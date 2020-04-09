Первый раз в удаленный класс. Как томские школы переходят на дистанционное образование

9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувший понедельник, 6 апреля, все школы, лицеи и гимназии Томской области после затянувшихся каникул перешли на дистанционное обучение.

Каждое учебное заведение сейчас справляется с новыми условиями по-разному. Оснащенность учреждений и доступ к интернету, уровень готовности педагогов, наличие у учеников гаджетов, отсутствие общих обкатанных правил игры — главные темы, которые обсуждают и в родительских чатах, и в кабинетах всех уровней.

О том, как переход в онлайн происходит на практике, рассказываем на примере Томского физико-технического лицея (ТФТЛ).

Выбор платформы

Директор лицея Владимир Ефремов Фото: Вероника Белецкая

В лицее к процессу перехода на дистанционную модель обучения начали готовиться за неделю. Когда у учеников еще длились каникулы, учителя в авральном режиме прорабатывали варианты удаленной работы.

— Это похоже на ситуацию, когда учитель по плаванию и тот, кто к нему пришел, плавать не умеют. А сейчас им говорят: «У вас не просто плавание, а по окончанию вы еще аттестат получать будете». То есть ситуация на самом деле не смешная, — отмечает директор ТФТЛ Владимир Ефремов. — На протяжении предыдущей недели мы провели онлайн-педсовет, разработали моменты, побывали в роли учителя, ученика и родителя, выбрали единую платформу.

Онлайн-педсовет в ТФТЛ. Небольшая часть учителей работает из школы, остальные дистанционно. Общение идет посредством сервиса Zoom. Фото: Вероника Белецкая

Этой платформой стал Дневник.ру, кроме того, решено было использовать сервис для видеоконференций Zoom. В лицее проработали и дополнительные варианты, на случай, если «план А» не сработает — создание чатов в Telegram, работа через группы ВКонтакте или Google Classroom.

— Не секрет, что платформа Zoom не так сложна. Но одно дело Zoom, как платформа, другое — как образовательное событие. Ты должен понимать, кто на тебя смотрит, как распознать детей, осуществить обратную связь, что значит поднятие руки, что делать, если все 30 подняли руку. Как Zoom превратить в образовательное пространство, а не просто определенную видеоконференцию? В связи с этим у нас разработаны инструкции для детей и педагогов, — рассказывает Владимир Ефремов.

Владимир Ефремов Фото: Вероника Белецкая

По его словам, отдельные рекомендации по дистанционным формам обучения уже существуют. В школе готовят свои — школьный психолог разработал инструкции для сложных случаев для детей и родителей. Для учителей методичка была подготовлена ранее и стала популярна в Томской области: многие школы ее копировали. Инструкция рассчитана на специалистов любого уровня подготовки.

Как учить?

Урок географии в онлайне Фото: Вероника Белецкая

Определившись с платформой, в коллективе обсудили, как подавать материал. Сошлись на том, что перевод урока в формат «говорящей головы» не подойдет. Необходимо обязательно оставить элементы обратной связи.

— Первые уроки — это вообще уроки коммуникации, когда нужно понять и осознать, что изменилась сама среда, форма, и ребенку надо понять, почувствовать, его надо завлечь, замотитивировать учебным процессом, — объясняет Владимир Ефремов. — На самом деле это не вопрос техники, не вопрос скорости интернета, даже не вопрос платформы, которую ты будешь использовать. Я считаю, что это вопросы командообразования.

Педагогам пришлось решать и еще одну задачу: часть учителей была несколько далека от цифровых технологий, которые предстояло использовать при дистанционной форме обучения. Времени и ресурсов для быстрого прохождения курсов повышения квалификации не было. Тогда в коллективе организовали самообучение.

Самообучение сегодня - необходимый режим работы для большинства преподавателей Фото: Вероника Белецкая

— Мы выделяем тех из коллектива, кто может обучать. Даже сложились, не сговариваясь, какие-то пары по обучению, и в итоге сегодня у нас ничего не сорвалось. Все заработало, все задействовано, — отмечает Владимир Ефремов.

Количество уроков не снизилось, однако уменьшилась их продолжительность — до 30 минут. При этом часть уроков ученикам школы можно посмотреть в записи, а не присутствовать на них лично. Это решает проблему, когда в семье несколько детей на один компьютер — таким образом все ученики в таких семьях получат доступ к занятиям.

Удаленный понедельник

Пока школьные классы выглядят так Фото: Вероника Белецкая

Перед началом удаленных занятий с детьми провели онлайн-классные часы, в рамках которых ученикам и их родителям объяснили, как будет происходить учебный процесс. В итоге, в понедельник, 6 апреля, педагоги и преподаватели оказались готовы и успешно провели первые дистанционные уроки.

