Тест. Твое место в доме по другим правилам

Томский Обзор / Фото: 29 мая 2020 // Фото: dom.tele2.ru

Томичи уже более полутора месяцев находятся в режиме самоизоляции. В ситуации, когда любые социальные контакты и передвижения сводятся к минимуму, привычный уклад распадается. Это не очень хорошо сказывается на эмоциональном состоянии людей.

Чтобы поддержать людей этот непростой период Tele2 запустили уникальный проект − цифровое пространство, где можно проводить время и общаться, когда реальные встречи невозможны. Это место – «Дом по другим правилам». Здесь, под сконструированной реальными архитекторами крышей, есть восемь комнат: кинозал, где можно смотреть фильмы и сериалы, предоставленные онлайн-видеосервисом Wink, гараж для проведения концертов и вечеринок, бар, гостиная, лекторий и кухня с разнообразными рецептами. При этом посетить их можно без регистрации и SMS, а еще можно пригласить с собой знакомых.

А выбрать комнату, подходящую под ваши предпочтения, поможет наш небольшой тест.

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Фото: из открытых источников

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