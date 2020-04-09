Томская культура онлайн: сложности перехода

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

АВТОР Мария Симонова

Запрет на зрителей, слушателей, посетителей… Нынешней весной театрам, концертным залам и музеям, пришлось стремительно осваивать новые форматы работы.

В Томске можно посмотреть видео старых спектаклей, а «Портрет» ТЮЗа даже сыграли впервые в прямом эфире. Филармония проводит онлайн-концерты, Краеведческий музей продолжает развивать интернет-проекты. Но каких усилий стоил этот уход в онлайн?

Поговорили с учреждениями культуры о главных сложностях новых условий, а также о перспективе такой работы.

Магию театра видео не передаст

Сцена из спектакля ТЮЗа «Язычники» Фото: Томский театр юного зрителя

Театрам пришлось особенно непросто. Этот вид искусства рассчитан на живую энергию зала, и любая постановка в видеоформате теряет большую часть своей магии. Опасения, что онлайн-показы спектаклей зрителей не привлекут, а, напротив, отвратят, высказывали после объявления карантина многие режиссеры, начиная с Константина Богомолова, даже назвавшего онлайн-показы «идеальной вакцинацией населения от театрального искусства». Но специфика видеоформата — не единственная проблема. Возникло немало сложностей с авторскими правами. Если театр договорился со всеми авторами и создателями о показе спектакля на своей площадке, то это не распространяется на показы онлайн (в том числе и на бесплатные, которые сейчас большинство театров и организует). Надо связываться со всеми заново, причем речь идет и об авторах — литературных произведений и инсценировок, и о художниках, и о художниках по костюмам, и о композиторах, и о многих других, участвовавших в создании спектакля.

— У нас много людей, с которыми надо согласовывать показы, и не со всеми есть возможность связаться лично, особенно если речь идет об иностранных авторах или наследниках авторов. Получение разрешений, особенно если в этом задействовано агентство — очень долгий процесс, — объясняет Елена Бурова, заместитель директора Томского ТЮЗа по развитию. — Другой момент: съемка и онлайн-трансляция спектаклей — совершенно иная форма, чем трансляция концертов. Меняются мизансцены, свет… Человек, отвечающий за онлайн-трансляцию в режиме реального времени должен очень хорошо знать спектакль. И любой онлайн-показ ограничивает зрителя — в зале он сам решает, на что смотреть, а во время трансляции на его восприятие влияет видеорежиссер. Томский ТЮЗ 20 марта проводил прямую трансляцию генерального прогона нового спектакля «Портрет», и одна из сцен, где актриса говорит из зала, прошла мимо зрителей видеопоказа. Хотя режиссеры трансляции успели посмотреть репетицию, но так быстро все учесть не удалось. Человек должен постоянно заниматься показами онлайн, в Томске их нет, поскольку такое направление раньше было не востребовано. Из вариантов онлайн-показ или спектакль в театре, конечно, все выберут зрительный зал. Меры с трансляцией генерального прогона онлайн были критическими — в театре невозможно репетировать, репетировать, а потом отложить первый показ и начать другую работу. Надо выпустить спектакль.

Карантин ввели буквально за пару дней до премьеры «Портрета» в ТЮЗе, прямую онлайн-трансляцию прогона организовали стремительно. Ею занималась профессиональная группа, оператор, который постоянно снимает ТЮЗу спектакли. В зале были сотрудники театра, а в интернете показ смотрело около 300 зрителей из разных городов.

— Своего оборудования для качественных показов онлайн в театре нет, — говорит Елена Бурова. — Такое в Томской области из культурных учреждений есть сейчас только у филармонии.

По записям спектаклей прошлых лет, которые ТЮЗ сегодня показывает в интернете, видно, что качество видео не самого высокого уровня. Те же сложности заметны и по архивным записям других театров Томска и не только. Но вариант «играть на пустой зал и транслировать в прямом эфире в интернет» для театров тоже имеет мало смысла:

— Работа без зрителей не даст актерам импульса, — считает Елена Бурова. — Каждый спектакль смотрится по-новому, поскольку меняется публика, она реагирует на показ по-разному. Через камеру такой связи с артистами не получится. Онлайн-форматы в театре не могут соревноваться с живыми показами. Когда у театра есть возможность работать в полную силу в своих залах, впечатления несравнимо сильнее. Во время карантина у нас просто нет других вариантов, кроме онлайн-показов.

Возможно, в апреле ТЮЗ покажет прямую трансляцию своей онлайн-премьеры «Тисту — мальчик с зелеными пальцами». Но сейчас неизвестно, сколько продлится режим самоизоляции, и смогут ли актеры репетировать.