— С сегодняшнего дня 1,8 млн учителей стали видеоблогерами. У меня в десятом классе информатика прошла великолепно. Эффективность коммуникаций снижается, но возникает экономия времени. На путешествие между домом и лицеем им нужно тратить время, теперь они его могут сэкономить, — рассказывает заместитель директора по информационным технологиям, учитель информатики и робототехники ТФТЛ Сергей Косаченко.

— Встал вопрос, как заниматься робототехникой, когда все находятся дома. Крепко задуматься пришлось и целую неделю голову ломать, как дальше будем учить дистанционно, потому что все наборы, которые у нас здесь есть, детям теперь недоступны. Решили, что простейшими вещами, такими, как механика, можно заниматься вручную, используя то, что находится в каждой квартире — гофрокартон от упаковок, шпажки, клеевой карандаш, зубочистки, браслетики резиновые. Получилось такое шасси, которое можно собрать дома, писать для него программы, добавить датчики. Платы можно заказать в интернете и на самоизоляции заниматься робототехникой, — объясняет он.

Конечно, не обошлось без нюансов: к кому-то во время видеоконференции присоединились посторонние «участники», которые нарушали дисциплину. Проблемы с поведением наблюдались и у учеников младших классов: дети, соскучившиеся друг по другу, начали общаться между собой, отвлекаясь от учителя. Но все же, в целом, уроки прошли успешно.

Техническое оснащение - важный вопрос, который приходится решать не только школам, но и учителям, и родителям Фото: Вероника Белецкая

— Возрастные преподаватели восприняли новый режим относительно спокойно. Конечно, разные были ситуации — кому-то дети помогли. Одна из учительниц, дама в возрасте, только к шестому уроку сегодня поняла, что от нее требуется. Это был ее первый опыт и были моменты, на которых она училась вместе с детьми. Но теперь она очень четко стала понимать, какова обратная связь. С точки зрения преподавателей явного отторжения не было, — рассказал Владимир Ефремов.

Оценки и шпаргалки

Оценки школьники будут получать, как и раньше, а вот формат сдачи заданий сейчас меняется Фото: Вероника Белецкая

По словам директора ТФТЛ, после первого дня перед учителями встал новый вопрос — а что делать дальше? Если с подачей материала все понятно, то с оценками все не так просто. Как ставить оценки, как понять, что дети не открыли вторую вкладку со шпаргалками или не получают ответы в мессенджере от своих одноклассников?

— Разные способы оценивались, от фотографирования ответов и отправки фото учителю. Учителя задумались над вопросами групповых проектов, где ты не можешь списать, выполняешь свою часть работы. Самое главное, что педагоги стараются думать об индивидуальных заданиях, — отмечает Владимир Ефремов. — Пока непонятно, как наставнику организовать свое время. Я переписывался с учительницей физики из Нижнего Новгорода, и она говорит, что ученики, как только ты им задаешь проектную деятельность, очень увлекаются и могут тебе и ночью проекты присылать. Тут очень важно держать связь с родителями, чтобы они четко отрабатывали своим моменты.

Один из творческих проектов, которые сейчас готовят в лицее вместе с учениками - ко Дню Победы Фото: Вероника Белецкая

К тому же остается актуальным вопрос с переносом Всероссийских проверочных работ, ЕГЭ, каникул, отпусков для учителей и подготовкой школ. В связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, все эти мероприятия переносятся.

— С экзаменами ситуация спорная. У нас учитель математики говорит, и я склонен с ним согласиться, что ЕГЭ бы лучше вообще провести чуть ли не завтра. Потому что дети к нему готовились очень долго, все темы пройдены и дети потенциально готовы. А сейчас будут два месяца, когда мы осваиваем новую среду. Для ребенка и преподавателя, родителей это стресс. У некоторых сокращения, непонимание. Поэтому это будет вызывать моменты тревоги, — отмечает Владимир Ефремов. — Мне кажется, что события будут развиваться крайне просто. Дистанционное обучение будет продолжаться до конца учебного года, ВПРы будут спущены до образовательной организации, и мы будем писать их в своем каком-то режиме. Оценки, которые будут ставить преподаватели, будут ориентированы на итоговые точки, проекты, в которых ученик может показать свои знания. В любом случае, учебный год мы завершим. Три четверти прожито, это вполне неплохо.

Если вы работаете в сфере школьного или дополнительного образования и готовы рассказать о том, как ваше учреждение справляется с переходом на дистанционный режим работы, напишите нам — info@westsib.ru. Если вы — родитель, ученик или педагог, который готов поделиться своими мыслями относительно происходящих изменений, напишите нам — info@westsib.ru. Мы продолжим рассказывать о том, как образование обживается в онлайн.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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