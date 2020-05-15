Афиша Томска онлайн.

Выходные: 16 и 17 мая 2020 года

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут «Ночь музеев», киновикторина, «Вальс цветов» и многое другое.

Подробнее — в нашей афише онлайн.

«Ночь музеев»-2020

Ночь музеев в формате онлайн пройдет в Томском краеведческом музее. Участники смогут рассмотреть музейные экспонаты и пообщаться с ведущими программы: директором музея Святославом Перехожевым, известной томской радиоведущей Татьяной Негодиной и режиссером, актером Вячеславом Гуливицким.

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Гостей ждут необычные эксперименты от «Точка гравитации», прогулка по Томску 1920 года, томские космические истории от планетария, мастер-класс по скетчингу и многое другое.

Когда и где: 16 мая на канале Томского областного краеведческого музея на youtube.com.

Время: 21:00

Аудитория: 0+.

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 9 мая в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Онлайн-концерт «Нонет, или 9 солистов на одной сцене»

Когда на одной сцене оказываются рядом девять музыкантов — восемь мужчин и одна женщина — получается уникальный ансамбль, нонет. Впервые такой заголовок появился в сочинении ныне не очень известного немецкого композитора Людвига Шпора. Его «Большой нонет» Фа мажор был впервые исполнен в 1813 году и имел сумасшедший успех. Однако написать сочинение, в котором девять инструментов (пять духовых и четыре струнных) ведут диалог «на равных» — задача очень непростая. Поэтому в XIX веке после Шпора нонетов было очень не много. По сути, существует всего один нонет романтического столетия, который также, как у Шпора, можно было бы назвать «большим», то есть по-настоящему концертным: нонет замечательного композитора, сейчас почти не исполняемого, — Йозефа Рейнбергера.

Когда и где: 16 мая на канале БКЗ Томской областной государственной филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 12+.

Онлайн-вебинар «Как определиться с профессией и поступить на бюджет?»

По каким критериям выбирать будущую профессию? Как определиться с направлением и вузом? Об этом пойдет речь на онлайн вебинаре для старшеклассников и их родителей, который пройдет в это воскресенье, 17 мая.

Когда и где: 17 мая на сайте events.maximumtest.ru.

Время: 19:00

Аудитория: 12+.

«Кинолига» — командная викторина о кино

«Кинолига» — интеллектуальная викторина о кинематографе во всех его проявлениях. Небанальные конкурсы о киноиндустрии: участникам задают вопросы про жизнь актеров и судьбу киногероев, просят вспомнить популярные мультфильмы (в том числе советские!), не остаются в стороне и киноляпы, «пасхалки» от режиссеров. Для успешной игры не обязательно наизусть знать всех обладателей «Оскара», но любовь к «важнейшему из искусств» станет преимуществом.

Чтобы принять участие в викторине, понадобится установленная программа Zoom для трансляции и команда.

Когда и где: 17 мая в группе ВК.

Время: 18:00, 150 рублей с человека (но не менее 450 рубле с команды).

Аудитория: 18+.

Онлайн-концерт «Вальс цветов»

На концерте «Вальс цветов» у слушателей будет возможность погрузиться в атмосферу вальсового праздника, уловить разные оттенки настроения этого вечно живого танца, который подобно распускающемуся цветку с каждым мгновеньем всё больше привлекает внимание и вызывает восторг.

Когда и где: 17 мая на канале БКЗ Томской областной государственной филармонии на youtube.com.

Время: 19:00.

Аудитория: 6+.

Онлайн-показ спектакля «Сказ об Иване-мастере»

Сказка-фантазия, которая позволит погрузиться в сибирский эпос, познакомиться с героями мифов и легенд и понять особенности местных сказаний.

Сибирская тайга и сибирские болота — это неведомая и загадочная местность, которая обладает своей ментальностью и заселена удивительными существами. Именно сюда, к таежным болотам отправляются наши герои, чтобы больше узнать об особенностях края и перенять мастерство резьбы по дереву. Множество историй, легенд и мифологических рассказов вызывают живой интерес у всех.... кроме Ивана. Он не верит в существование лесной нечести и старожил тайги. Но более близкое знакомство с таинственной местностью готовит много интересного и даже пугающего! Однако стоит помнить, что даже самым удивительным явлениям всегда есть объяснение. А понимание определенных символов, обозначений и применение их в быту всегда помогало сибирскому человеку обезопасить себя от злого влияния лесных духов и найти общий язык со своими необычными соседями.

Знания и опыт мудрого наставника заставят Ивана и других ребят по-новому взглянуть на такую неведомую и опасную для людей местность как тайга.

Когда и где: с 15 по 18 мая на канале Томского ТЮЗа на youtube.com.

Аудитория: 6+.

Онлайн-показ спектакля «Победители»

Спектакль «Победители» четыре года в репертуаре Томского ТЮЗа был манифестом против войны, озвученным ее голосами.

Их невозможно не слышать, не замечать. Щедрые, чистые и смелые люди, узнавшие, каким звериным оскалом искажается человеческое лицо на войне. Они молчали об этом многие годы, оберегая нас. Они и сейчас молчат. И, спустя годы, продолжают воевать. И побеждают. Одиночество, равнодушие Родины, нищую старость, непонимание в семье, недоверие близких. Или привычку жить по военным законам, собственное неумение существовать в размеренном быту. Или нелестные стереотипы о порочных « походно-полевых женах», дошедших до Берлина, и о бездушных «палачах», вернувшихся из Афганистана. Чтобы не допустить повторения войны в любом ее проявлении.

Когда и где: с 15 по 18 мая на канале Томского ТЮЗа на youtube.com.

Аудитория: 18+.

«Актерский эскиз» с Ольгой Ботевой

Актриса томского театра «Скоморох» Ольга Ботева обожает мудрые и очень добрые сказки Сергея Козлова. Своей любовью к ним она решила поделиться со зрителями. На протяжении месяца, каждую субботу, в 11:00 дети и взрослые смогут увидеть трогательные театральные истории про Ежика и Медвежонка, созданные Ольгой Ботевой.

Первая из них — «Зимняя сказка» — решена в стилистике театра теней. Она про то, как, обрадовавшись наступлению зимы, Медвежонок объелся белого пушистого снега и заболел. Всю зиму ухаживал за ним его друг Ежик, и дружба победила болезнь.

Когда и где: 16 и 17 мая на сайте театра «Скоморох».

Время: 11:00

Аудитория: 0+

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