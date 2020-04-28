Месяц в режиме онлайн: Как Tele2 и абоненты переживают режим самоизоляции

28 апреля 2020 / Томский Обзор

Накануне, 23 апреля, Tele2 провели первую в Сибири онлайн-пресс-конференцию, в рамках которой подвели итоги месяца самоизоляции.

Во время трансляции из новосибирского офиса представители оператора рассказали о том, как изменилось поведение абонентов, какие тренды наметились и представили актуальную для условий самоизоляции новинку.

Обо всём этом подробнее — в нашем материале.

Больше слов

С начала периода самоизоляции абоненты Tele2 в Сибири начали потреблять больше голосовой связи и дата-трафика. При этом большим спросом начали пользоваться именно минуты — их потребление увеличилось на 8%, тогда как потребление гигабайтов выросло на 5%. При этом жители Томской области стали звонить на 5% больше, а потребление мобильного трафика выросло на 6%. Всего за первые две недели самоизоляции абоненты Tele2 в Сибири потребили более 60 петабайт трафика.

«Это очень большая цифра. При этом динамика роста голосового трафика сильнее выражена, чем динамика роста передачи данных. Голосовая связь „не умирает“ и люди с помощью звонков продолжают решать свои задачи», — рассказал на пресс-конференции коммерческий директор макрорегиона Сибирь Tele2 Максим Соловьев.

По его словам, на сегодняшний день уровень нагрузки на сеть приближается к уровню новогодних каникул.

«Спасибо специалистам, сеть готова, мы не видим глобальных проблем. Там, где у нас трафик растет мы расширяем ёмкость, каналы. К этому изначально технические специалисты готовились, готовились к летнему сезону», — добавил Максим Соловьев.

При этом активность абонентов несколько сместилась в географическом плане. Tele2 фиксирует снижение трафика в деловой части города и рост активности в пригородах и спальных районах.

«Условия самоизоляции привели к тому, что мы увидели увеличение нагрузки на сеть. И чем мы можем гордиться — наша сеть эту нагрузку выдерживает, все абоненты могут оставаться на связи с родными и близкими, могут пользоваться быстрым мобильным интернетом, — рассказал директор макрорегиона Сибирь Tele2 Дмитрий Кромский. — Единственное, что изменилось — модель поведения и география пользования. Снизился трафик в городе, но увеличилась нагрузка в спальных районах, на дачах, в области, в общем, за городом. В связи с этим мы нашу инвестиционную программу немного поменяли и переориентировались именно на эти части города, где находятся сейчас наши абоненты и где активно потребляют наши услуги».

Вместе с ростом потребления трафика выросла активность абонентов в «Маркете Tele2». За первые недели количество лотов, выставленных на продажу в регионах Сибири, увеличилось на 11%, также растет средний объем лота, который покупают клиенты оператора.

В условиях самоизоляции трафик в салонах Tele2 снизился, но в них выросли продажи оборудования — роутеров, модемов и смартфонов. Также в 2,5 раза возросло количество заказов в онлайн-магазине оператора.

«Мы знаем, что рынок у нас волатильный, доллар стал стоить дороже, люди пошли за смартфонами, чтобы закупиться, такой менталитет у нас. Мы эти потребности отработали. 93% фирменной розницы в Сибири работает», — отметил Максим Соловьев.

Проинформирован, значит вооружен

Чтобы абоненты Tele2 комфортнее чувствовали себя в период самоизоляции оператор запустил ряд продуктовых решений, связанных с информированием о коронавирусе.

«Первое, что мы сделали — обнулили звонки на федеральные «горячие линии» по коронавирусу. Эти звонки абонентам ничего не стоят. Кроме того, всем абонентам мы предоставили бесплатный доступ к сайту стопкоронавирус.рф, — рассказал Дмитрий Кромский.

В Tele2 также позаботились об абонентах, которые до сих пор находятся за границей. Для них запущена услуга «Безлимитные мессенджеры за границей». С её помощью абоненты Tele2, находящиеся за рубежом, могут бесплатно пользоваться рядом мессенджеров: WhatsApp, Viber и TamTam даже при нулевом балансе. Кроме того, оператор запустил SMS-рассылку с номерами телефонов и адресами российских посольств и консульств.

«Дом по другим правилам»

Во время пресс-конференции представители Tele2 рассказали о новом проекте «Дом по другим правилам». Как пояснили в компании, этот проект — способ поддержать клиентов, оказавшихся в вынужденной самоизоляции.

«В прошлом году мы по всей стране проводили онлайн-парки — специальные мероприятия, на которых мы показывали фильмы, куда приглашали диджеев, где вели лекции. Это было такое место притяжения, где абоненты получали новые эмоции, узнавали про нас, рассказывали про себя. Очень хотелось бы и в этом году повторить подобный формат. Но в оффлайн он пока невозможен. Поэтому креативная команда маркетинга придумала и реализовала проект „Дом по другим правилам“ Tele2. Это официальное дижитал-пространство, где люди смогут общаться в то время, когда реальные встречи невозможны или нежелательны», — рассказал Максим Соловьев.

Чтобы воспользоваться развлечениями и образовательным контентом дома не обязательно быть абонентом Tele2, не надо регистрироваться или оформлять подписку. В доме множество комнат: кинозал, где можно смотреть фильмы и сериалы, предоставленные онлайн-видеосервисом Wink, гараж для проведения концертов и вечеринок, бар, гостиная, лекторий и кухня с разнообразными рецептами. «Дом по другим правилам» Tele2 уже работает и доступен всем. Однако новоселье запланировано на 1 мая. В этот день выступит популярная музыкальная группа, название которой пока организаторы держат в секрете.

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