«Некоторым музыкантам без зрителей даже комфортнее»

Для Томской областной филармонии новый онлайн-формат жизни большим потрясением не стал, они уже развивали это направление:

— Мы первыми из всех томских учреждений культуры перешли к онлайн-трансляциям, более того, мы даже Московскую филармонию опередили, — поясняет Татьяна Веснина. — С конца марта у нас почти каждый день идут трансляции. Три из них с 19 по 29 марта были в прямом эфире. Филармония оказалась технически готова к онлайнам, поскольку наш виртуальный концертный зал действует уже несколько лет. Осенью его обновили, камеры были закуплены. Сам формат трансляций для нас не нов, но теперь музыканты играют в пустых залах. Всем непривычно.

Впрочем, органист и режиссер трансляций Дмитрий Ушаков утверждает, что для него принципиального различия нет:

— Я 10 лет работал на радио, играл в прямом эфире. Но у кого-то, возможно, есть сложности с тем, что играть приходится на пустой зал. Все индивидуально. Пианист, органист, композитор Гленн Гульд, к примеру, больше любил записываться в студии, чем выступать на публике. Он три недели мог работать над записью. Кому что ближе.

Сложностей с авторскими правами не возникли — композиторам (или их наследникам) Филармония обычно платит через РАО. Поскольку новый формат уже активно использовался, то необходимые договоренности уже были заключены.

Специалисты филармонии умеют вести трансляции, целенаправленно никого обучать не пришлось. За онлайн-трансляции концертов отвечает штатный режиссер филармонии Андрей Старостин. Сначала предполагалось, что концерты филармонии будут идти по Томской области, но теперь охвачен уже весь мир. По словам Татьяны Весниной, первый концерт смотрели во Франции, Германии, Чехии, Японии, Швейцарии, а также во всей России — от Владивостока и Камчатки до Петербурга.

Музейный юбилей онлайн

Томский областной краеведческий музей тоже по счастливому стечению обстоятельств начал вести активную онлайн-жизнь еще до карантина. Повод был приятный — 100-летний юбилей.

— Мы были готовы к переходу, поскольку с начала этого года запустили несколько музейных проектов, рассчитанных на онлайн, — поясняет Святослав Перехожев, директор краеведческого музея. — Главный из них — «Век back», где мы передаем через предметы, фотографии контекст 1920 года, когда был основан наш музей. Проект не имел никакого отношения к сегодняшней ситуации, но был рассчитан на онлайн-сферу. Научно-исследовательская работа у нас идет в постоянном режиме, для воплощения своих задумок нам пришлось решать технические и организационные вопросы — мы сразу решили, «Век back» будет ежедневным. И когда случилось, что музеи временно приостановили работу с посетителями, у нас оказалось все готово к онлайн-жизни. Мы выложили виртуальные выставки и другие проекты. У нас даже появилось новое доменное имя «музей.онлайн». Другой вопрос, для чего мы это делаем. Мы не можем полностью уходить в онлайн, для нас такие проекты — это способ привлечения посетителей в музей. Невозможно монетизировать услуги музея. Мы можем только предоставлять их бесплатно в надежде, что люди, не знавшие, что мы вообще может рассказать и показать, посмотрят на нас в онлайне и захотят прийти в музей.

Впрочем, некоторые вариант монетизации виртуальных проектов в музее все же видят — это онлайн-вариант музейного магазина сувениров (Краеведческий музей предполагает начать сотрудничество с всероссийской платформой-агрегатором таких магазинов) и возможность благотворительных взносов по желанию «виртуальных» посетителей. Недавно успешным оказался опыт организации онлайн-обучения:

— У нас есть образовательная лицензия, мы обычно два раза в год собираем курсы для музейщиков. Сначала нашей аудиторией была только Томская область, потом только Сибирь, теперь к ней присоединились еще дальний Восток и Урал, — рассказывает Святослав Перехожев. — Прошедшей зимой мы решили попробовать провести дистанционные платные курсы. И даже удивились, какой большой был интерес. Набрали 50 участников со всей страны, кроме Северокавказского округа. Это было специализированное обучение о том, как писать гранты. Мы увидели, что у направления есть перспектива.

Покупать специальное оборудование или решать вопросы, связанные с авторским правом, музею не пришлось. В ближайшее время Краеведческий рассчитывает представить онлайн-экскурсии. Они будут проходить в реальном времени, с экскурсоводом, которому можно будет задавать вопросы. Вероятный формат трансляций — прямой эфир в инстаграме.

Другой проект, который из-за обстоятельств переведен в онлайн — литературный конкурс

«SiberiЯ: своя страница». В этом Святослав Перехожев видит и свои плюсы:

— Мы думали, участники будут только из Томска и Томской области, а в онлайн-формате у нас нет ограничений по географии.

Введение карантина пока не слишком изменило статистику посещения ресурсов музея:

— У нас и так благодаря юбилейному проекту заметен рост обращений и к социальным сетям, и к сайту, — отмечает Святослав Перехожев. — Думаю, увидим эффект, если и дальше будет самоизоляция. В первые дни люди заняты другими вопросами. И надо понимать, что мы сейчас конкурируем с огромным количеством фильмов, которые предлагают посмотреть в свободном доступе.

Фото: Серафима Кузина, Вероника Белецкая, vk.com/tomtuz

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