Жизнь без отходов. Как стать эко-френдли, если вы живёте в Томске?

15 апреля 2020 / Томский Обзор

Движение Zero Waste («Ноль отходов») — это стремление свести к минимуму свои отходы, чтобы в конечном счёте ходить к мусорному баку не нужно было бы вообще.

Как жить в Томске, не создавая лишнего мусора, и куда сдавать отходы для последующей переработки — читайте в материале.

Томская Беа Джонсон

Фото: Pixabay.com

Семья Беа Джонсон (Bea Johnson), автора книги «Дом без отходов. Как сделать жизнь проще и не покупать мусор», состоит из четырёх человек и собирает в год литровую баночку мусора. Можно удивиться: а как жить без отходов? Где купить привычные макароны без упаковки? И куда деть что-то вышедшее из строя? Возможно ли это вообще?

Французский блогер Беа Джонсон Фото: https://www.instagram.com/zerowastehome

В Европе — точно возможно, там осознанное потребление более развито. Например, существует множество магазинов, где можно приобрести всё необходимое в свои ёмкости. Почти во всех магазинах можно сдать стеклянные бутылки и получить за них деньги. Проще говоря, европейские торговые сети подстраиваются под своих покупателей. Это помогает более широкому распространению эко-идей.

Конечно, в России литровая баночка мусора (не то, что в год, даже в месяц) — пока нереально. Но это не значит, что стать экологичным не получится вообще. Тому пример Елена Соболева, томский эко-активист и автор блога «Зелёный кролик» на платформах Вконтакте и Инстаграм.

Елена Соболева, экоактивистка из Томска https://vk.com/aiki_soboleva

— Когда приходит время, информация, которая обычно пролетает мимо ушей, останавливается в голове — ты начинаешь её обдумывать. У меня всё началось около пяти лет назад. Когда я в очередной раз наткнулась на информацию, что мусор, который мы выбрасываем, лежит на свалках и не разлагается. Я подумала, что выбрасываю кучу пластиковых бутылок, и они всё ещё где-то находятся. Именно поэтому у меня первая идея была — перестать их выбрасывать в общий мусор.

По данным Greenpeace, ежегодно россияне выбрасывают около 3 млн тонн пластика, 90% которого попадает на свалки и загрязняет окружающую среду. В России насчитывается 14 тысяч крупных мусорных свалок, суммарно занимающих площадь более 4 млн га. Это как четыре острова Кипра!

Одним раздельным сбором всё не закончилось. На полке в ванной у Лены стоят баночки с ароматными смесями, покупаемыми на развес, бамбуковые зубные щётки и многоразовые ватные диски. На батарее сушатся овощные очистки, яичная скорлупа и использованная чайная заварка для последующего компостирования. А под столом несколько контейнеров для мусора, отходы из которых потом отправятся на переработку.

Фото из блога Елены Соболевой

Но далеко не все населённые пункты имеют необходимое оснащение для экологичной утилизации отходов. Чаще всего к такому оснащению относятся сетки для сбора пластика, стекла и жестяных банок. А также пункты приёма вышедшей из строя бытовой и цифровой техники, старой одежды, перегоревших лампочек и севших батареек. Что делать в таком случае?

— Всё зависит от того, насколько далеко хочется зайти в раздельном сборе отходов. Минимальный вариант — хотя бы сжимать мусор, делать его как можно меньше по объёму, а всё, что можно (картон, бумагу, но не пластик), сжигать в печи, если вы живёте, например, в деревне. Сжечь лучше, чем выбросить. А если совсем много энтузиазма, то можно постараться и собрать какое-то коллективное письмо в администрацию. Государство, обычно, идёт навстречу, ставит сетки. Тогда появляется больше согласных на пользование ими людей. Но в то же время получается замкнутый круг: государство ждёт, когда появится потребность в сетках, а люди ждут, когда появятся сетки.

Куда сдавать отходы, чтобы не навредить планете?

Фото: Pixabay.com

Сетки для раздельного сбора отходов — пластика, стекла и жести — установили в Томске ещё в июне 2015 года. За это время более миллиона тонн «мусора» превратили в полезный материал, пригодный для производства новых вещей.

Летом 2019 года в Томске стартовала мусорная реформа — обновились тарифы на вывоз мусора. А в начале ноября из дворов города неожиданно пропали привычные жёлтые сетки компании «Чистый мир». На замену им поставили оранжевые контейнеры от регионального оператора. Долгое время обслуживались они очень некачественно — например, мусор из контейнеров не вывозился вообще. Постепенно ситуация улучшилась.

Но уже в январе появились новости о том, что соглашение между «Чистым миром» и САХ было подписано. С того момента сетки начали возвращаться. Список адресов стремительно увеличивается по заявкам томичей и договорённости обеих сторон. Посмотреть все точки расположения жёлтых сеток можно на карте, которую «Чистый мир» постоянно обновляет.

Что именно можно утилизировать в Томске?

Фото: Pixabay.com

Прежде чем отнести мусор в сетку, не забывайте мыть тару. Потому что всё сырьё сортируется на заводе работниками вручную, а до этого может некоторое время лежать и ожидать своей очереди. К тому же у «Чистого мира» нет мойки, которая бы позволила промывать полученное сырьё, а без этого никак — остатки продукции портят качество сырья, усложняют процесс переработки или делают её вообще невозможной.

Что можно класть в желтые и оранжевые сетки

· Стекло любого цвета: банки, бутылки, стеклобой;

· Пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6 (маркировка указывается обычно или на дне изделия, или на этикетке, если она имеется);

· Алюминиевые банки от напитков.

