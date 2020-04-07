Томская IT-ПаTI: экстренное включение. Что происходит с ИТ-бизнесом?

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2020 // Фото: freepik.com

На минувшей неделе традиционная томская IT-ПаTI от Город IT впервые прошла в онлайн-формате. «Экстренное включение», как назвали встречу организаторы, собрало несколько десятков представителей томского — и не только — ИТ-бизнеса.

К обсуждению предлагалось несколько вопросов — как дела, что происходит на вашем рынке и какие планы у компаний. Приводим наиболее интересные мнения участников онлайн-встречи.

Игорь Ковалев, холдинг DI Group

DI Group — томский технологический холдинг, создающий hardware-стартапы на базе собственных инвестиционных, инжиниринговых, производственных и маркетинговых ресурсов

— У нас есть достаточно крупная история — до сегодняшнего дня мы были крупнейшей в мире сетью разных детских школ: футбольных, балетных, языковых. И вот 1 000 наших школ в 22 странах мира практически одномоментно, за 10 дней, и закрылась. Компания, к счастью, накопила достаточно крупные финансовые резервы, с год ей ничего не угрожает, но жить-то надо.

В этой ситуации IT-отдел «Юниора» (футбольная школа — прим.ред.) сотворил невозможное. Вместе с управляющими школы они за две недели умудрились запилить своего рода «skyeng» для футбола — из 1000 школ у нас приблизительно 550 было футбольных.

Первоначально идея казалась бредом: как можно дистанционно обучать футболу 3-4-летних детей? Оказалось нет, работает! Мы буквально позавчера начали закрытое тестирование в некоторых наших городах. Подтвердилась интересная гипотеза: родители охотно платят, ввязываются в эту историю, разбираются — ведь в нашем случае нужно экипировку определенную купить, мячики, фишки, ворота маленькие. Родители активно тратят на это деньги, потому что сидят дома со своими детьми и готовы заплатить 3-4 тыс. рублей в месяц за то, что ребенка через день займут на час-полтора.

Это время возможностей. Если бы мы в обычной ситуации начали преобразовывать наши офлайн-школы до онлайна, мы бы делали это года три. Скорость изменений, которые у нас происходят в ИТ-составляющей, была бы ниже.

Еще одна интересная тенденция по одной из наших компаний, не связанной с ИТ и базировавшейся в США. Основные расходы по ней были в США, у нее американские инвесторы, сотрудники. Сейчас офис там сократился по площади в 20 раз, и в компании очень заинтересованы все остальное по максимуму перенести в Россию. Сейчас мы стали более конкурентными, поле для маневра у нас, не вставая с кресла, выросло. Поэтому можно повыдергивать себе на аутсорс задачи, процессы — это интересная штука.

Сейчас такой момент, когда люди, клиенты, партнеры охотно собираются с силами, начинают действовать эффективнее. Хорошее время для того, чтобы попробовать что-то новое сделать.

Станислав Елисеев, USERSTORY

USERSTORY — основанная в Томске компания-разработчик информационных систем с веб- и мобильными интерфейсами

— В USERSTORY два больших направления, по которым мы работаем. Это e-com (интернет-коммерция — прим.ред.) и бизнес-эдюкейшн. Есть расхожее мнение, что e-com сейчас растет. На самом деле, нет. По графикам видно, что сейчас каждую неделю происходит падение продаж. Есть сегменты, которые вырываются вперед — это фуд-ритейл и фарма. Мы сейчас свой маркетинг и продажи перенастраиваем в эти сегменты активно. При этом там есть игроки, особенно в фарме, которые пытаются воспользоваться моментом и вырваться вперед. Тем более, что у нас вышел законопроект о дистанционной продаже лекарств. Почему e-com не растет, думаю, понятно: торговать многим нечем, заводы в Европе стоят. Ну и денег у людей сейчас не особо много и все их пытаются попридержать. Хотя на самом старте кризиса, буквально пару недель назад, взлетели продажи холодильников, электроники и товаров 18+. Сейчас пошли товары быта: зубочистки, салфетки и прочее. Люди сидят в самоизоляции, им нужно что-то покупать для дома. Ожидается рост продажи спортивных товаров.В бизнес-эдюкейшн мы создаем тренинги и сейчас у нас есть несколько запросов на разработку тех из них, которые были офлайновыми. В этом плане что первое, что второе направление, по которым мы работаем, чувствуют себя неплохо. И в целом у нас планы пройти турбулентность нормально и выйти более сильными, чем мы зашли. Мы сейчас очень много вкладываем в наш маркетинг для того, чтобы сформулировать предложение для e-com и закрепиться там. Режем косты по возможности, договариваемся по снижению аренды. Никакими мерами поддержки пока не пользовались. Кредит под 0%, если будет возможность брать, рассматриваем, но не для того, чтобы косты закрывать, а для того, чтобы вложить эти деньги в развитие.

Reg.ru — крупнейшая российская компания-регистратор доменных имен и хостинг-провайдер

— Мы изначально работали, как удаленная компания — кроме офисов продаж, поддержки и части менеджмента. Поэтому некоторые сложности были с тем, что все сейчас перешли на удаленную работу, в том числе, служба поддержки — те, кто не работал на удаленке никогда. Конечно, тем, кто переключился на удаленку только сейчас, сложно в режиме самоизоляции. Постоянно вокруг люди, дети, и помимо того, что приходится работать, приходится за ними следить, обучать их и прочее. Поэтому мы делаем мотивационные штуки для сотрудников. У нас есть чат «хорошие новости», куда мы всякие плюшки скидываем: промокоды, ролики мотивационные, что посмотреть — расслабьтесь, словите дзен. В таком режиме те, кто раньше не работал удаленно, сейчас привыкают.

