Афиша Томска онлайн.

Выходные: 30 и 31 мая 2020 года

29 мая 2020 / Томский Обзор

В эти выходные томичей ждут концерт средневековой музыки, виртуальные туры к 75-летию Победы, «Страшный суп» и «Гуси-лебеди».

Подробнее — в нашей афише онлайн.

Онлайн-концерт «Лабиринты средневековой музыки»

Музыка XI века легендарной монахини Хильдегарды Бингенской, переплетающаяся со звуками старинной волынки, чарующим пением флейты и переливами кельтской арфы.

Музыка средневековых монастырей и улиц, легенда о «Красной книге» монастыря Монсеррат, мелодии древних сочинителей перенесут слушателей в эпоху бардов и менестрелей, благородных королей и странствующих рыцарей!

Музыкальные номера будут чередоваться с удивительными историями о жизни той мрачной, но притягательной эпохи, что зовётся Средневековьем.

Когда и где: 30 мая на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 6+.

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 30 мая в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Виртуальные туры к 75-летию Великой Победы

Томский областной художественный музей приглашает познакомиться с проектами, посвященными 75-летию Великой Победы: «Фронтовые дороги Николая Котова» и «Победители».

Проект «Победители» посвящен томским художникам-фронтовикам, погибшим на фронтах войны, получившим серьезные ранения и ставшим инвалидами, вернувшимся на родину и продолжавшим творческую деятельность. Произведения живописи, графики представлены из собрания музея и коллекций семей художников.

Виртуальная выставка «Фронтовые дороги Николая Котова» представляет работы художника Николая Георгиевича Котова. Во время Великой Отечественной войны Котов в качестве военного художника совершает шесть поездок на фронт, четыре из них — по заданию Военно-Медицинского музея — делая сотни этюдов с натуры о работе военных медиков. Фронтовые дороги художника пролегали на передовых от Черного моря до Белого. Собранный материал послужил основой для создания более 50 диорам на темы военно-медицинской службы. Всего же за годы работы было создано около 400 панорамно-диорамных произведений.

Когда и где: до середине июня на сайте Томского областного художественного музея.

Аудитория: 0+.

Аэлитный Quiz-Art. Детский выпуск

Накануне Международного дня защиты детей зрелищный центр «Аэлита» приглашает сыграть в онлайн-игру «Аэлитный Quiz-Art. Детский выпуск».

Командная игра проводится в программе Zoom. Для участия требуется собрать команду от 3 до 5 человек и выбрать капитана, который впишет название команды и количество участников в группе «ВКонтакте».

За час до начала игры капитан получит ссылку на конференцию в ZOOM в директ и пригласит участников игры. В воскресенье, 31 мая в 18:45 «Аэлита» начнет подключение участников. Участие в игре бесплатное.

Когда и где: 31 мая в группе «Аэлиты» ВК.

Время: 18:45

Аудитория: 6+.

Онлайн-концерт «Солнечный круг»

1 ноября 2016 года на сцене Большого концертного зала Томской филармонии прошел концерт — презентация Сводного детского хора Томской области. В сопровождении Томского Академического симфонического оркестра под управлением Ярослава Ткаленко Сводный хор исполнил 11 песен.

Когда и где: 31 мая на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 0+.

Онлайн-показ спектакля «Страшный суп»

Сколько времени нужно для счастья двоим? Сколько минут и часов нужно, чтобы свить уютное семейное гнездышко? Оказывается, не так много. Всего лишь 2000 и один час. Дальше — проще. Высокооплачиваемая работа, новые брюки, красивая дамская сумочка, на которую все-таки не хватает совсем немного денег. И желать в жизни, кажется, больше нечего. Главное, чтобы колбаса не кончалась, ежедневно выходили газеты, и клубок ниток на свитер мужу мирно подремывал под ногами.

