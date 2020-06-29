Томск глазами молодых архитекторов: проекты, которых не хватает городу

29 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томск считается городом студентов. А каким его видят молодые архитекторы?

Удобные пространства для пешеходов, общественные огороды, восстановление памятников архитектуры, нестандартные детские площадки и экстрим-парки - это те темы, которые считают важными для города сегодняшние выпускники вуза.

Рассказываем про три разноплановых проекта, представленных студентами ТГАСУ на защите дипломов-2020.

Илья Зизевский. Новая жизнь складов купцов Горохова

Илья Зизевский Предоставлено И. Зизевским

Илья Зизевский считает острой томской проблемой сохранение культурного наследия. Для своего проекта он продумал, как вернуть к жизни склады купца Горохова, долгие годы ветшающие без дела. Этот памятник архитектуры он предлагает превратить в культурно-просветительский центр:

- Уникальный объект мог бы быть визитной карточкой города, но сегодня находится в ужасном состоянии, - подчеркивает Илья Зизевский. – Во время предпроектных исследований стало ясно: здание находится в аварийном состоянии и требует срочной комплексной реставрации, иначе мы его потеряем. Важно хотя бы сделать консервацию, остановить динамические разрушения. Естественный метод сохранения здания – дать ему важную функцию, чтобы оно работало, жило, туда приходили люди. За последние годы я помню только один случай, когда склады использовались – там проводили арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства». Но собственник не приступает к работам по спасению объекта.

Фрагмент дипломного проекта Ильи Зизевского Предоставлено И. Зизевским

Архитектор полагает, что культурно-просветительский центр мог бы стать символом реставрации и привлечь внимание к томским историческим зданиям, показать людям ценность таких построек. Не говоря уж о том, что продление жизни здания помогло бы сохранить его для будущих поколений.

- У объекта огромный потенциал, Томск мог бы ассоциироваться с этой четырехгранной кирпичной башней с деревянным шпилем. Местоположение тоже замечательное – в центре города, на берегу реки Томи, - напоминает Илья. – В Томске уже потеряли столько важных зданий, хотелось бы найти средства на те, что еще возможно спасти.

Фрагмент дипломного проекта Ильи Зизевского Предоставлено И. Зизевским

Автор проекта предполагает, что в культурно-просветительском центре можно было бы за символическую сумму посещать конференции, симпозиумы, лекции, инновационные выставки, концерты, участвовать в тематических балах, смотреть фильмы. Главной темой этих событие могла бы стать история Томска и томского купечества. Все средства за билеты шли бы на поддержание и сохранение Складов. Также Илья предлагает разместить в здании центра Попечительский Совет, в который входили бы люди, заинтересованные в сохранении и развитии потенциала архитектурного наследия и общественную организацию подобного направления.

Визуализация главного зала складов. Фрагмент дипломного проекта Ильи Зизевского Предоставлено И. Зизевским

Глобально переделывать здание архитектор не стал бы:

- Их самобытную архитектуру хочется сохранить, мы не сильно вмешивались в своем проекте в конструкции здания, только добавили того, что необходимо для превращения здания в культурно-просветительский центр, - говорит Илья. - В интерьерах предполагаются детали и общее решение в стиле лофт.

Евгения Токарева. Центр притяжения для горожан

Евгения Токарева Фото предоставлено Е. Токаревой

Евгения Токарева решила заняться изменением территории в границах улиц Лыткина, Нахимова и Вершинина. Она обратила внимание на ее главные проблемы - многие участки пешеходного тротуара в районе отсутствуют, вместо них устроены парковки, гулять неудобно.