Дмитрий Бубнов, ENBISYS

ENBISYS — основанная в Томске технологическая компания-поставщик комплексных решений в разработке программного обеспечения на заказ в области здравоохранения, EdTech, Oil & Gas, Retail и др.

— У нас есть и продуктовая модель работы, и сервисная. Сервисная сейчас переориентируется на те отрасли, которые будут расти. Продуктовая модель, скорее всего, будет в некотором убытке в ближайший год в разных сферах, в том числе, и в медицинской. Но открывается возможность — если ты за счет сервисной модели сможешь продуктовую вытащить, то у тебя будет меньше конкурентов к концу года. И конечно, любой онлайн будет расти — от образования до логистики.

Федор Скворцов, Aurigma

Aurigma — основанная в Томске компания-разработчик продуктов и решений обработки изображений и автоматизации печатной индустрии

— Мы продуктовая компания, работаем на печатном рынке. Основной таргет — на рынок США. И новости оттуда, конечно, очень плохие. По всей стране массовые карантины вводятся, практически вся деятельность парализована, все бизнесы схлопываются, просто останавливаются. У американцев нет никаких социальных гарантий, поэтому сразу людей просто увольняют. Некоторые наши клиенты сразу 100 человек уволили — и все. Соответственно, отсрочка платежа со стандартных 30 дней меняется на 65. Мы продуктовики, нам полегче, потому что у нас структура издержек и доходов другая, чем у аутсорса. Но в целом, ситуация позитива особого не подразумевает. У нас основные доходы от подписок на обслуживание. И мы, зная сложное положение клиентов, пока по крупным контрактам даже не просим заплатить, потому что знаем, что скорее всего, будет какой-то негатив. Выжидаем. У нас стратегия — 4 месяца просто переждать, посмотреть, что будет. Продолжаем развиваться, как планировали, инвестируем в R&D. Пока никакого смысла нет резать косты на разработку, у нас денежный поток вполне стабильный. Хотя вести с полей не очень позитивные, клиенты нервничают, решения не принимают. Немного переформатировался рынок. До этого мы работали с разными клиентами. Сейчас у нас малый бизнес полностью исчез, остался только крупный энтерпрайз, а ля IBM — там есть деньги, они двигаются, жизнь есть, ничего не останавливается — это интересно.

Руслан Фатиханов, lab365

lab365 — основанная в Томске компания-разработчик информационных систем для промышленности

— Наш софт предназначен для испытательных лабораторий, которые, по сути, вводят в эксплуатацию различные промышленные объекты, а именно нефтепроводы, газопроводы, нефтехранилища и прочие вещи. Сейчас на этом рынке происходит интересная штука. Есть так называемые строительные организации — сервисные субподрядчики у нефтяных компаний, которые как раз и занимаются прокладкой труб. Раньше они отдавали на субподряд небольшим лабораториям контроль сварных соединений и прочих узлов для введения в эксплуатацию. Сейчас они все это замкнули на себе, потому что крупный заказчик, корпорация, она мыслит, условно говоря, на год вперед. И они этот кризис используют как возможность, чтобы по его прошествии быть готовыми к новым поставкам. Никакие контрактные обязательства, ничего не отменяется. С одним, но — компании пользуются правом на задержку оплаты. Ранее она составляла 60 или 90 дней, а сейчас этот срок увеличился до 120 дней. Но в целом они продолжают нормально трудиться, оценивают ситуацию скорее, как положительную. А вот мелкие лаборатории — до 30 человек штата вымирают как класс, для них эта ситуация очень сложная. Поставки оборудования и расходников встали, плюс это все импортное и курс тоже сказался.

Для нас это означает сокращение основного рынка, плюс задержки по платежам, бОльшая часть продукта рассчитана на небольшие лаборатории. До этого времени мы медленно двигались в сторону крупного сегмента. Скорость, в том числе, связана с процессами крупных организаций. Теперь конечно побежали, рассчитываем и на ускорение различных регламентных ограничений с той стороны, т.к. им это выгодно.

Алексей Отчалко, MAG Development

MAG Development — подразделение группы компаний KDV по созданию сервисов транспортной логистики (KDV-online, Ярче Плюс)

— Проект по доставке из магазинов «Ярче» нам пришлось экстренно переводить из тестового режима в рабочий. Сейчас такое время — куча возможностей. Все происходящее заставляет нас работать гораздо динамичнее. Я думаю, в любое другое время мы на те же самые процессы потратили бы несколько месяцев. А сейчас это происходит за недели или даже дни. Мы стараемся накормить страну — число заказов на доставку выросло. В том же проекте «Ярче Плюс» мы пока можем обслуживать из-за технических ограничений порядка 100 заказов в день по Томску — но там уже на несколько дней вперед эти заказы выбраны. Большой спрос. Мы в тестовом режиме не успели открыться, как про нас узнали, шквал заказов поступил, к которому мы не были готовы. Что будет дальше — пока сложно сказать. Но это точно окно возможностей для доставок еды и доставок из интернет-магазинов. Надеюсь, что оно не закроется после того, как карантин закончится.

Записал Егор Хворенков

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