Если говорить в целом, в Томске нет проблемы с экологичной утилизацией отходов. Кроме сеток для пластика, металла и стекла, есть варианты и для других видов отходов. Некоторые магазины и социальные центры принимают вещи — на переработку или поиск нового хозяина. Есть также места, куда можно сдать старую технику, батарейки и бумагу.

Что именно и куда сдавать — подскажет интерактивная карта и памятка, где цвет нужного вам блока аналогичен цвету точки на карте.

Единственная проблема — лампочки. Из десяти видов лампочек, используемых в быту, в Томске на переработку принимается только один — ртутные. Кстати, они входят в список отходов 1 класса опасности — их категорически запрещено выбрасывать в общий мусор. Для всех остальных видов лампочек на данный момент не существует технологий переработки. Что делать? Или покупать ртутные, чтобы потом сдать на переработку, или светодиодные. Они считаются самыми экологичными. На переработку не принимаются, зато долго служат и утилизируются с общим мусором без явного вреда для окружающей среды.

Как свести к минимуму свои отходы?

Фото: Pixabay.com

Самые распространённые отходы в мусорных вёдрах — полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки от продуктов питания. Чтобы сократить потребление пластика, существуют специальные эко-товары. Например, текстильные мешочки-фруктовки под любую продукцию, продающуюся на развес: для круп, орехов, фруктов, конфет, хлебных изделий. Они бывают из разных тканей и абсолютно разных размеров. Также на борьбу против одноразового пластика пришли зубные щётки из бамбука, многоразовые бутылки, стаканы-термосы для горячих напитков, металлические и бамбуковые трубочки и даже губки для тела и посуды из природного разлагаемого материала.

Какие товары помогут стать экологичнее и где их можно купить в Томске — смотрите ниже. Все фотографии взяты со страниц магазинов.

В наличии хлопковые мешочки разных размеров, свечи из вощины, крафтовые кошельки, визитницы и обложки для паспортов, металлические и бамбуковые трубочки для напитков, разлагаемые зубные щётки и распределители для зубной пасты, а также многоразовые салфетки для снятия макияжа.

В наличии крупы и мука, полезные сладости, орехи и специи, косметика, бытовая химия и свечи, экологичные альтернативы одноразовым вещам — бамбуковые зубные щетки, термостаканы, металлические трубочки, менструальные чаши, бритвы, губки из люффы, авоськи, шопперы, фруктовки и многоразовые бахилы.

А ещё, что очень важно на данный момент, сейчас в «Двух лимонах» можно купить многоразовые медицинские маски и даже антисептик на розлив в свою ёмкость.

Многоразовые маски, как и одноразовые, следует менять каждые два-три часа. Отличие же в том, что многоразовые можно использовать повторно, но только после специальной обработки. Для этого маску нужно постирать с мылом или другим моющим средством, а затем обработать с помощью пара. После таких процедур маска должна быть полностью сухой — для этого достаточно прогладить её утюгом (теперь без пара).

С недавних пор многоразовые медицинские маски можно купить и в других магазинах города.

Например, в магазинах «Милослава» и «FRESH текстиль». Однако наличие стоит уточнять по телефону, так как спрос на товар высокий.

«Милослава» — 8-923-428-01-10;

«FRESH текстиль» — (3822) 90-15-00.

А что потом?

Фото: Вячеслав Смирнов

Хочется верить, что однажды все жители Земли будут поддерживать идеи движения Zero Waste, но для этого нужно много времени. Основная проблема состоит в том, что людей, уже привыкших к удобствам, переучить очень сложно. К тому же здесь важна и инициатива государств, и воспитание в семье.

— Этот вопрос гигантский и философский, поэтому моё личное мнение может совершенно отличаться от реальности, — говорит Елена Соболева. — Я думаю, что, во-первых, это будет уже не наше поколение. А во-вторых — в определённый момент люди встанут перед кризисом, когда необходимо будет решить: или мы продолжаем жить так же, как жили, потому что так удобно, или мы делаем то, что нам неудобно, но во благо спасения планеты. Но не знаю, в какую сторону люди сделают выбор. Часть людей, конечно, пойдёт по старому пути. Это же всё завязано на многих вещах. Деньги — многие экологичные вещи делать совершенно невыгодно. Например, прекратить выкачивать нефть и переходить на альтернативные источники энергии. А какие-нибудь страны пойдут по более сознательному пути. Убедят Россию или нет — это вопрос. Потому что Россия занимает большую часть планеты, от неё сильно зависит экология.

Елена Соболева Фото: https://vk.com/aiki_soboleva

Как минимум, пока, начать мы можем с себя. Для начала необходимо найти для себя причину: зачем это всё надо, почему я должен измениться? Так как разговор идёт именно о изменениях самого человека и о внесении осознанности в его жизнь.

— Скажешь человеку: «Тут птицы дохнут, потому что ты одноразовые стаканчики покупаешь!», а он такой: «Вот блин, а я не знал. Давай я перестану!», — продолжает Елена. — Сначала найти причины, а потом — удобные альтернативы одноразовым вещам. Что входит в эти альтернативы: стараться покупать как можно меньше упаковки, которая идёт в мусор, начать раздельный сбор, особенно, если сетки есть недалеко от дома. А дальше, если человек заинтересуется, он сам найдёт информацию об этом в интернете. Также важен и собственный пример: если ты будешь скрывать свои эко-привычки, то и люди, соответственно, не узнают, что ты делаешь. И главное, помните, что любое маленькое эко-действие имеет огромный вес, а если ничего не делать, то мы этого и не дождёмся.

Текст: Полина Диденко

учебный проект в рамках спецпрактикума «Почтальон» ВШЖ ТГУ

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