловозы, шайры, рысаки русские, британские, японские, ганновер, тракенер; а еще есть ослики, пони, козы, барашки и даже лосенок. Если ты спортсмен, то можешь арендовать лошадь для самостоятельных тренировок. Например, тренер Наталья готова сдать лошадь за поларенды — 5000 рублей в месяц, но тогда на этой лошади будет ездить кто-то еще. За полную аренду — 10000 рублей (лучше всего обсудить индивидуально с тренером) наездник сам ухаживает за животным и ездит один. Или еще вариант — купить абонемент. Например, 12 занятий в месяц стоят 4200 рублей. Чем меньше занятий, тем выше цена (полный прайс смотрите дальше).

Почему аренда лошади 10000 рублей? Столько стоит ее содержание. Рулон сена — от 1000 до 1500 в месяц, килограмм овса — 10 рублей, а лошади нужно в день от 3 до 6 кг, в зависимости от того, как эффективно она занимается и какого размера. И еще дают вкусняшки — отруби и подкормки. Наконец, часть суммы уходит на зарплату тренерам и конюхам.

Лошади пасутся в левадах, рядом с конюшнями

Входим в конюшню клуба. Сразу же до нас долетает лай собаки. Помещение просторное и длинное, потолки гигантские. Чуть осмотревшись, слышим чей-то вопль. Оказалось, что это ишак пел серенаду, чтобы привлечь наше внимание. Возле его денника, на сене, развалился козел Боня. Увидев нас, он настороженно и в тоже время спокойно поднялся. То приближался к нам, то отходил. Поджилки немного начали трястись. Конюх шепнул, что Боня не тронет, если мы к нему сами не будем лезть.

Козел Боня, обитатель конюшни

Проскользнув мимо козла, попадаем в частную конюшню. Ощущение, будто блуждаем по лабиринтам. На денниках частные коневладельцы вешают таблички, где написано, можно ли приближаться к лошади и гладить ее, можно ли кормить и чем именно.

В конюшне

Тринадцатилетняя Арина Иванова уже пять лет в конном спорте, из них три года — в «Балансе». Девочка живет буквально в двух шагах от клуба, заскакивает сюда каждый день. Сначала у нее не было возможности платить за обучение, слишком дорого для неё, и поэтому она просто помогала в конюшне — ухаживала за лошадками. Сейчас Арина арендует кобылу своего тренера и стартует на соревнованиях. Иногда она катается ещё и на жеребце, который тоже принадлежит тренеру. Арина платит 2500 рублей в месяц — за три занятия в неделю. Девочка умиляется и обнимает лошадь: «Ну как их не любить?»

Арина

Цены:

Индивидуальное разовое пробное занятие на 1 час — 800 рублей (15 минут инструктаж и 45 минут езда верхом).

Экскурсия по клубу в группах для детей — от 200 рублей с каждого.

Прогулка недалеко от клуба для тех, кто умеет ездить верхом — 1000 рублей.

Абонемент для детей на 4 занятия в месяц — 2200 рублей, на 8 занятий — 3400 рублей, на 12 занятий — 4200 рублей.

Абонемент для взрослых на 4 занятия в месяц — 2400 рублей, на 8 занятий — 3800 рублей, на 12 занятий — 4500 рублей.

Катание в санях или на карете, запряженными лошадьми — 2000 рублей, но возможно индивидуально договориться о цене.

Аренда домика и беседки на мероприятия (можно пожарить шашлыки, отдохнуть) — от 1500 в час.

Фотосессия — 1000 рублей на 1 час.

«Русичи». Шегарский тракт, 10/1

Рядом с жилыми домишками — огород, недалеко пасутся коровы в леваде. Сначала мы подумали, что попали не туда. Оказывается, хозяева живут прямо возле конюшни.

Быт вокруг «Русичей»

Конюшне этой пять лет, а вот сам конный клуб существует давно, где-то 11 лет. Хозяйка Виктория Борисова рассказывает о том, что они с мужем выполняют всю работу в конюшне своими силами. Стены утеплены снаружи пенопластом, внутри тепло. Лошадям подкладывают сено в денники.

В конюшне

Александр, муж Виктории, помнит каждую лошадь, на вопрос о количестве он начинает загибать пальцы и считать. Насчитал 20 лошадей! Четыре из них частные. И русские рысаки есть, и американские, верховые, тракены и малыш-пони. Кормят их овсом, отрубями, хлебом, дают полакомиться яблоками и сахаром.

