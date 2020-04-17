Афиша Томска онлайн.

Выходные: 18 и 19 апреля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичи смогут понаблюдать за экспериментами «Точки гравитации», послушать новогодний мюзикл и пройтись по выставке о кулайской культуре.

Подробнее — в нашей онлайн-афише.

Интересные эксперименты от научной лаборатории «Точки гравитации»

Юные томичи смогут узнать, что такое мыльные пузыри с точки зрения физики, создать простейший пружинящий механизм из линейки и пары силиконовых браслетов или же смастерить простейший измерительный инструмент из квадратного листа бумаги за одну минуту.

Где: на сайте Томского краеведческого музея в разделе лаборатории «Точка гравитации» tomskmuseum.ru.

Аудитория: 10+.

Онлайн-трансляция творческого вечера Евгения Доги

Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию творческого вечера народного артиста СССР Евгения Доги (запись выступления 15 октября 2017 года) при участии солистов Томской филармонии, Сводного детского хора Томской области, и Томского академического симфонического оркестра (дирижер — Ярослав Ткаленко).

Программа состоит из двух отделений. Зрители услышат музыку из кинофильмов «Дикарь», «Мария, Мирабела», «Поллианна», песни на стихи русских поэтов и многое другое.

Когда и где: 18 апреля на канале Томской филармонии на youtube.

Время: 19:00

Аудитория: 6+.

МYзлитсет-online «Оставляться человекам»

«Оставляться человекам» — это стихи, проза и музыка и снова стихи, проза и музыка от «Компании Театрьер».

Нескучные Тексты о Человеческом.



Выбор и красота. Сила и слабость. Эгоизм и справедливость.



О том, что волнует настоящего Ч.

О том, как важно оставаться Ч.

О том, что оставляет после себя Ч.

Когда и где: онлайн-трансляция от школы «Виртуозы» в группе ВК vk.com/teatrer.

Время и стоимость билетов: 17:00, 200 рублей

Аудитория: 18+.

Филармонический мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

«Новогодние приключения Маши и Вити» — музыкальная сказка для детей и взрослых, вышедшая на экраны в 1976 году, сразу вызвала восторг у миллионов телезрителей. Песни из фильма, созданные Геннадием Гладковым, звучали повсюду.



В начале 2019 года Томская филармония представила собственную интерпретацию этой доброй и увлекательной истории. Уникальные декорации и костюмы, разработанные новосибирскими дизайнерами, танцевальные номера и, конечно же, песни. Главные партии исполняют хорошо знакомые томичам солисты Филармонии, инструментальное сопровождение — Томский академический симфонический оркестр.



На сцене зрителей будут ждать Снегурочка и Дед Мороз, стильная Баба Яга, вокально-инструментальный ансамбль «Дикие гитары» под предводительством Кота Матвея. А еще Леший, Яблоня, Печка, Старичок-лесовичок и, конечно, Кощей Бессмертный.

Зрители увидят выступление от 2 января 2019 года. Онлайн-концерт будет доступен до 12:00 часов следующего дня.

Когда и где: 19 апреля на канале Томской филармонии на youtube.

Время: 19:00.

Аудитория: 0+.

Виртуальная выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания»

Кулайская культура — одна из самых ярких в Западной Сибири. Свое название она получила по месту находки в 1920 году «клада» необычных бронзовых предметов на горе Кулайка (Чаинский район, Томская область). Территория ее формирования — Нарымско-Сургутское Приобье, время существования — V в. до н.э. — V в. н.э.

Выставка Томского краеведческого музея рассказывает о жизни кулайцев, расселявшихся по берегам великой сибирской реки Обь и ее притокам.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея tomskmuseum.ru.

Аудитория: 6+.

Онлайн-показ спектакля «...Забыть Герострата!»

Редкая возможность увидеть «звездный» актерский состав Томского ТЮЗа начала 2000-х. «Забыть Герострата!» — спектакль Натальи Корляковой 2005 года, в роли Герострата — Максим Бардашев.



В мудрой и ироничной пьесе Григория Горина история, случившаяся около двух тысяч лет назад, когда базарный торговец Герострат сжег прекрасный храм ради своей славы, звучит удивительно современно. Кроме артистов Томского ТЮЗа в постановке играет актер Евгений Казаков.

Когда и где: с 17 по 20 апреля на сайте ТЮЗа tuz-tomsk.ru.

Время: 18:00.

Аудитория: 16+.

Онлайн-трансляция спектакля «Остров Рикоту»

Главный герой спектакля «Остров Рикоту», рафинированный московский журналист Игорь Воеводин, приезжает в служебную командировку на Дальний Восток — такой дальний, что «дальнее» просто не бывает — на рыбообрабатывающую базу острова Рикоту. Немногочисленные жители острова — колоритные, а порой откровенно смешные персонажи, поначалу вызывают только ироничную улыбку. Они заявляют москвичу, что никакой Москвы не существует. Но становится не до шуток, когда баркас, возвращающийся за журналистом, таинственным образом попадает в шторм и терпит крушение, а жители Рикоту оказываются совсем не теми, за кого себя выдают.

Когда и где: 18 апреля на канале Томского театра драмы на youtube.

Время: 18:00.

Аудитория: 18+.

Онлайн-гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистенок» со спектаклем «Бетховен. Разговорные тетради»

«Разговорные тетради» — уникальные исторические документы, возникшие в результате глухоты Людвига ван Бетховена. Друзья записывали для него свои реплики, на которые он отвечал устно или в ответной записи. Так сохранились свидетельства о жизни, творчестве, образе мысли великого композитора.

Спектакль с таким названием — тоже своего рода инструмент взаимодействия со зрителями, которые слышат и не слышат. Пластика в спектакле говорит выразительнее слов. А музыка, созданная с учётом особенностей восприятия людей с нарушениями слуха, дополняет этот язык. По желанию обычным зрителям, которые хотят узнать, как воспринимает мир, человек, который не слышит, перед спектаклем выдают беруши.

Когда и где: 18 и 19 апреля на канале театра Скоморох на youtube.

Время: 18:00.

Аудитория: 12+.

Тэги/темы: