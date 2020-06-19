Афиша Томска.

Выходные: 20 и 21 июня 2020 года

Томский Обзор / Фото: 19 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут джаз, спектакль «Самоубийца» и видеоэкскурсия по самой старой улице города.

Подробнее — в нашей афише онлайн.

Ретроспектива ранних концертов джаз-оркестра «ТГУ-62»

Ретроспектива своих ранних концертов — подарок джаз-оркестра «ТГУ-62» ко Дню города. Томичи могут узнать историю становления коллектива, увидеть архивные фотографии и услышать уникальные концерты с 1962 по 1970 годы.

Джаз-оркестр ТГУ-62 был создан в Томске студентами разных вузов в 1962 году. Одним из участников первого состава коллектива стал первокурсник физического факультета ТГУ аккордеонист Аркадий Ратнер, а уже в 1966-м он возглавил оркестр. За 58 лет оркестр ТГУ-62 дал свыше двух тысяч концертов, которые посетили более миллиона зрителей.

Где: на канале зрелищного центра «Аэлита» на youtube.com.

Аудитория: 6+

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 20 июня в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Виртуальные туры к 75-летию Великой Победы

Томский областной художественный музей приглашает познакомиться с проектами, посвященными 75-летию Великой Победы: «Фронтовые дороги Николая Котова» и «Победители».

Проект «Победители» посвящен томским художникам-фронтовикам, погибшим на фронтах войны, получившим серьезные ранения и ставшим инвалидами, вернувшимся на родину и продолжавшим творческую деятельность. Произведения живописи, графики представлены из собрания музея и коллекций семей художников.

Виртуальная выставка «Фронтовые дороги Николая Котова» представляет работы художника Николая Георгиевича Котова. Во время Великой Отечественной войны Котов в качестве военного художника совершает шесть поездок на фронт, четыре из них — по заданию Военно-Медицинского музея — делая сотни этюдов с натуры о работе военных медиков. Фронтовые дороги художника пролегали на передовых от Черного моря до Белого. Собранный материал послужил основой для создания более 50 диорам на темы военно-медицинской службы. Всего же за годы работы было создано около 400 панорамно-диорамных произведений.

Когда и где: до середине июня на сайте Томского областного художественного музея.

Аудитория: 0+.

Тематические экскурсии по выставке «Жили да были»

Интерактивная выставка Томского краеведческого музея «Жили да были» знакомит гостей с основами русской народной культуры. Первый зал решен в виде традиционной русской народной избы, строго структурированной по оси восток-запад. Здесь выстроены печной угол и красный угол с иконостасом. Около печи подвешена традиционная люлька-колыбелька. Во втором зале представлены основные типы русской сибирской традиционной одежды, стоит сундук с приданым невесты.

Дополнительно на манекенах можно увидеть костюмы, предоставленные участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей, изготовленных на этом или подобных ткацких станках.

Посетители могут сесть за стол или залезть на печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о строении мира, дома и человека, о традициях русского народного костюма и его загадках.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+.

Онлайн-показ спектакля «Самоубийца»

Этот спектакль связан с именами троих людей, с которыми ТЮЗ соприкоснулся в разные годы своей истории. В 1928 году Николай Эрдман создает пьесу «Самоубийца» (при жизни автора она не была опубликована). Эту комедию об обывателе, которому «Маркс не понравился», начали репетировать сразу три театра: МХАТ, театр им. В. Мейерхольда, театр им. Е. Вахтангова. Пьеса была запрещена к постановке после письма И.В. Сталина К.С. Станиславскому, где о ней было сказано: «Пустовата и даже вредна». В 1933 году Эрдман был арестован в Гаграх на съемках фильма «Веселые ребята». Енисейск, перевод в Томск, где опальный драматург работал завлитом в здании нашего театра, Калинин (ныне Тверь), Вышний Волочок, Рязань — вот этапы его принудительных скитаний. В 1950 году за фильм «Смелые люди» Эрдману-сценаристу была вручена Сталинская премия.

В 1994-м на постановку «Самоубийцы» Н. Эрдмана Ларису Лелянову вдохновили музыкальные наработки Бориса Гребенщикова. Они были знакомы, и к некоторым спектаклям Леляновой Гребенщиков писал музыку. Эти же музыкальные импровизации очень точно вплелись в общую художественную ткань «Самоубийцы». Впоследствии, композиции, звучащие в спектакле, вышли отдельным альбомом БГ.

В 2005 году заслуженный деятель искусств РФ Лариса Лелянова стала главным режиссером Томского ТЮЗа. Мы всегда будем помнить ее блестящие спектакли: «С днем рождения, Ванда Джун!» К. Воннегута, «Все о’кей!» М. Бартенева, «Калека с острова Инишмаан» М. МакДонаха, «Извините, что я Вас лю (у)бил!» Г. Пинтера и другие, которые она успела поставить в нашем театре. А сегодня смотрим архивную запись спектакля «Самоубийца», в центре которой острая, абстрактная, сатирическая пьеса о том, почему стоит жить, даже если жизнь — абсурд.

Когда и где: с 19 по 22 июня на сайте томского ТЮЗа.

Аудитория: 16+.

Видеоэкскурсия «Тайны и легенды первой улицы Томска»

В видеоэкскурсии в трех частях Музей истории Томска знакомит горожан с историей самой старой улицы нашего города — улицы Бакунина.

Где: Первая и вторая часть доступны в группе музея в ВК. Третья выходит 19 июня в 15:00.

Аудитория: 6+

Онлайн-трансляция концерта «...И все-таки мы победили»

С февраля в Томском театре драмы шла подготовка традиционного концерта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Планировалось, что юбилейный концерт станет особенным. Со сцены должны были звучать песни, стихи и отрывки из фронтовых писем. Жизнь внесла коррективы в наши планы, однако концерт все-таки состоится. И это первый в истории Томского театра драмы концерт, который готовился исключительно в режиме онлайн.

Кроме популярных песен разных лет в концерте под названием «И все-таки мы победили!» звучит особая композиция. К песне «Нас все меньше» музыку написал Сергей Александрович Королев — человек, который был легендой Томска. Композитор-песенник, актер, а позже заведующий музыкальной частью Томского областного театра драмы, он сам был фронтовиком, а песня «Нас все меньше» была одной из его любимых.

Когда и где: 22 июня на канале Томского театра драмы на youtube.com.

Аудитория: 12+.

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