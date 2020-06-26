Афиша Томска.

Выходные: 27 и 28 июня 2020 года

Томский Обзор / Фото: 26 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут «Что? Где? Когда?», виртуальная выставка графики и традиционно — трансляции спектаклей томских театров.

Подробнее — в нашей афише онлайн.

Тематические экскурсии по выставке «Жили да были»

Интерактивная выставка Томского краеведческого музея «Жили да были» знакомит гостей с основами русской народной культуры. Первый зал решен в виде традиционной русской народной избы, строго структурированной по оси восток-запад. Здесь выстроены печной угол и красный угол с иконостасом. Около печи подвешена традиционная люлька-колыбелька. Во втором зале представлены основные типы русской сибирской традиционной одежды, стоит сундук с приданым невесты.

Дополнительно на манекенах можно увидеть костюмы, предоставленные участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей, изготовленных на этом или подобных ткацких станках.

Посетители могут сесть за стол или залезть на печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о строении мира, дома и человека, о традициях русского народного костюма и его загадках.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+.

Онлайн-игра «60 секунд» — для любителей «Что? Где? Когда?»

Викторина проходит в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из 6 человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть 1 минута.

В известной телепередаче, послужившей прототипом игры, знатокам не требуется иметь специальных знаний — стоит лишь включить голову и выстроить логическую цепочку. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.

Когда и где: 28 июня в группе ВК.

Время: 19:00

Аудитория: 18+.

Онлайн-показ спектакля «...Забыть Герострата!»

В мудрой и ироничной пьесе Григория Горина история, случившаяся около двух тысяч лет назад, когда базарный торговец Герострат сжег прекрасный храм ради своей славы, звучит удивительно современно. Кроме артистов Томского ТЮЗа в постановке играет актер Евгений Казаков.

Когда и где: с 26 по 29 июня на сайте Томского ТЮЗа.

Аудитория: 16+.

Онлайн-пока спектакля «Гуси-лебеди»

В лучших традициях «Театра на подушках» будет рассказана история о девочке, которая, не послушавшись родителей, оставила своего брата без присмотра. И это повлекло за собой ужасное событие: гуси-лебеди похищают его и уносят в логово Бабы-яги. Сестра со всех ног бежит спасать брата, встречая на своем пути Печку, Яблоню и Молочную речку, которые просят девочку попробовать их угощения. Однако своенравная и невоспитанная, она отказывается выполнить их просьбы.

Сможет ли девочка справиться с Бабой-ягой одна и спасти брата? Помогут ли ей печка, яблоня и речка спрятаться от погони? На эти и другие вопросы дадут ответы три бабушки-рассказчицы, которые имеют своей взгляд на эту историю и мораль сказки.

Когда и где: 27 июня на канале театра «Скоморох» на youtube.com.

Время: 11:00

Аудитория: 0+.

Виртуальная выставка «И тыл в то время фронтом был»

Выставка рассказывает о трудовых подвигах жителей Томска, которые далеко за театром военных действий вели свой бой, чтобы помочь фронту и приблизить Победу.

Где: на сайте Музея истории Томска.

Аудитория: 6+.

Виртуальная выставка «Графика Розалии Пантелеевой»

В этом июле в залах Томского художественного музея планировалась персональная выставка графика Розалии Васильевны Пантелеевой.

Розалия Васильевна Пантелеева родилась 15 ноября 1935 года в селе Кошки Куйбышевской области. Училась в Чебоксарском художественном училище, в 1971 году закончила Московский полиграфический институт.

Художница давно и успешно работает во многих жанрах и техниках, монументальной живописи и пастели, иллюстраций и печатной графике. За десятилетия творческой жизни были созданы сотни работ. Каждая была пережита, выстрадана, прочувствована.

С 1971 года Розалия Пантелеева участвует в городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Член СХ России с 1973 года. Заслуженный художник России с 1984 года. Преподавала на кафедре ИЗО Томского государственного университета с 2002 года. Провела ряд персональных выставок в городе Томске. В 2009 году Пантелеева Розалия Васильевна была награждена почётным знаком «За заслуги перед городом Томском».

Где: на сайте Томского областного художественного музея.

Аудитория: 6+.

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