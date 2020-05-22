Афиша Томска онлайн.

Выходные: 23 и 24 мая 2020 года

Томский Обзор / Фото: 22 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут Бах, «Аэлитный Quiz-Art», виртуальная выставка о жизни кулайцев и «Дюймовочка».

Подробнее — в нашей афише онлайн.

И.С. Бах высокая месса си минор

В концерте прозвучат части из мессы си минор И. С. Баха, принадлежащей к величайшим творениям мирового музыкального искусства.

Когда и где: 23 мая на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 12+.

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 9 мая в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Виртуальный тур по выставке «Царственный Алтай»

Томский художественный музей, отмечая 150-летие со дня рождения художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина, представляет виртуальный тур по выставочному залу «Царственный Алтай», посвященный творчеству самого известного сибирского живописца начала XX века.

В экспозиции впервые за последние, более чем 20 лет, можно увидеть все 17 живописных произведений и рисунок пером из собрания музея, причем один живописный этюд будет представлен впервые. Дополняют экспозицию рисунки Г.И. Гуркина из архива Г.Н. Потанина и несколько изданий его каталогов, предоставленные на выставку Научной библиотекой Томского государственного университета.

Когда и где: до 5 июня на сайте Томского областного художественного музея.

Аудитория: 0+.

Праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры

В мае 2019 года Сводный детский хор Томской области удостоился чести быть включенным в виде прямого включения в Гала-концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В исполнении томичей прозвучала песня И. Дунаевского на стихи В. Вольпина «Весна идет, весне дорогу» из Кинофильма «Весна». Вместе со Сводным хором России через прямое включение также выступили хоровые коллективы из г. Старо Загора (Болгария), из Астрахани и Минска (Белоруссия).

Когда и где: 24 мая на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 0+.

Аэлитный Quiz-Art

Зрелищный центр «Аэлита» предлагает новое интеллектуальное развлечение — онлайн-игру «Аэлитный Quiz-Art».

Командная игра проводится в программе Zoom. Для участия требуется собрать команду от 3 до 5 человек и выбрать капитана, который впишет название команды и количество участников в группе «ВКонтакте».

За час до начала игры капитан получит ссылку на конференцию в Zoom в директ и пригласит участников игры. В воскресенье, 24 мая в 18:45 «Аэлита» начнет подключение участников. Участие в игре бесплатное.

Когда и где: 24 мая.

Время: 19:00.

Аудитория: 18+.

Виртуальная выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания»

Выставка рассказывает о жизни кулайцев, таёжных племен, современников скифов, расселявшихся по берегам великой сибирской реки Обь и ее притокам. Кулайская культура — одна из самых ярких в Западной Сибири. Свое название она получила по месту находки в 1920 г. «клада» необычных бронзовых предметов на горе Кулайка (Чаинский район, Томская область). Территория ее формирования — Нарымско-Сургутское Приобье, время существования — V в. до н.э. — V в. н.э. Изменения климата, увеличение площади болот, сокращение кормовой территории при росте численности населения вызвали в III–I вв. до н.э. массовые миграции кулайцев. В результате, на огромной территории Западной Сибири, от районов современного Салехарда на севере, до истоков Оби на юге, от правобережных районов Нижнего и Среднего Иртыша на западе, до правобережья Енисея на востоке сложилась кулайская культурно-историческая общность. С этого времени «война всех против всех» становится нормой их жизни.

Когда и где: постоянно на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 0+.

Онлайн-показ спектакля «Дракон»

Человек… Какое место он занимает в истории? Человек — это «Я» или «Мы»? Быть ли ему простой шестеренкой или стать неотъемлемой частью мощного живого и развивающегося организма? В разное время на эти вопросы пытались ответить мыслители, писатели и поэты. Утопически прекрасный мир в их интерпретации постепенно превращался в мир, полный абсурда, а люди становились частью системы, «номерами», живущими на основании мандата. Евгений Шварц написал свою пьесу «Дракон» в страшное время. «Был трижды собран худсовет, три раза прогоняли спектакль и трижды отрицательное решение. Но сам я только на третьем прогоне осознал, насколько страшную написал пьесу», — писал в своем дневнике драматург 6 июня 1943 года.

С того момента, когда была сделана эта запись, прошло уже более 60-ти лет, однако пьеса и сейчас не теряет своей актуальности. «Дракон» ТЮЗа обрел реальное современное воплощение. Каждая из его голов по ходу действия смотрит в зал с экрана монитора, воплощая в себе гипербализированно-технологический, плазменный образ современного мира, наполненного сухими красками и глянцем истеблишмента.

Когда и где: с 22 по 25 мая на сайте Томского ТЮЗа.

Аудитория: 18+.

Онлайн-показ спектакля «Дюймовочка»

Яркая музыкальная сказка о приключениях, выпавших на долю крошечной девочки. Доброта и самоотверженность Дюймовочки помогают ей справиться со всеми испытаниями.

Когда и где: 24 мая на канале Томского театра драмы на youtube.com.

Время: 13:00

Аудитория: 6+.

Скоморох читает сказки

Вас ждут удивительные истории — смешные и грустные, развлекательные и поучительные. Читают артисты театра куклы и актеры «Скоморох» Николай Ежов и заслуженная артистка России Татьяна Ермолаева.

Когда и где: 24 и 25 мая на сайте томского театра «Скоморох».

Время: 11:00.

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