Фрагменты дипломного проекта Евгении Токаревой Предоставлено Е. Токаревой

- Речь идет о пространстве возле въезда в город, о студенческом районе, где много общежитий. А там глухие стены исправительной колонии УФСИН и нет тротуаров, - объясняет Евгения. – Я работала в «Живой лаборатории Томска», и эта территория входила в те, что мы исследовали. Подумала, можно продолжить работу и предложить свой вариант изменения этого пространства. В моем проекте предполагается появление многих объектов. Один из них - Центр экстремальных видов спорта. Он был бы не только для студентов, но и для всех горожан. В Томске не хватает подобного места притяжения. Рядом с ним – деловой комплекс, который скрыт под холмом, как в московском парке Зарядье. В нем были бы разные блоки - и открытые коворкинги, где можно генерировать идеи, и более закрытые офисные помещения, большой конференц-зал. Моя территория граничит со «Стройпарком» и их садовым центром. Там я придумала расположить общественные огороды. Эту «фишку» подсмотрела в Европе, хотя она уже есть и в российских городах. Идея в том, что можно арендовать грядку любого размера. И показать ребенку как растут цветы или посадить мяту, или еще что-то вырастить. Предполагается и фудкорт, из его окон открывается вид на Томь. К жилому дому на территории я пристроила еще несколько зданий. В них бы жили студенты, или преподаватели, или приезжие лекторы (рядом корпус ТУСУРа и их лекционный зал. А существующий дом предполагается отдать под студенческое общежитие повышенной комфортности (где 2 человека в комнате, своя кухня, ванная). Рядом Вершинина, где много студенческих общежитий, поэтому будут актуальны прогулочные зоны. В дальнейшем - посадка сосен и создание пруда.

Фрагменты дипломного проекта Евгении Токаревой Предоставлено Е. Токаревой

При разработке проекта архитектор ориентировались на анализ территории, который проводился и в рамках «Живой лаборатории» и самостоятельно, учитывала, что это студенческая территория.

Фрагмент дипломного проекта Евгении Токаревой Предоставлено Е. Токаревой

Обращалась и к другим темам:

- Когда я разрабатывала детские площадки, то брала для них не такие привычные элементы, как горка, а позволяющие детям самим придумывать игры, - рассказывает Евгения.

Фрагменты дипломного проекта Евгении Токаревой Предоставлено Е. Токаревой

Кристина Коршунова. Парк для комфортного отдыха

Кристина Коршунова Фото предоставлено К. Коршуновой

Кристина Коршунова в своем проекте разработала природный парк с рекреационными зонами. Архитектор предложила разместить его вблизи стадиона «Политехник» в направлении Богашевского тракта.

- В последнее время в парках стремятся сохранить природу и гармонично благоустроить среду, - отмечает Кристина. - За рубежом часто разрабатываются проекты, где на одном месте объединяются все зоны. В моем проекте предполагается многофункциональный парк. В нем есть спортивные зоны с прокатом велосипедов, скейтбордов, лыж и другого инвентаря. Также в плане экстрим-парк, детские площадки, парк для собак, зона тихого отдыха, территория отдыха для людей с ограниченными возможностями (в том числе детские и спортивные площадки). Будут в парке кафе, экстрим-аттракцион, предполагающий спуск с башни. Оформление выдержано в едином дизайне – беседки, лавочки решены в одном стиле.

Фрагменты дипломного проекта Кристины Коршуновой Предоставлено К. Коршуновой

В Томске длинная зима, но на это время жизнь в природном парке не замирает. Будут доступны спуски для лыжников, для катания на ватрушках, прокат снегоходов и другие зимние развлечения.

Фрагменты дипломного проекта Кристины Коршуновой Предоставлено К. Коршуновой

Евгений Паршуто, заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре, присутствовавший на защитах дипломов, комментирует проекты выпускников:

- Наибольший интерес традиционно вызывают работы, связанные с Томском и Томской областью. Среди них немало прикладных. Их можно реализовывать здесь и сейчас либо же брать за основу градостроительных концепций. Например, в этом году внимание экспертов привлекла работа по обустройству лесопарковой зоны в районе «Буревестника» (сейчас - стадион «Политехник» - прим.ред.). Год от года растет качество технического исполнения дипломных работ: визуализация достигла совершенства.

Фрагменты дипломного проекта Кристины Коршуновой Предоставлено К. Коршуновой

- Конечно, наша задача — оставить талантливых молодых архитекторов в регионе, предоставить им возможности для роста и развития. Для этих целей, в том числе, действует Центр развития городской среды Томской области. Ежегодно мы отбираем лучшие проекты по развитию городских и сельских территорий и презентуем их губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Работы выпускников ТГАСУ вполне заслуживают места в этом списке. Более того, в этом году мы планируем рассмотреть некоторые из дипломных проектов на Градостроительном совете. И вполне возможно, что в ближайшем будущем лучшие из них будут воплощены, - отмечает он.

Текст: Мария Симонова

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