Афиша Томска.

Выходные: 8 и 9 августа 2020 года

Томский Обзор / Фото: Изображение 7 августа 2020 // Фото: Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Для тех, кто соскучился по живым выставкам в музее, но не против посмотреть и онлайн-спектакль — традиционная афиша на выходные.

Выставка «Мы были первыми»

Музей представляет фрагменты первой экспозиции музея и первые экспонаты, которые расскажут свои истории от первого лица.

В экспозицию, которая разместилась в 6 или 7 залах, вошли предметы обстановки золотопромышленника Асташева, первого владельца здания музея, предметы археологии и этнографии, собранные за несколько экспедиций, предметы китайского и японского искусства, картины великих сибирских художников (Гуркин, Базанова, Суриков и др.) и многое другое.

Когда и где: с 4 августа в краеведческом музее

Время и стоимость: 10.00 — 18.00, 100 рублей

Аудитория: 6+

Онлайн-показ спектакля «Вруны»

Ложь всегда актуальна, потому что все врут: одни во благо, другие ради своей выгоды. Главное — не обмануть самого себя. Об этом во многом был спектакль Томского ТЮЗа «Вруны». Смешная, трогательная и порой горькая история объединила рассказы и пьесы Аркадия Аверченко, писателя, которого в начале ХХ века величали «королем юмора».

Атмосфера спектакля режиссера Петра Зубарева и художника Владимира Кана располагает к путешествию в то время. Ретро-колорита «Врунам» придает музыка — это танго авторства Бориса Гребенщикова и вариация «классического» аккомпанемента для немого кино начала ХХ века.

Где: на канале томского ТЮЗа

Аудитория: 16+

Онлайн-показ спектакля «Волшебная лампа Аладдина»

Этот спектакль несёт в себе аромат востока, его тайны и загадки, его экзотическую красоту и утончённость. История Аладдина, который нашёл старую масляную лампу и вдруг обрёл сказочную силу и могущество. Всё потому, что в лампе жил Джинн, который исполнял любое желание своего хозяина. Но Аладдин не хочет властвовать над миром, не желает обладать всеми сокровищами Востока. Ему по душе простая честная жизнь с любимой девушкой — прекрасной царевной Будур, которая полюбила его за светлую душу и горячее сердце.

Когда и где: 9 августа на канале театра «Скоморох»

Аудитория: 6+

Выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков»

Выставка впервые в России представляет одну из самых масштабных ретроспектив лучших образцов западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков. Более 140 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии демонстрируют яркое проявление творческой фантазии художников и высочайшего художественного мастерства граверов.

Когда и где: до 19 октября в томском областном художественном музее

Время и стоимость: 11.00- 19.00, 100 — 250 рублей

Аудитория: 12+

Выставка «Мой Томск, написанный с любовью»

Выставка «Мой Томск, написанный с любовью…» является логическим продолжением выставки «Архитектурная мелодия Томска». В нашем городе жили и работали величайшие мастера, творчество которых получило широкое признание не только в России, но и за рубежом: П. Кошаров, Н. Смолин, М. Щеглов, В. Гроховский, Г. Ламанов, К. Залозный, М. Горбатенко, Н. Котов, А. Капустина и другие. Выдающимся художникам удалось запечатлеть на своих полотнах самые укромные уголки Томска: переулки, дворы, сады, непарадные образы известных зданий, и зачастую в самых невероятных ракурсах.

Где: в Музее истории Томска

Аудитория: 0+.

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