— Жить рядом с конюшней — удобно, и в плане охраны и, если вдруг лошадь заболела, и ехать никуда не нужно. Накормил сутра и всё. Но с другой стороны жить рядом — это плохо. Хочется отсюда уйти. Люди сюда приходят отдыхать, на природу, к животным, а у нас — это жизнь. Личного пространства вообще нет, — рассказывает Виктория Борисова.

Виктория со своей любимой лошадью Ласточкой. Ей 30 лет

Виктория по особенному относится к лошадям с детства. Когда ей было 10 лет, она сама накопила денег и пошла на ипподром. Раньше участвовала в соревнованиях, но сейчас ей жаль лошадей, поэтому в «Русичах» занимаются в основном на любительском уровне. Но некоторые спортсмены все-таки есть, им нравится тренироваться на поле недалеко от конюшни.

Хромой конь Роттердам, американский рысак, гуляет в леваде

На тренировочном поле наблюдаем, как родители аккуратно помогают своему ребёнку слезть с лошади. Инструктор Татьяна Хорунжая только что проводила иппотерапию. Говорит, что частенько сюда приходят дети с ДЦП или аутизмом. Езда верхом без седла полезно сказывается на их здоровье.

Татьяна Хорунжая

Татьяна смущается, в шутку говорит, что лошадь уже успела обслюнявить её футболку, а тут мы появились с фотоаппаратом. Инструктор на «ты» с лошадьми уже 34 года, когда участвовала в соревнованиях, травмировала плечевые суставы и поэтому отложила конный спорт.

— Я не знала где находятся конюшни у нас в городе. В итоге маме на работе дали путевку по снежным городкам. В путевку входила поездка на ипподром госконюшни. Мы прокатились в санях на лошадях. Уже потом мы с мамой в мороз (мне было тогда 12 лет), пошли искать эту конюшню. Я сходила на одну тренировку и конюшню закрыли на карантин. Ждала, нюхала рукавички, пропахшие лошадкой, — вспоминает Татьяна и одновременно седлает Вешалку для занятий с детьми.

Тем временем на поле вывели вороного коня. На голове у него черная москитная сетка, чтобы насекомые не кусали. Такое мы видели впервые. Конь очень пылкий, дергается и ржет.

На голове коня — сетка от насекомых

Когда вывели кобылу Люсю, казалось, он вот-вот лягнет. Пришлось увести в конюшню, ведь сейчас на Люсе собирается кататься девочка. Татьяна и дети помогают ей залезть, но она гордо говорит им, что, вообще-то, может справиться сама.

Цены:

Урок верховой езды на 45 минут — 800 рублей.

Иппотерапия на 15 минут — 400 рублей.

Фотосессия на 1 час- 1000 рублей.

Экскурсия, знакомство с лошадьми на 1 час — 250 рублей.

«Перфект». Поселок Черная речка, улица Мельничная, 18

Две лошади вольно гуляют и поедают травку. Мы сразу задали вопрос: «А они не убегут?» Оказалось, это два пенсионера. Так называют лошадей, которым уже за 20 лет (лошадь живет 25-30 лет). Они не убегут. Зачем убегать оттуда, где тепло, где кормят, заботятся и лечат? Такие лошади — безопасны, максимум могут подойти и потянуть носик, чтобы их покормили.

«Пенсионер» на вольном выпасе

Один из пенсионеров — конь Василий, коренной москвич. Его хозяйка Елизавета Молчанова занимается конным спортом девять лет. Вместе они участвовали в соревнованиях, мотались в другие города. Часто первые поездки для лошадей — стресс, некоторые трусят заходить в коневоз — автомобиль для перевозки лошадей, так как не привыкли к маленькому пространству. Вася спокойно заходил, а вот выходить задом боялся, приходилось его разворачивать.

Лиза и Василий

Тренером Елизаветы была Евгения Ефремова — хозяйка «Перфекта». Пока мы восхищались тем, как хорошо сохранился пенсионер Вася, подошла блондинка в темной кепке с надписью Russia (к слову, мы заметили, что многие тренера в конном спорте носят кепки — наверное, они напоминают традиционные жокейские фуражки). Оказалось, это Евгения. Она 25 лет в конном спорте.

— Я просилась к лошадкам, а мама сначала не хотела меня пускать. На ее памяти был печальный случай с одноклассницей, которая убилась насмерть, выступая на соревнованиях. Мама очень долго говорила мне «нет», но до тех пор, пока я однажды не попала в новосибирскую спортшколу и не осталась там на долгие годы, — вспоминает Евгения Ефремова.

