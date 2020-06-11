Афиша Томска.

Выходные: 12-14 июня 2020 года

Томский Обзор / Фото: 11 июня 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут праздничная программа ко Дню России, «Орган live», выставка «Жили да были» и онлайн-показы спектаклей томских театров.

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Праздничная программа ко Дню России

В пятницу, 12 июня, в соцсетях томских библиотек, домов культуры и детских художественных школ пройдут онлайн-мероприятия, посвященные Дню России — онлайн-викторина, литературная гостиная, праздничный концерт и многое другое.

Когда и где: 12 июня в соцсетях томских учреждений, полный список со ссылками доступен на сайте администрации Томска.

Аудитория: 0+.

Концерт «С любовью к России»

«С любовью к России» — онлайн-концерт ведущего хорового коллектива Томской области — хоровой студии мальчиков и юношей «Глория» Дворца творчества детей и молодежи.

Когда и где: 12 июня на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 0+.

Онлайн-показ спектакля «Третья смена»

«Третья смена» — пьеса о подростках, написанная живым языком, с юмором, вниманием к деталям и подробной проработкой психологии героев. Действие пьесы разворачивается в пространстве ночных коридоров в летнем лагере. Подростки, считающие себя умудренными опытом, знающими жизнь, вначале выглядят циничными и жестокими. Однако спустя время раскрываются, прежде всего, как наивные, инфантильные и обладающие иллюзиями. Именно эта вера в иллюзии является их лучшим качеством, и именно эта вера утрачивается ими в конце концов, и к утру они уже становятся иными, взрослыми, «обыкновенными».

Ночь преображения, бесконечная, наполненная обыденными, мелкими событиями, превращается в цепь открытий, предательств и разочарований. Развязка в финале оказывается неожиданной даже для тех, кто мог бы предположить самое невероятное.

Когда и где: с 11 по 15 июня на канале Томского театра юного зрителя на youtube.com.

Аудитория: 12+.

Орган live. Органный иллюзион

В программе концерта — музыка к отечественным и зарубежным фильмам. Играет — Дмитрий Ушаков, орган.

Когда и где: 15 июня на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 6+

Тематические экскурсии по выставке «Жили да были»

Интерактивная выставка Томского краеведческого музея «Жили да были» знакомит гостей с основами русской народной культуры. Первый зал решен в виде традиционной русской народной избы, строго структурированной по оси восток-запад. Здесь выстроены печной угол и красный угол с иконостасом. Около печи подвешена традиционная люлька-колыбелька. Во втором зале представлены основные типы русской сибирской традиционной одежды, стоит сундук с приданым невесты.

Дополнительно на манекенах можно увидеть костюмы, предоставленные участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей, изготовленных на этом или подобных ткацких станках.

Посетители могут сесть за стол или залезть на печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о строении мира, дома и человека, о традициях русского народного костюма и его загадках.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+.

Онлайн-трансляция спектакля «Председатели земного шара»

Споры о творчестве Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова продолжаются сто лет. В пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой поэты предстают нам в окружении наиболее значимых для их судеб людей — любимых, любящих, ненавидящих, презирающих… «Будетляне» — Маяковсикй и Хлебников — разрушают догмы, взрывают авторитеты, создают новый поэтический мир и с размаху отвешивают «пощёчину общественному вкусу».

После их гибели одного вознесли на пьедестал, назвали его именем пароходы, проспекты, станции метро, а в наши дни зачастую представляют как кумира эпохи Сталина и застоя. А второго — практически забыли, уделяя несколько абзацев в хрестоматиях. И возникла потребность искать новые подходы к жизни и творчеству этих огромных личностей.

Контекст пьесы жанрово обозначен автором как «мистерия жизни, любви и гибели поэтов». Она построена как ряд разрозненных сцен, реальных и фантастических. Театр несколько изменил жанровое определение — «музыкальная комикс-мистерия».

Когда и где: 12 июня на канале Томского театра драмы на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 12+.

Онлайн-пока спектакля «Гуси-лебеди»

В лучших традициях «Театра на подушках» будет рассказана история о девочке, которая, не послушавшись родителей, оставила своего брата без присмотра. И это повлекло за собой ужасное событие: гуси-лебеди похищают его и уносят в логово Бабы-яги. Сестра со всех ног бежит спасать брата, встречая на своем пути Печку, Яблоню и Молочную речку, которые просят девочку попробовать их угощения. Однако своенравная и невоспитанная, она отказывается выполнить их просьбы.

Сможет ли девочка справиться с Бабой-ягой одна и спасти брата? Помогут ли ей печка, яблоня и речка спрятаться от погони? На эти и другие вопросы дадут ответы три бабушки-рассказчицы, которые имеют своей взгляд на эту историю и мораль сказки.

Когда и где: 12 и 13 июня на канале театра «Скоморох» на youtube.com.

Время: 11:00

Аудитория: 0+.

Дата мероприятия Ссылка Наименование события Описание события 10.06.2020 13.00 https://vk.com/domsem «Славный праздник — День России» Познавательная презентация ко Дню России в рамках программы «Отечество в наших сердцах» 11.06.2020 http://svetliy.tom.ru/blog/ «Горжусь тобой, моя Россия» Литературная гостиная 11.06.2020 11.00 https://www.instagram.com/akademychesky_library/ «Россия — Родина моя» Виртуальная викторина ко Дню России 12.06.2020 https://www.instagram.com/dkmayak_tomsk/ Онлайн-викторина ко Дню России «О России с любовью» Онлайн-викторина 12.06.2020 http://dkkto.ru/ https://vk.com/dkkto

https://instagram.com/dkktotomsk «Россия — это мы!» Публикация, посвященная Дню России, с фотографиями концерта 2019 г. 12.06.2020 https://www.youtube.com/watch?v=xOmaaVnKUfM&feature=youtu.be Праздничный концерт ко Дню России творческих коллективов ДШИ №3 12.06.2020 http://dkkto.ru/ https://vk.com/dkkto

https://instagram.com/dkktotomsk Концерт Онлайн —показ концерта ТМРО и ансамбля «Росы» 12.06.2020 http://svetliy.tom.ru/blog/ «Не забывай о том, что родом из России» Познавательная программа для детей 12.06.2020 12.00 https://vk.com/mb_alie_parusa «Нет краше России нашей» Пост-обзор книг о России ко Дню России 12.06.2020 14.00 https://www.instagram.com/aelita_tomsk/ Аэлитный Quiz-Art «Берега России» Викторина 12.06.2020 15.00 https://www.instagram.com/mbflamingo / «Моя Россия» Онлайн-викторина к Дню России

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