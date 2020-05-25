10 вопросов ландшафтному дизайнеру о томских газонах
Чем отличается рулонный газон от обычного? Сколько нужно воды, чтобы газон был красивым? Правильно ли ухаживают за лужайками в томских парках?
Задали 10 самых популярных вопросов о городских (и не только) газонах директору ландшафтно-строительной компании Garden Group с филиалами в Томске и Новосибирске Ивану Шаферову, ведущему YouTube-канала «Все о ландшафтном дизайне».
1. Какие вообще бывают газоны и чем они отличаются друг от друга?
Начнем с того, что есть два типа парков: центральные ухоженные и природные парки. В центральных принято стелить рулонные газоны, сажать деревья и кустарники и максимально хорошо ухаживать за ними. В природных создается все так, чтобы уход был минимальным.
Газоны тоже бывают различных типов и отличаются они составом семян. Есть партерный, теневой, мавританский, спортивный, городской типы газонов. В зависимости от особенностей использования для каждого типа газона подбирается свой состав трав.
От состава семян зависит устойчивость газона к вытаптыванию, количество необходимого света и воды, частота ухода и стрижки. Еще он влияет на внешний вид лужайки. Самые популярные семена для газонных трав — мятлик, райграс, овсяница. Они подбираются для каждого типа газонов в разном процентном соотношении.
2. Бывают ли газоны не только из травы?
Да, мавританский газон состоит из смеси семян трав и цветов. Он очень красив, но имеет свои минусы: из-за того, что трава слишком высокая, по ней некомфортно ходить.
В европейских странах в природных парках культивируются луговые газоны. Уход за ними минимален: их не косят и не поливают. У нас не делают таких газонов. У нас есть обычная трава, которая сама собой выросла под деревьями. Ее нужно косить, но не так часто. Достаточно несколько раз за сезон.
3. Как делают рулонные газоны?
Рулонные газоны — это те же самые газоны из семян. Лучше всего подходит канадский мятлик: у него хорошая корневая система, а потому газон приобретает устойчивость к вытаптыванию.
Разница с обычными газонами в том, что рулонные выращены механизированным способом на специальных полях. Они очень красивые и долговечные, а еще гораздо качественнее посевных. Если за рулонным газоном правильно и регулярно ухаживать, у него практически нет срока годности. Достаточно стричь, поливать и удобрять. Один-два раза за сезон нужно проводить аэрацию газона специальным инструментом, который собирает старый войлок и прокалывает дернину. Тогда газон всегда будет как новый.
4. Правда ли, что трава на городских газонах не должна быть выше 15 см?
Высота травы на городских газонах зависит от регионального законодательства, каждый регион устанавливает свои требования. В Томске газоны стригут реже, чем требуется, поэтому они выглядят не всегда аккуратно. Газон с травой выше 15 см уже считается запущенным: когда травы начинают колоситься, скосить их аккуратно уже не получится.
Помимо того, что стригут у нас редко, еще и скашивают слишком коротко. Если из 15 см травы сделать 3 см — это наносит ей вред. Особенно в жару короткой траве очень тяжело, она начинает гореть и сохнуть Нужно из 9 см делать 5 см.
5. Нужно ли очищать газоны от листьев и куда они потом исчезают?
Газоны нужно очищать от листьев, шишек и сорной растительности, так все это заслоняет траву от солнца и воды. Чтобы поддерживать газоны в порядке, нужно часто косить их, а скошенной травы становится много, и так как у нас в городе нет площадок для компостирования, ее вывозят на мусорку.
А ведь если ее правильно компостировать, получается компост или органическое удобрение, которое можно потом использовать.
6. Как избавляются от сорняков?
Сорная растительность приводит к подпреванию и вымоканию, а впоследствии и к грибковым заболеваниям газона.
От нее избавляются либо обычной ручной прополкой, либо с помощью химикатов. Лучше всего просто регулярно поливать и стричь газон. Трава имеет свойство становится плотной и густой, если за ней ухаживать. Тогда своей корневой системой она сама выталкивает сорняки.
7. Правда ли, что неорганические удобрения наносят вред природе?
Использование неорганических удобрений и синтетических пестицидов действительно может быть вредно для природы. Вряд ли птицы или пчелы будут обитать в протравленных местах.
Сейчас набирает популярность органическое земледелие, отказ от различных химикатов, пестицидов, гербицидов и т.д. С другой стороны, на городских участках вряд ли возможен переход к органическому земледелию в ближайшее десятилетие. Протравить сорняки гербицидом и использовать химические удобрения пока гораздо проще, чем заморачиваться естественным уходом за газонами.
В европейских странах запрещено использование химических препаратов везде, а не только в городе. У нас пока нет. Однако в Томске гербициды и химикаты не используют — и не потому, что это против экологии, а потому что дорого и в бюджет не заложено.
8. Для поддержания газона в хорошем состоянии необходимо очень много воды?
Да, газон требует много воды: нормальный расход составляет от 10 до 30 литров на квадратный метр газона в месяц в зависимости от грунта, освещенности и местности, деревьев, которые рядом находятся. Поливать газон рекомендуется либо с утра, либо с вечера, так как полив в жару может нанести вред растениям.
Количество поливов зависит от погоды. Летом при +22-27, когда осадков мало, газон нужно поливать три-четыре раза в неделю. При жаре в +35 и отсутствии дождя — почти каждый день. Весной и осенью, если осадков много, поливать можно и раз за неделю.
9. Как делают цветные газоны?
«Цветные газоны» — это и не газоны, а мульча или обсыпка. Она используется, чтобы в цветниках сохранялась влага и земля и они не высыхали от солнца. Еще она удобряет землю и защищает растения от сорняков.
Мульча бывает из щепок и опилок, измельченной коры, каменной крошки и скошенной травы. Некоторые из видов мульчи, такие как кора, более экологичные, их можно отнести к органическому земледелию. А вот разноцветные щепки и яркая мраморная крошка окрашены химией, они не помогают земле и растениям. Мы не используем такие в работе.
10. Правильно ли ухаживают за газонами в парках Томска?
В нашем регионе плохо развита тема ухода за газонами и зелеными насаждениями в парках и скверах. Дворники по сути просто подстригают траву. Газоны очень быстро зарастают, образуются плешины и сорняки.
Томску бы взять пример с парков Москвы — там уход за растениями щепетильный и регулярный. Москвичи закрепляют за парками садовников и агрономов, которые следят за каждым деревом.
Текст: Маргарита Спринчан