Евгения Ефремова, хозяйка «Перфекта»

Когда в Томске открывался клуб «Жокей», Евгению пригласили сюда в качестве профессионального тренера-инструктора. Клуб искал именно образованного человека, с судейской категорией. Евгения согласилась и переехала в Томск вместе с мужем. Спустя девять лет «Жокей» обанкротился и тренер уехала обратно в Новосибирск, но через полтора года решила вернуться в Томск и открыть здесь свой клуб — «Перфект». Ему год.



Ремонт конюшни до сих пор занимает много времени и средств. Конюшня — деревянная. Евгения рассказывает, что лошади не боятся морозов зимой, они боятся сквозняков. Поэтому стены конюшни снаружи закрыли специально отделочной пленкой, а щели запенили, чтобы нигде не дуло.

Конюшня снаружи

Раньше здесь обитали кони табуном (то есть, без денников) и коровы. Все вычистили. В конюшне пахнет деревом и опилками. 16 лошадей, из них некоторые принадлежат частным коневладельцам, живут в денниках, в них деревянные полы (раньше были глиняные) и опилочные подстилки, которые меняют каждый день. По мнению Евгении, лошади должны жить именно в денниках, а не табуном, потому что они могут начать выяснять отношения и травмироваться, а ведь каждая лошадь — особенная и ценная!

Денники, в которых живут лошади в «Перфекте»

Есть рабочие лошадки, русские рысаки, тракены, буденновцы и шетлендский пони. За животными целыми сутками следят наемные работники — конюхи.

В тренерской есть большое окно, выходящее прямо в конюшню. С другой стороны оно темное, тонированное

— У нас большинство лошадей учебные, есть несколько спортивных. Чтобы вырастить спортсмена, должно пройти несколько лет, — рассказывает Евгения. — Быстрых результатов не бывает. Нужно почувствовать лошадь, отработать 5 или даже 10 тысяч часов. Если человек занимается один, два или даже три раза в неделю и хочет очень хорошо выступать, — так не бывает. Спортивная нагрузка должна быть 5-6 дней в неделю, по несколько лошадей. Невозможно позаниматься 45 минут и убежать. Лошадь нужно почистить, привести в порядок, отработать. Я лично занимаюсь 1-3 раза в неделю, но это такой, любительский уровень.

Шетлендский пони Апачи, коротко называют Пончиком. Ему 9 лет. Толпа детей может заобнимать его, он не укусит и не лягнет

Лошадей кормят в «Перфекте» пять раз в сутки кашей или мюслями (по три раза) и сеном (два раза), а еще угощают витаминной травой и жмыхами. Екатерина считает, что питанию таких животных нужно уделять особое внимание, накормив коня чем-то жирным можно вызвать брожение в кишечнике. В таком случае начнутся колики и лошадь может умереть.

— Коть, иди сюда. Ну пожалуйста. Ну соблаговоли к нам подойти, — ласково говорит Екатерина высокому коню Потоку.

Вот он, Поток. На самом деле очень высокий, тут просто наклонил голову к тренеру

Выходим из конюшни к тренировочным полям. На одном поле — грунтовка, на другом — начали завозить песчанку.

Тренировочное поле Фото: Иван Иванов

Для подготовки юных спортсменов используются адекватные обученные лошади, которые проходят первоначальную подготовку, ни в коем случае нельзя, чтобы они были агрессивными или опасными для езды.

Цены:

Индивидуальное занятие — 850 рублей.

Групповые занятия — 600 рублей с каждого.

Развивающие занятия для детей от трех лет — на 20 минут — 400 рублей, на 40 минут — 800 рублей.

Фотосессия с лошадью на 30 минут — 800 рублей, на час — 1500 рублей.

Экскурсии группой до 10 человек — 350 рублей с каждого, больше 10 человек- 250 рублей с каждого.

Прогулка на лошади на 45 минут — 800 рублей.

«Дебют». Улица Алеутская, 16а

Путь от остановки «Сосновый бор» до конюшни оказался неблизким. Нас встретили две небольшие собаки, одна из них вроде как кусается (предупредили быть осторожней), хотя на вид она вполне безобидная.

Конюшня эта тут давно, еще была при психиатрической больнице. Уже 13 лет конюшню арендует хозяин, он же конюх Ренат Исмаилов.

Ренат

— Я женился на дочери человека, который занимался лошадьми. Мне тоже пришлось помогать. И я втянулся, мне понравилось. Вот арендуем эту конюшню теперь, — рассказывает Ренат.

