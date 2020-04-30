Афиша Томска онлайн.

Выходные: 1-5 мая 2020 года

Томский Обзор / Фото: 30 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В длинные майские выходные томичей ждут онлайн-концерты Томской филармонии, квиз, детективная квест-игра, читка в ТЮЗе и сказки от «Скомороха».

Подробнее — в нашей афише онлайн.

NINA BAND! Онлайн-концерт

Онлайн-концерт кавер-группы NINA BAND пройдет в первый день мая. Зрителей ждет шоу-программа с ведущими Сергеем Игуменьшевым и Ильей Голосуцким и розыгрыш призов.

Гости концерта также смогут попасть на видеоэкран трансляции, если будете смотреть концерт с самого начала.

Когда и где: 1 мая в группе ВК.

Время: 21:00.

Аудитория: 6+.

Концерты в Томской филармонии

В майские праздники в Томской филармонии пройдут онлайн-трансляции концертов.

1 мая — «Штраус forever». В программе — Иоган и Йозеф Штраус: вальсы, польки, галопы, марши. Дирижер — Вячеслав Прасолов.



2 мая — «Гендель. Оратория „Мессия“». Исполнители: Дмитрий Ушаков (орган), Губернаторский камерный хор Кузбасса, художественный руководитель и дирижер — Ольга Шабалина.



3 мая — «Руслан и Людмила». Исполнители: Томский академический симфонический оркестр. Дирижер — Денис Немирович-Данченко.



4 мая — «Четыре темперамента в двух городах». Встреча вторая: меланхолик и холерик. Исполнители: Мария Блажевич (орган), Василина Сыпченко (музыковед).

Когда и где: 1, 2, 3 и 4 мая на канале БКЗ Томской филармонии в youtube.com.

Время: 19:00

Аудитория: 6+.

City Quiz

City Quiz — это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой команда отвечает на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы начисляются баллы и можно выиграть призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда и где: 2 мая в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Детективная квест-игра Saint Twins

Saint Twins Detective — это детективная игра, настоящее погружение в атмосферную историю фильма-нуар, вызов смекалке и внимательности и незабываемое командное приключение.

За ограниченное время команда должна найти ответы в запутанном деле, иначе преступник избежит правосудия. Игроки получат доступ ко всем материалам дела, полицейским отчетам и протоколам, выпускам свежих газет, опросят свидетелей и соберите улики.

Когда и где: 3 мая в группе ВК.

Время и стоимость: 18:00, 250 рублей.

Аудитория: 18+.

Видеоэкскурсии в «Точке гравитации»

Музей «Точка гравитации» приглашает разобраться с решением головоломок «Диск Руденко» и «Ханойская башня» и посмотреть видеоэкскурсии о магнитных явлениях, гироскопах и природе света.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея.

Аудитория: 6+.

Планетарий-онлайн

Пока нет возможности посмотреть на звездное небо оффлайн, Томский планетарий предлагает посмотреть интересные лекции и другие полезные видео.

Где: на сайте Томского планетария planetarium.tomsk.ru.

Аудитория: 6+.

Онлайн-читка в ТЮЗе

Пьесу «Трансляция» Александр Якубовский написал в 2019-м году, еще до известных событий. Сегодня, когда тысячи людей по всему миру испытывают трудности с тем, чтобы выбраться в мир офлайн, она подарила идею, как сделать спектакль, когда и режиссер, и артисты изолированы друг от друга.

Исполнители этой идеи оказались погружены в предлагаемые обстоятельства, как и мы все: люди в безграничном пространстве Сети, где происходит жизнь. Герои пьесы — молодые (впрочем, о настоящем возрасте некоторых героев ничего не известно) люди, которых жизнь в онлайне вдохновляет, делает увереннее, иногда даже щекочет нервы, превращая обыденность в приключение. Постепенно они оказываются вовлечены в странную игру, которой управляет кто-то неизвестный и пугающий. Мотивы его не ясны, как и последствия игры, но отказаться уже нельзя…

Когда и где: 1, 2, 3 и 4 мая на канале Томского ТЮЗа на youtube.com.

Аудитория: 18+.

Скоморох читает сказки

Вас ждут удивительные истории — смешные и грустные, развлекательные и поучительные. Читают артисты театра куклы и актеры «Скоморох» Николай Ежов и заслуженная артистка России Татьяна Ермолаева.

Когда и где: 3 и 4 мая на сайте театра «Скоморох».

Время: 11:00.

Аудитория: 0+.

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