Но… Случилось страшное. Кто-то совершил роковую опечатку, нажал на стоп-кран времени, и начались непонятные и страшные до абсурда события. Сосед, наконец, решается отдать долг и отправляется за счастьем в далекую экспедицию на старом мотоцикле. Да вот незадача — разбивается на первом же светофоре. Не успели наши герои оплакать лихого мотоциклиста, как он снова появляется в дверях квартиры — живой и здоровый. И так раз за разом. Что-то заело во вселенной, как пластинку на подаренном к свадьбе проигрывателе. Череда смертей и воскрешений следует одна за другой. На что только не решаются наши герои Федя и Глаша, чтобы прекратить весь этот кошмар! А нужно всего лишь совсем немного изменить свою жизнь, найти в ней для себя самое главное, забыть о преющем в духовке гороховом супе и вечной колбасе.

Когда и где: 29, 30 и 31 мая на канале Томского театра юного зрителя на youtube.com.

Аудитория: 16+.

Онлайн-пока спектакля «Гуси-лебеди»

В лучших традициях «Театра на подушках» будет рассказана история о девочке, которая, не послушавшись родителей, оставила своего брата без присмотра. И это повлекло за собой ужасное событие: гуси-лебеди похищают его и уносят в логово Бабы-яги. Сестра со всех ног бежит спасать брата, встречая на своем пути Печку, Яблоню и Молочную речку, которые просят девочку попробовать их угощения. Однако своенравная и невоспитанная, она отказывается выполнить их просьбы.

Сможет ли девочка справиться с Бабой-ягой одна и спасти брата? Помогут ли ей печка, яблоня и речка спрятаться от погони? На эти и другие вопросы дадут ответы три бабушки-рассказчицы, которые имеют своей взгляд на эту историю и мораль сказки.

Вас ожидает живой рассказ, камерная домашняя атмосфера представления, а также интерактивная форма спектакля, позволяющая вашему ребенку полностью погрузиться в пространство сказки и даже участвовать в ней.

Когда и где: 30 мая на канале театра «Скоморох» на youtube.com.

Время: 11:00

Аудитория: 0+.

Онлайн-показ спектакля «Лариса и купцы»

Театр драмы выложил в открытый доступ запись спектакля «Лариса и купцы».

На протяжении почти 150-летней жизни «Бесприданница» всегда была востребована. Она принадлежит к числу пьес Островского, пользующихся наибольшей любовью зрителей. Она ставилась во многих драматических театрах России, трижды экранизировалась.

Театры привлекает мастерство, с которым сделана пьеса, подробно разработанные характеры, увлекательный сюжет. Томская драма предлагает свою версию прочтения пьесы. Оригинальное авторское название заменено на другое — «Лариса и купцы». Слово «купцы» здесь означает не столько социальную прослойку определенного времени, сколько людей, которые готовы купить и продать все, что угодно. В постановке режиссёра Александра Огарёва всё изъято из конкретики времени и приближено к нашим весьма циничным реалиям, на первый план выведена жёсткость и жестокость человеческих отношений. Персонажи Островского, стиль их жизни как никогда «рифмуются» с происходящим в современной России.

Где: в группе Томского театра драмы ВК.

Аудитория: 18+.

Тематические экскурсии по выставке «Жили да были»

Интерактивная выставка Томского краеведческого музея «Жили да были» знакомит гостей с основами русской народной культуры. Первый зал решен в виде традиционной русской народной избы, строго структурированной по оси восток-запад. Здесь выстроены печной угол и красный угол с иконостасом. Около печи подвешена традиционная люлька-колыбелька. Во втором зале представлены основные типы русской сибирской традиционной одежды, стоит сундук с приданым невесты.

Дополнительно на манекенах можно увидеть костюмы, предоставленные участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек».

Здесь же можно увидеть подлинный ткацкий станок. Оба зала украшены образцами домашних тканей, изготовленных на этом или подобных ткацких станках.

Посетители могут сесть за стол или залезть на печь и полати, узнать о традиционном русском этикете, познакомиться с основами представлений славян о строении мира, дома и человека, о традициях русского народного костюма и его загадках.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+

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