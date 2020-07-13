Евгений Ковалевский собирается в новую кругосветку. Есть вакантные места

Ровно через год, 1 июля 2021 года, стартует кругосветная экспедиция «По пути первых русских кругосветных мореплавателей».

Сейчас руководитель экспедиции, первый заместитель председателя Томского отделения РГО Евгений Ковалевский и шкипер, мастер спорта по спортивному туризму Станислав Берёзкин готовятся к многомесячному плаванию и ищут двух недостающих членов экипажа. Об этом они, а также исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная, рассказали во время Zoom-конференции.

Из Петербурга в Петербург

Плавание посвящено 200-летию открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым, а также 250-летию со дня рождения известного российского мореплавателя Ивана Крузенштерна. Путешественники пройдут на надувном парусном тримаране вокруг света по морским путям, нанесенным на карты русскими мореплавателями.

— Крузенштерн и его ученики: Юрий Лисянский, Отто Коцебу, Василий Головнин и основатель русского географического общества Фёдор Витке исследовали Мировой океан, смотрели пути от России в Русскую Америку, обследовали Гавайские острова, Маршалловы острова, открывали новые земли. Идея повторить их пути появилась у нас со Стасом Берёзкиным из Новосибирска ещё несколько лет назад. Когда в этом году мы получили поддержку фонда президентских грантов, это обозначило неотвратимость события, — сказал руководитель экспедиции, первый заместитель председателя Томского отделения РГО Евгений Ковалевский.

Маршрут экспедиции

— Не только в мире, но и даже в России начали забывать, что в XIX веке русские мореплаватели совершили порядка 50 кругосветных плаваний. Мы решили напомнить, — добавил шкипер Станислав Берёзкин.

У надувного парусного тримарана, на котором пойдут путешественники, аналогов нет, его будут делать по индивидуальному проекту специально для этого плавания. Судно будет оснащено всеми необходимыми навигационными приборами, однако бытовые условия обещают быть спартанскими.

— Там нет душа, там нет туалета, нет возможности умыться, постираться, там ничего нет, это — база. Для меня это важно, потому что мы напрямую живём со стихией, — объявил руководитель экспедиции.

Экспедиция стартует в Санкт-Петербурге. Оттуда тримаран через Балтийское море войдет в Атлантический океан, достигнет Южной Америки и обогнет мыс Горн. Затем по Тихому океану пройдет мимо Австралии до Южной Африки и, обойдя мыс Доброй надежды, в июле 2023 года вернется в Санкт-Петербург.

Народная дипломатия и уроки географии

Кругосветное плавание имеет несколько целей. Первая — народная дипломатия: познакомить жителей Европы с Россией и Сибирью, менять возможное негативное отношение на позитивное. Для этого путешественники пройдут 13 европейских стран, от Финляндии до Португалии, и в каждой точке захода будут проводить встречи с местными жителями на английском и испанском языках.

Вторая цель — создание «живых уроков географии». Команда судна будет вести видеосъёмку во всех посещенных странах, а береговой центр на их основе создавать познавательные видеоролики для школьников.

Третья цель — спортивная: впервые в мире обогнуть южноамериканский мыс Горн на разборно-надувном парусном судне, а также первыми пройти полное кругосветное плавание на судне подобного класса за один этап.

Наконец, у руководителя экспедиции есть и собственная цель: «Моя внутренняя задача — почувствовать планету, чем я уже занимаюсь порядка 46 лет с 1974 года», говорит Евгений Ковалевский.

Возможность поставить перед собой и осуществить эту задачу вместе с известным томским путешественником сейчас открыта: в команде тримарана есть два вакантных места.

Главное — психологическая совместимость

В экипаже тримарана четыре места. Два уже заняты: это руководитель экспедиции Евгений Ковалевский и шкипер (иначе — капитан) Станислав Берёзкин. На первом этапе, от старта до Европы, пойдёт разработчик тримарана Анатолий Кулик, чтобы у него была возможность протестировать судно в деле и исправить возможные недочеты. Четвёртым участником будет спортсмен-паратурист Игорь Скикевич, который преодолел более 20 000 километров в инвалидной коляске от Чёрного моря до Тихого океана. Но Анатолий и Игорь сойдут на берег где-то в Европе, и в команде останутся два открытых места.

Одно место будет безвозмездным — команде необходим отличный фотовидеооператор. Еще одно место — конкурсное, человек должен будет внести сумму, чтобы покрыть затраты, связанные с его пребыванием на борту. Для заинтересовавшихся Ковалевский указал свой телефон: +7 913 852-10-37.

— Самый главный критерий отбора — психологическая совместимость с основными членами экипажа — со мной и Стасом, — пояснил Евгений Ковалевский. — Потом физическая готовность, а также умение делать фото и видео. Желательно техническое образование: у нас будет маленький мотор, много приборов, которые могут ломаться. Но если нам человек не понравится, то мы не будем брать, даже если у него есть яхтенный опыт, физическая готовность или финансовый вклад.

Важность именно психологических отношений руководитель экспедиции объяснил условиями жизни на судне и своим прошлым опытом:

— Ручное управление у нас будет: румпик такой, держишь рукой 3,5 тонны, под парусом идёт 10 метров мачта, это ты держишь на своих мышцах. Для жизнедеятельности — полтора квадратных метра, на них будут сидеть четыре человека. Психологические проблемы 100% будут возникать. Но со Стасом вместе мы больше года прошли, мы уже знаем, за что можем друг друга побить. С точки зрения психологии нам вдвоём со Стасом идеально идти, но нужно именно 4 человека, чтобы вахту нести в круглосуточном режиме, четыре часа ночью, четыре часа днём.

— Сложнее всего выдержать день штиля, потому что в шторм ты работаешь, а в штиль ты не делаешь ничего. Ждёшь и терпишь. Людям неподготовленным будет очень тяжело, — добавил Станислав Берёзкин.

Поддержка с берега

В течение года подготовки и двух лет плавания поддержку с земли будет оказывать береговой центр экспедиции, который физически будет располагаться в Томске. Его возглавляет исполнительный директор томского отделения Юлия Калюжная. Также в него вошел почётный член Русского географического общества, академик Владимир Котляков, а пресс-центром руководит Евгений Жуков.

— Главные задачи берегового центра — коммуникационные: между командой и партнёрами, а также обеспечение жизнедеятельности на корабле, решение экстренных ситуаций, — рассказала руководитель берегового центра экспедиции, Юлия Калюжная. — Также мы будем готовить образовательную программу: живые уроки географии, такие небольшие интересные заметки, чтобы школьники и учителя географии могли свободно пользоваться дополнительным материалом на уроках. Это первый опыт в нашей стране: показать, как выглядит современный мир глазами русских путешественников.

Кроме того, береговой центр в рамках сотрудничества между университетами тех стран, которые посетит команда, планирует организовать совместную образовательную деятельность с Томским государственным университетом.

Подготовка к экспедиции уже начата: береговой центр подпишет соглашения со всеми странами, где планируются встречи и съемки живых уроков. В Новосибирске доработан и передан изготовителям проект судна, будет закупаться и тестироваться оборудование, а экипаж начнет физическую подготовку к двухгодичному плаванию.

Текст: Ална Голева, Катерина Кайгородова

Фото: блог Евгений Ковалевского

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