Разборки на Усова. Прокуратура, горожане и представители городской администрации обсудили благоустройство улицы

30 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Ксения Толстошеева

На прошлой неделе в Томске жильцы домов по ул.Усова встретились с представителями городской администрации и прокуратуры.

Поводом стало разбирательство по поводу коллективного обращения местных жителей в прокуратуру. Горожане, переживающие за газоны и деревья, обратили внимание надзорного ведомства на проводимые варварскими, по их мнению, методами благоустроительные работы. О сути проблемы и о том, как проходила встреча — в нашем материале.

Вопросы

В конце июня активные жители нескольких домов по улице Усова (от Усова 58, до Усова, 64) и улицы Артема обратились в прокуратуру в связи с благоустроительными работами, которые проводятся на прилегающих территориях. Здесь, как и по всему городу, укладывают тротуарную плитки и бордюрные камни. Именно к характеру этих работ и их адекватности у томичей появились вопросы.

«Этот тротуар вот какой ширины. Раньше была небольшая дорожка, которая вела к соседнему дому. Весной срубили 7 тополей просто так, проложили эту дорогу. Она пустая, никуда не ведет, совершенно никому не нужна. При этом, по правилам Томска, никакие работы на расстоянии 1,5 метров от дерева вестись не должны», — считает одна из местных жительниц Елена Заславская.

По ее словам, работы на Усова проводятся слишком близко к деревьям и повреждают их скелетные корни, а также наносят механические повреждения стволам.

Еще одна проблема, на которую хотят обратить внимание томичи, — изымание газонов: вместо них появляются «никому не нужные дорожки», для прокладки которых срубаются вполне здоровые деревья.

«Действия ландшафтной комиссии, которая все это подписывает, носят рекомендательный характер и вступают в силу после постановления мэра. В связи с коронавирусом ландшафтная комиссия на места не выезжает, проводится заочное голосование. То есть, рассылаются фотографии, и в течение суток нужно сказать „да или нет“. Хотя есть таблица, по которой нужно освидетельствовать дерево. Оно должно быть сфотографировано с адресной привязкой, чтобы доказать, что оно аварийное. Аварийным оно считается только когда угрожает жизни, имуществу или каким-то коммуникациям. Все остальные причины, которые приводит ландшафтная комиссия, например, морозобойные трещины, сухие ветви… у них еще такая мотивация — что ветви нависают над тротуаром. Во-первых, они и должны нависать, их для этого и сажают. Во-вторых здесь вообще не было тротуара, — рассказывает Елена Заславская. — Эти дороги абсолютно ненужные. Раньше здесь была придомовая территория заасфальтированная, и у того дома тоже. Это все было газоном. Непонятно на каких основаниях и зачем это все сделали. И так по всем адресам, которые я указала, это все снесли и эту гадость поставили».

Ответы

На встречу с прокуратурой и местными жителями прибыли два сотрудника городской администрации: главный специалист отдела природного комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства Александр Сергиенко и замначальника этого департамента Андрей Афонькин. Собравшиеся ожидали, что к встрече присоединятся и представители ландшафтной комиссии, но они так и не появились.

Александр Сергиенко отметил, что в прошлом по обращению Елены Заславской был произведен выезд и осмотр зеленых насаждений вдоль улицы Усова от дома №60 до №64.

«На данный момент зеленые насаждения в удовлетворительном состоянии», — отметил эксперт.

Он также добавил, что спиленные корни, на которые указывают томичи, не являются скелетными и, соответственно, без них дерево может прожить. Он уточнил, что полученные тополями повреждения стволов «скорее всего, не могут привести к гибели дерева, как зеленого насаждения».

В свою очередь Андрей Афонькин отметил, что благоустроительные работы ведутся в соответствии с нормами.

«Наличие бортового камня на такой улице обязательно. По правилам он 15 сантиметров по высоте. Бортовой камень установлен в соответствии с нормами. Если на него посмотреть, высота его незначительна и копать до скелетной корневой системы никто не собирался. Это незачем делать», — отметил Андрей Афонькин.

По его словам, работы на Усова проходили по старым параметрам, то есть тротуар не расширяли, а выравнивали. При этом работники заглублялись максимум на 25 сантиметров и никак не могли повредить скелетные корни.

«Мы делаем ремонт, ничего не меняем. Здесь нет ПСД, мы работаем по дефектной ведомости. Здесь на тротуаре выделены полосы движения, в том числе и для велосипедистов, которых здесь достаточно много. Улица соединяется с проспектом Кирова и затем с улицей Елизаровых. Квартал пытаемся благоустраивать комплексно», — сообщил Андрей Афонькин.

«Здесь вообще не было тротуара. Была придомовая территория и вытоптанная тропинка. Здесь никогда не ездят велосипедисты», — ответила ему Елена Заславская.

Отвечая не претензию о строительном мусоре на будущих газонах, Андрей Афонькин отметил, что работы еще продолжаются и будут завершены в течение двух недель.

Фото: Ксения Толстошеева

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