Конюшня снаружи

В «Дебюте» 8 лошадей, они, в основном, частные и все, кроме одной, — жеребцы и мерины. Среди них есть и тяжеловоз, и ганновер, особенно распространена русская рысистая лошадь гнедой масти. Такова наша спутница, единственная кобыла в конюшне — Оборона. Ей где-то 10 лет, хозяйка взяла ее еще жеребенком. Сейчас Оборона немного пополнела, так как долгое время на ней мало ездила верхом хозяйка, ведь она приобрела себе жеребца и больше времени теперь возится с ним. А кобылой занимается спортсменка Евгения Быкова, восемнадцатилетняя наездница, она уже 10 лет ездит верхом.

По ее мнению, все выбирают конюшню ближе к дому, потому что те, кто неровно дышит к лошадям, хотят ходить каждый день. Женя могла с 6 утра до 6 вечера пропадать в конюшне. Родители постоянно ругали ее, мол что же она делает целый день с лошадьми. А она играла с ними, тискала, чистила и по несколько раз занималась. Ну очень любит лошадей!

Женя и Оборона

К любой лошади сзади лучше не подходить, может лягнуть. Поэтому мы обходим Оборону со стороны и стараемся всегда находиться впереди нее.

Перед тренировкой и после лошадь всегда чистят. Есть такие, которым это нравится, а есть и те, которые капризничают. Евгения берет две щетки и одной начинает чистить Оборону круговыми движениями. Кажется, что кобыла и так блестит, но когда Евгения начинает стряхивать грязь второй щеткой, пыль только успевает отлетать. Если плохо почистить животное, песок может остаться в зоне подпруги и будет натирать во время тренировки, со временем может даже образоваться лишай.

У лошадей есть шампунь и кондиционер

После чистки Женя седлает лошадь. Седло у нее свое, купила давно. Говорит, что хоть и много кто занимался на нем раньше, оно даже уже успело поистереться, но все равно — родное, удобное и комфортное. Наездница надевает шлем и перчатки, и выводит лошадь на поле. Под копытами на поле опилки.

Обороне не нравится, когда подтягивают узду. Возмущается.

Женя по договоренности с хозяйкой арендует Оборону бесплатно. Вообще, наездник, который имеет хотя бы базовые навыки езды и умеет ухаживать за лошадью, может арендовать ее за 5000 рублей на сезон (полгода). Расценки у коневладельцев разные, лучше всего договариваться индивидуально. Многое зависит от того насколько конь уже натренированный, насколько он уже чемпион.

Соревнования проходят в другом клубе — «Баланс». Туда лошадей отвозят на коневозе. Евгения уже успела принять участие в конкуре — по ее словам, самый популярный и травмоопасный вид спорта. Даже сохранилась фотография, где она падает с коня.

— Я занимаюсь для души. Мне нравится. У меня был перерыв в конном спорте. Я очень хотела заниматься, но были проблемы с деньгами. Не могу без конного спорта. Вот нашла Таню (хозяйка Обороны). Она сказала, что у нее нет времени на кобылу, она не успевает. Договорились бесплатно. Лошадь обеспечивает сама хозяйка, я только занимаюсь, ухаживаю. Дорого платить в других клубах.

Женя выполняет три аллюра — шаг, рысь, галоп

Поднялся сильный ветер и небо стало серым, вот-вот начнется дождь с грозой. Бегом в конюшню! Несмотря на то, что она не очень большая, в ней не тесно, можно спокойно пройти мимо лошадей и быть уверенным, что они не дотянутся до тебя, если боишься. Нам посоветовали не гладить коней, пока они находятся в денниках. Лошади бывают разные, кого-то сначала нужно прикормить, кто-то слишком пылкий, может бурно отреагировать. Однако, все-таки кажется, что животные эти безобидные, разве что пытались облизать фотоаппарат пару раз, приняв его за еду.

Сбруя хранится в помещении рядом с конюшней. На ней подписано, что для какой лошади предназначается

В любой конюшне есть кошки и собаки

Справа в конюшне — тренерская. В глаза сразу бросаются кубки и медали, которые стоят на окне. В «Дебюте» есть два коня чемпиона.

Один из коней-чемпионов

— Здесь заботятся о лошадях, кормят их сеном, овсом, поят, они гуляют постоянно. Вот этот рыжий, — показывает на коня, — постоянно, как ни приду в обед, гуляет, — улыбается Женя Быкова.

Цены:

Разовое (ознакомительное) занятие для взрослого в будние дни — 1000 рублей, в выходные — 1200, для детей в будние — 900, в выходные — 1000. В целом занятие длится 1 час (15 минут инструктаж и 45 минут езда верхом).

