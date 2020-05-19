Отчет мэра — 2019: перспективы развязок на юге и многоэтажки вместо Черемошников

19 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Ежегодный отчет мэра Томска Ивана Кляйна о результатах деятельности администрации города за 2019 год прошел в режиме конференц-связи.

Мэр пояснил, что изменится в бюджете, а что останется незыблемым, а также подвел итоги прошлого года, уделив особое внимание вопросам жилья и транспорта. Рассказываем о важных пунктах отчета-2019.

Сократить и перенести

Из-за недобора налогов в бюджет придется сократить и перенести все, что возможно Фото: Вероника Белецкая

Свое выступление Иван Кляйн начал не с итогов прошлого года, а с сегодняшней сложной экономической ситуации.

— Мы понимаем, что недополучим средства в плане налогов, но объем национальных проектов уменьшен не будет, — сказал Кляйн. — Значит, все запланированные работы будут выполнены. В остальном мы должны сократить и перенести все, что возможно. Средства пойдут на непредвиденные расходы и борьбу с коронавирусом.

Как позднее мэр уточнил в ответ на вопрос одного из депутатов, по прогнозам бюджет недополучит порядка 1,2 миллиарда рублей. При этом всего около 200 миллионов уже удалось оптимизировать, на майском заседании Думы депутатам представят планы по сокращению расходов еще на 100 миллионов. Кадровых сокращений среди чиновников не предвидится: «За 10 лет мы сократили численность муниципальных служащих на 177 человек, — уточнил Кляйн. — Ресурсов для новых сокращений мы пока не видим».

Пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса рассмотрят и утвердят на Думе в мае. Один из вариантов — администрация Томска предложила рассмотреть возможность снижения корректирующего коэффициента К2, базовой доходности при расчете единого налога на вмененный доход. Эта мера в 2 раза снизит налоговую нагрузку для почти 40% плательщиков единого налога.

— Также мы обсудим отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества для ряда субъектов малого и среднего бизнеса и отсрочку по арендной плате за муниципальную землю, представленную для многоэтажного жилищного строительства, — сказал Иван Кляйн.

Снос и стройки

Под новые стройки может быть зарезервировано более 1,5 тысячи га Фото: Василина Фаткулина

Как дал понять мэр, новые микрорайоны многоэтажек в Томске появляться будут, причем, на территориях, где раньше такой застройки не было. Косвенно это связано с программой по переселению из аварийного жилья. В 2019 году из бюджетов всех уровней на ее реализацию в Томске была направлена сумма, заметно превышающая прежние — около 1 миллиарда рублей. Это дало возможность переселить из 347 помещений 889 томичей, но в ближайшие годы по нацпроекту необходимо расселить еще 3 136 жилых помещений. Одна из проблем — отсутствие в городе жилья с нормативной стоимостью квадратного метра, которую для регионов установил «Жилстрой» — 42680 рублей. В Томске эта цифра близка к 60000 рублей.

— Как вариант мы рассматриваем строительство жилья для расселения аварийных домов на тех территориях, которые освобождаются после их сноса, — прокомментировал эту сложность мэр. — Одной из первых таких площадок может стать район Черемошников. При этом мы заранее предусматриваем там строительство детских садов, школы и отводим под это земельные ресурсы.

На резервирование площадок под новые стройки предусмотрено свыше 1,5 тысячи га — 5% от общей площади Томска. Перспективные для жилищного строительства земельные участки расположены на Иркутском тракте, в Солнечной долине, в Сосновом бору, пос. Светлом, в мкр. Черемошники.

Дороги и маршрутная сеть

Строительство Богашевского тракта Фото: Владимир Дударев

Расширение городских территорий требует развития дорожной сети. В 2020 году планируется завершить строительство развязки на 76-м км трассы Томск-Тайга, которая соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота в обход железнодорожного переезда на Южной.

