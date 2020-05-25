10 вопросов ландшафтному дизайнеру о томских газонах

25 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Чем отличается рулонный газон от обычного? Сколько нужно воды, чтобы газон был красивым? Правильно ли ухаживают за лужайками в томских парках?

Задали 10 самых популярных вопросов о городских (и не только) газонах директору ландшафтно-строительной компании Garden Group с филиалами в Томске и Новосибирске Ивану Шаферову, ведущему YouTube-канала «Все о ландшафтном дизайне».

Фото: из архива Ивана Шаферова

1. Какие вообще бывают газоны и чем они отличаются друг от друга?

Начнем с того, что есть два типа парков: центральные ухоженные и природные парки. В центральных принято стелить рулонные газоны, сажать деревья и кустарники и максимально хорошо ухаживать за ними. В природных создается все так, чтобы уход был минимальным.

Газоны тоже бывают различных типов и отличаются они составом семян. Есть партерный, теневой, мавританский, спортивный, городской типы газонов. В зависимости от особенностей использования для каждого типа газона подбирается свой состав трав.

От состава семян зависит устойчивость газона к вытаптыванию, количество необходимого света и воды, частота ухода и стрижки. Еще он влияет на внешний вид лужайки. Самые популярные семена для газонных трав — мятлик, райграс, овсяница. Они подбираются для каждого типа газонов в разном процентном соотношении.

Фото: Серафима Кузина

2. Бывают ли газоны не только из травы?

Да, мавританский газон состоит из смеси семян трав и цветов. Он очень красив, но имеет свои минусы: из-за того, что трава слишком высокая, по ней некомфортно ходить.

В европейских странах в природных парках культивируются луговые газоны. Уход за ними минимален: их не косят и не поливают. У нас не делают таких газонов. У нас есть обычная трава, которая сама собой выросла под деревьями. Ее нужно косить, но не так часто. Достаточно несколько раз за сезон.

3. Как делают рулонные газоны?

«Желтые участки — это подсохший газон. Ему мало воды. При обильном поливе он восстановится» Фото: Глеб Листвин

Рулонные газоны — это те же самые газоны из семян. Лучше всего подходит канадский мятлик: у него хорошая корневая система, а потому газон приобретает устойчивость к вытаптыванию.

Разница с обычными газонами в том, что рулонные выращены механизированным способом на специальных полях. Они очень красивые и долговечные, а еще гораздо качественнее посевных. Если за рулонным газоном правильно и регулярно ухаживать, у него практически нет срока годности. Достаточно стричь, поливать и удобрять. Один-два раза за сезон нужно проводить аэрацию газона специальным инструментом, который собирает старый войлок и прокалывает дернину. Тогда газон всегда будет как новый.

Фото: Глеб Листвин

4. Правда ли, что трава на городских газонах не должна быть выше 15 см?

Высота травы на городских газонах зависит от регионального законодательства, каждый регион устанавливает свои требования. В Томске газоны стригут реже, чем требуется, поэтому они выглядят не всегда аккуратно. Газон с травой выше 15 см уже считается запущенным: когда травы начинают колоситься, скосить их аккуратно уже не получится.

Помимо того, что стригут у нас редко, еще и скашивают слишком коротко. Если из 15 см травы сделать 3 см — это наносит ей вред. Особенно в жару короткой траве очень тяжело, она начинает гореть и сохнуть Нужно из 9 см делать 5 см.

Фото: Серафима Кузина

5. Нужно ли очищать газоны от листьев и куда они потом исчезают?

Газоны нужно очищать от листьев, шишек и сорной растительности, так все это заслоняет траву от солнца и воды. Чтобы поддерживать газоны в порядке, нужно часто косить их, а скошенной травы становится много, и так как у нас в городе нет площадок для компостирования, ее вывозят на мусорку.

А ведь если ее правильно компостировать, получается компост или органическое удобрение, которое можно потом использовать.

«Это не газон, а лесной парк. Здесь листья убирать не нужно» Фото: Владимир Дударев

6. Как избавляются от сорняков?

Сорная растительность приводит к подпреванию и вымоканию, а впоследствии и к грибковым заболеваниям газона.

От нее избавляются либо обычной ручной прополкой, либо с помощью химикатов. Лучше всего просто регулярно поливать и стричь газон. Трава имеет свойство становится плотной и густой, если за ней ухаживать. Тогда своей корневой системой она сама выталкивает сорняки.

Фото: Томский Обзор

7. Правда ли, что неорганические удобрения наносят вред природе?

Использование неорганических удобрений и синтетических пестицидов действительно может быть вредно для природы. Вряд ли птицы или пчелы будут обитать в протравленных местах.

Сейчас набирает популярность органическое земледелие, отказ от различных химикатов, пестицидов, гербицидов и т.д. С другой стороны, на городских участках вряд ли возможен переход к органическому земледелию в ближайшее десятилетие. Протравить сорняки гербицидом и использовать химические удобрения пока гораздо проще, чем заморачиваться естественным уходом за газонами.

В европейских странах запрещено использование химических препаратов везде, а не только в городе. У нас пока нет. Однако в Томске гербициды и химикаты не используют — и не потому, что это против экологии, а потому что дорого и в бюджет не заложено.

Фото: Вероника Белецкая

8. Для поддержания газона в хорошем состоянии необходимо очень много воды?

Да, газон требует много воды: нормальный расход составляет от 10 до 30 литров на квадратный метр газона в месяц в зависимости от грунта, освещенности и местности, деревьев, которые рядом находятся. Поливать газон рекомендуется либо с утра, либо с вечера, так как полив в жару может нанести вред растениям.

Количество поливов зависит от погоды. Летом при +22-27, когда осадков мало, газон нужно поливать три-четыре раза в неделю. При жаре в +35 и отсутствии дождя — почти каждый день. Весной и осенью, если осадков много, поливать можно и раз за неделю.

«С паркового газона листья нужно убирать» Фото: Владимир Дударев

9. Как делают цветные газоны?

«Цветные газоны» — это и не газоны, а мульча или обсыпка. Она используется, чтобы в цветниках сохранялась влага и земля и они не высыхали от солнца. Еще она удобряет землю и защищает растения от сорняков.

Мульча бывает из щепок и опилок, измельченной коры, каменной крошки и скошенной травы. Некоторые из видов мульчи, такие как кора, более экологичные, их можно отнести к органическому земледелию. А вот разноцветные щепки и яркая мраморная крошка окрашены химией, они не помогают земле и растениям. Мы не используем такие в работе.

10. Правильно ли ухаживают за газонами в парках Томска?

В нашем регионе плохо развита тема ухода за газонами и зелеными насаждениями в парках и скверах. Дворники по сути просто подстригают траву. Газоны очень быстро зарастают, образуются плешины и сорняки.

Томску бы взять пример с парков Москвы — там уход за растениями щепетильный и регулярный. Москвичи закрепляют за парками садовников и агрономов, которые следят за каждым деревом.

Фото: Вероника Белецкая

Текст: Маргарита Спринчан

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