Прогулка по Сосновому бору на 1 час для взрослых — 1000 рублей в будние дни, в выходные — 1200 рублей; для детей в будние дни — 900 рублей за 1 час, в выходные — 1000 рублей.

Групповая экскурсия — 270 рублей с каждого, если в группе от 5 до 10 человек, 250 рублей с каждого, если от 11 до 20 человек в группе и 230 рублей с каждого, если в группе 30 и более человек.

Абонемент для детей на 4 занятия в месяц — 2400 рублей, на 8 занятий — 3700. Абонемент для взрослых на 4 занятия — 2800 рублей, на 8 занятий — 4200 рублей. Аренда лошади для фотосессии на полчаса — 800 рублей, на час — 1200 рублей.

«Багира». Деревня Лоскутово, улица Химиков, 45

Учуяв уже знакомый запах, решили, что приехали по нужному адресу. Оказалось, «Багира» теперь в Лоскутово, а здесь (на Богашевском тракте, 22), на старой базе, живут себе поживают свиньи и коровы хозяйки конного клуба Натальи Третьяковой. На Химиков, 45 мы добрались спустя час от назначенной встречи. Конюшня стоит на уединенном, отдельном от деревни участке, в лесу.

Пока у Натальи занятие, мы ждали на лавочке

В «Багире» нет поля для тренировок, этот клуб предназначен для легкой прогулки верхом на лошади по маршруту. Наталья поняла, что перестала видеть в себе тренера (уже 32 года занимается с лошадьми, из них 20 лет хозяйничает в конюшне), поэтому решила заняться вот таким туризмом.

Так как мы опоздали, пришлось подождать, когда закончится инструктаж и прогулка. Наталья рассказывает девушкам о том, что поводья всегда следует держать в руках, потому что лошадь должна чувствовать контроль. Нельзя держаться за седло! Колени должны быть плотно прижаты, словно ты держишь ими важные документы, и они ни в коем случае не должны выпасть. Пятки вниз и чуть в сторону, чтобы не задеть животное, а то как даст газу!

Инструктаж

По одной девушки сели на коней. И Наталья тоже. Все вместе они отправились по маршруту. Наталья вспоминает, как вместе с подругой прокладывали этот маршрут: брали красную изоленту и отмечали границы, вырубали лишние ветки, чтобы не мешались, верхом на лошадях всё протаптывали и протаптывали тропу, чтобы не было ям.

Маршрут. Жеребёнок пошёл за своей матерью

Сюда клуб «Багира» переехал четыре года назад. Участок был сильно замусоренный, косогорный, без света и воды. Но Наталье понравилось то, что это место — далеко от трассы и аренда недорогая. Конюшню снаружи отделали пенопластом и еще одним слоем досок. Зимой на стены наваливают снег, так становится гораздо теплее. Ремонт в конюшне еще не закончен, нужно сделать деревянные полы и ворота получше.

Конюшня строится

У клуба 6 лошадей. Единственного жеребца Василия арендовали, чтобы покрыть поголовье. Породы такие: терская, орловская, рысистая, тяжеловозная. Кормят животных травой, морковкой, сеном, алтайским гранулированным комбикормом. Порции обычно небольшие, потому что, как говорит Наталья, лошадей не грузят спортивными нагрузками, а значит много энергии им не нужно.

Конюшня внутри. Зимой бычков продают на мясо и на эти деньги содержат коней

Вот уже наездники вернулись с прогулки. Коней (всех, кроме Грозы) начали расседлывать. Когда уводили одну из лошадей, у нее с собакой возникло недопонимание, в ответ на резкий лай, конь резко рванул с места.

Наталья предложила нам сесть на Грозу и попробовать пройтись по небольшому кругу. Мы хорошо запомнили инструкции! И, кажется, неплохо справились. Одно могу сказать точно — мы сумели почувствовать то, что лошадью, действительно, можно управлять и это не так страшно.

Цены:

Прогулка по маршруту в лесу на лошади для двоих на 45 минут (плюс инструктаж 15 минут, фото, кормежка) — 2500. Если один или более двух человек — 1000 рублей с каждого.

Это не все конные клубы Томска. Есть еще: «Гиппа» на улице Алеутской, 16А, строение 7 (рядом с «Дебютом»); «Русская тройка» в поселке Заварзино на улице Мостовой, 160; «Золотая орда» на Шегарском тракте, 10 (недалеко «Русичи») и «Амазонки» на улице Вершинина, 46.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Анастасия Истомина

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