— Что касается Южного направления, то Степановский переезд позволит соединить город с отдаленным микрорайоном Степановка и с новыми Южными воротами, — продолжил Иван Кляйн. — Проект разрабатывается, но есть проблемы, в итоге пришли к тому, от чего ушли — к самому началу, к техническому обоснованию проекта по Степановскому переезду. Но зато в другом направлении сделан шаг. Мы понимаем, слабым местом скоро станет площадь Транспортная, поэтому уже передали полномочия по проектированию путепровода по ней. Заложены деньги, идет технико-экономическое обоснование проекта — он должен его проходить, поскольку его стоимость более 1 миллиарда рублей.

Пока не достигнута конечная цель — реконструкция улицы Континентальной с расширением проезжей части. Предполагалось, что в проект войдёт участок Континентальной от Коларовского тракта до улицы Степановской, и автобусы по улучшенной дороге будут заезжать в Южные Ворота с Коларовского тракта. Проект не прошел экспертизу, но работа в этом направлении идет, только по срокам пока сказать ничего нельзя.

Путепроводов на площади Транспортной и Степановском переезде пока ждать не стоит Фото: Владимир Дударев

Другой транспортный вопрос — итоги изменения транспортной сети. Их подводить еще рано — новые маршруты начали действовать с 1 января 2020 года.

— Сеть видоизменилась, и с начала года мы почти не получали жалоб на правильность маршрутов, — подчеркнул Кляйн. — Сегодня у нас 15 межмуниципальных маршрутов, 6 трамвайных маршрутов, 8 троллейбусных и 2 мы еще не запустили из-за отсутствия техники. Но в этом году получим 40 троллейбусов из Москвы и закроем все маршруты.

Низкопольные маршрутки и оплата проезда

Пока низкопольных автобусов 25%, через 4 года обещают довести их долю до 50% Фото: Игорь Фаткулин

Пассажиры общественного транспорта успели оценить новые маршрутки, которые появились на дорогах в прошлом году. Нравятся они пассажирам или нет — но к 2024 году, по словам мэра, их количество должно будет составлять около половины всех автобусов. Сейчас 100 из 425 автобусов на муниципальных маршрутах — низкопольные.

В общественном транспорте Томска впервые появилась безналичная система оплаты проезда — в электротранспорте с августа 2019 года, а в автобусах — с января 2020 года (хотя до сих пор не все водители готовы принимать "безнал"). Но в этом году также стоит задача по внедрению единой транспортной карты. Появление отдельных терминалов для оплаты вместо единой программы вызвала у депутатов недоумение. Мэр объяснил ситуацию так:

— Мы начали внедрение единого механизма по отслеживанию пассажиропотока и транспорта, и перед нами стояла задача, каким оборудованием пользоваться. Оператор проекта — наше предприятие «Единый расчётный кассовый центр», им и перевозчиками было закуплено все необходимое оборудование и программное обеспечение. Сейчас они дорабатываются. Что произошло? Мы воспользовались простой отработанной системой безналичного расчета, зарекомендовавшей себя в Красноярске. Но перевозчики поставили другое оборудование. Теперь вопрос в совмещении. Силами города мы эту работу не сделаем — в ней задействован и межмуниципальный транспорт. Надо обсуждать вопрос с коллегами из области. Задача внедрить единую карту в этом году стоит, будем ее решать.

Безналичная оплата проезда доступна не на всех маршрутах Фото: Игорь Фаткулин

В ходе обсуждения отчета мэру напомнили и про фильм о Томске известного блогера Ильи Варламова, где говорится об удручающем состоянии города и неудачных проектах. Тогда мэр не выдержал:

— Варламов знал, зачем ехал в наш город задолго до поездки, он не эксперт последней инстанции, критиковать нашу набережную или там показать проспект Ленина, как он показал. Это было 40 минут грязи про Томск, мы такого отношения не заслуживаем.

Ответ Варламова Ивану Кляйну можно почитать здесь.

В целом отчет мэра за 2019 год был наполнен радужными цифрами. Спорить с ними депутаты не стали, почти единогласно проголосовали за принятие отчета. В следующем году данные наверняка будут более непредсказуемыми — как именно повлияет на итоги года пандемия, пока не угадаешь. Тогда, возможно, и обсуждение выступления мэра пройдет не так спокойно.

Текст: Мария Сергеева

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