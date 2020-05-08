Афиша Томска онлайн.

Выходные: 9-11 мая 2020 года

8 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В эти выходные томичей ждут любимые песни военных лет, онлайн-показы спектаклей местных театров, виртуальная выставка о томских героях войны и многое другое.

Подробнее — в нашей афише онлайн.

Онлайн-трансляция концерта «Песни военных лет»

В праздничной победной онлайн–трансляции солисты Томской филармонии пригласят дорогих слушателей в заветный круг самых любимых военных песен и современных нам песен о войне. Среди известных всем — «За того парня» и «Берёзы» М. Фрадкина, «Майский вальс» И. Лученка, «Черноглазая казачка» М. Блантера, «Если б не было войны» М. Минкова. В памятном музыкальном строю — проникновенное Ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир» А. Новикова и возвращающий из забвения дорогие лица «Довоенный вальс» П. Аедоницкого с припевом: «Все ещё живы…» И, конечно — тухмановский «День Победы»…

Когда и где: 9 мая на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 0+.

Онлайн-показ спектакля «Победители»

9 мая Томский ТЮЗ приглашает зрителей на онлайн-показ спектакля «Победители». Четыре года в репертуаре театра он был манифестом против войны, озвученным её голосами.

Их невозможно не слышать, не замечать. Щедрые, чистые и смелые люди, узнавшие, каким звериным оскалом искажается человеческое лицо на войне. Они молчали об этом многие годы, оберегая нас. Они и сейчас молчат. И, спустя годы, продолжают воевать. И побеждают. Одиночество, равнодушие Родины, нищую старость, непонимание в семье, недоверие близких. Или привычку жить по военным законам, собственное неумение существовать в размеренном быту. Или нелестные стереотипы о порочных « походно-полевых женах», дошедших до Берлина, и о бездушных «палачах», вернувшихся из Афганистана. Чтобы не допустить повторения войны в любом её проявлении.

Когда и где: 9 мая на канале ТЮЗа на youtube.com.

Время: 09:00. Запись будет доступна до 21:00 9 мая.

Аудитория: 18+.

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 9 мая в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

«60 секунд» — для любителей «Что? Где? Когда?»

Викторина в формате «Что? Где? Когда?». Несколько команд из 6 человек отвечают на вопросы. За время игры ведущий задаёт 30 вопросов, на ответ у команды есть 1 минута.

В известной телепередаче, послужившей прототипом игры, знатокам не требуется иметь специальных знаний — стоит лишь включить голову и выстроить логическую цепочку. Вся информация, необходимая для поиска правильного ответа, уже есть в тексте вопроса.

Когда и где: 10 мая в группе ВК.

Время: 18:00, 150 рублей.

Аудитория: 18+.

Онлайн-трансляция «О жизни в семье в условиях карантина: встреча с психологом онлайн»

Самоизоляция, как все уже поняли, нелегкое испытание для семей. Чтобы этот период проходил для всех наиболее комфортно, в мире и взаимопонимании, необходимо приложить усилия

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Самые полезные лайфхаки для томичей — в эфире 11 мая с психологом Центра «Семья» Евгенией Медведевой.

Когда и где: 11 мая в группе ВК.

Время: 19:00.

Аудитория: 18+.

Онлайн-показ спектакля «Пикник»

Что может быть абсурднее, чем устроить пикник на линии огня, а от авиабомб прикрываться зонтиком? В коротенькой пьесе фактически на четырёх действующих лиц (санитары с носилками не в счёт) смех и горечь образуют нерасторжимый сплав. Вчерашние мальчишки, а ныне солдаты по разные стороны фронта, Сапо и Сепо — фактически «близнецы-братья», всё у них до удивления одинаково. Зачем им воевать? Или это надо тем, кто на войне зарабатывает деньги и воспринимает людей исключительно как пушечное мясо?

Что может быть абсурднее войны? Но история повторяется, и вопрос повисает в воздухе…

Когда и где: 9 мая на канале театра «Скоморох» на youtube.com.

Время: 19:00.

Аудитория: 18+.

Онлайн-трансляция концерта «Наполним музыкой сердца»

С февраля в Томском театре драмы шла подготовка традиционного концерта, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Планировалось, что юбилейный концерт станет особенным. Со сцены должны были звучать песни, стихи и отрывки из фронтовых писем. Жизнь внесла коррективы в наши планы, однако концерт все-таки состоится. И это будет первый в истории Томского театра драмы концерт, который готовился исключительно в режиме онлайн.

Кроме популярных песен разных лет в концерте под названием «И все-таки мы победили!» прозвучит особая композиция. К песне «Нас все меньше» музыку написал Сергей Александрович Королев — человек, который был легендой Томска. Композитор-песенник, актер, а позже заведующий музыкальной частью Томского областного театра драмы, он сам был фронтовиком, а песня «Нас все меньше» была одной из его любимых.

Когда и где: 9 мая на канале Томского драматического театра на youtube.com.

Время: 11:00.

Аудитория: 0+.

Виртуальная выставка «Томские герои Великой Отечественной войны»

Из огромного количества фронтовиков, получивших звание Героя Советского Союза, судьба 186 человек связана с территорией Томской области. Уроженцами территорий современной Томской области являются 36 человек. Полными кавалерами Ордена Славы стали 25 наших земляков. Около 50 000 томичей отмечены боевыми наградами за мужество и храбрость.

В данном проекте использованы архивные и письменные источники из фондов Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова.

Виртуальная выставка «Томские Герои Великой Отечественной войны» будет пополняться документами и предметами из архива и фондов ТОКМ,

и информацией, предоставленной из личных архивов.

Когда и где: постоянно на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 0+.

Онлайн-мероприятия, посвященные 75-летию Победы

9 мая в томских библиотеках, музеях и домах культуры пройдут онлайн-мероприятий, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Полный список со ссылками доступен на сайте администрации Томска admin.tomsk.ru.

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