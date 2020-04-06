Город в изоляции. Как работает патрульно-постовая служба в Томске

6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Как устроена работа патрульно-постовой службы в дни режима всеобщей самоизоляции в Томске? Чем заняты сотрудники ППС и что говорят горожанам на улицах?

В субботу, 4 апреля наш фотокорреспондент отправился по маршруту с патрульными, работавшими на Иркутском тракте.

Перед выходом на маршрут патрульные отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Томской области экипируются перчатками... Фото: Владимир Дударев

...и масками Фото: Владимир Дударев

В каждом патруле - по два сотрудника.

Рабочая смена - 12 часов.

Стартуют в разное время - в 9.00, 12.00, 15.00 и так далее - чтобы полностью закрыть сутки. Фото: Владимир Дударев

Пока патрульные общаются с прохожими, нашим гидом по их работе становится заместитель командира ППС Виктор Михайлов Фото: Владимир Дударев

С собой у сотрудников - памятки, рассказывающие о режиме всеобщей самоизоляции. Основной формат общения с горожанами - профилактическая беседа. Выборочно проверяют документы - нет ли человека в списках недавно прибывших из-за границы и нарушающих режим самоизоляции. Если горожанин там есть - вызывают медиков и изолируют нарушителя. Фото: Владимир Дударев

Всеобщую самоизоляцию ввели в Томской области 31 марта распоряжением губернатора Сергея Жвачкина.

Согласно документу, режим продлится до 22.00 часов 14 апреля включительно. ​​​​​«Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин в обращении к жителям региона. Фото: Владимир Дударев

- А можно отправиться на дачу? - спрашивает горожанка у патрульных.

- Потерпите, посидите пока дома, - отвечают сотрудники ППС.

- А что, прямо арестуете?

- Да никто вас не арестует, просьба такая - дома находиться, - объясняет патрульный. Фото: Владимир Дударев

Чаще всего горожане сообщают, что вышли за продуктами. «Проверяем документы, выясняется, что человек проживает на Сибирской - что, поближе магазина не нашлось?». Фото: Владимир Дударев

Не все горожане готовы общаться с патрульными - некоторые решительно отказываются от разговора. Фото: Владимир Дударев

- Детей много бегает. Берем телефоны родителей, на месте сразу набираем родителей, оповещаем, что это не каникулы продленные, а режим самоизоляции, надо его соблюдать. Родители сразу говорят детям: «Возвращайся домой». Многие, кто просто недопонимает всего этого, и соответственно, не понимают, что это может отразиться на них. Приходится объяснять. В принципе, все люди адекватные, слышат. Фото: Владимир Дударев

- Негативная реакция бывает?

- Да, часто.

- А что говорят?

- Ну, это же режим самоизоляции. Хочу - сижу, хочу - не сижу. Миллион причин называют. Фото: Владимир Дударев

- Устаете сильнее, чем обычно?

- Да нет, мы привыкшие. Мы ж патрульно-постовая служба. Разницы никакой - выполняем все те же самые функции, - говорит Михайлов. Патрульные постоянно на маршруте - любая отлучка, даже на пару минут, требует уведомления дежурного.

​​​​​​ Фото: Владимир Дударев

Некоторые горожане утверждают, что не слышали о режиме самоизоляции - телевизор не смотрят, радио не слушают.

- Процента 3-4 так говорят. Думаю, что они все-таки слышали, но нам отвечают так, - говорит Виктор Михайлов. Фото: Владимир Дударев

Обычно «контингент» у патрульных другой - документы проверяют вовсе не у тех, кто недавно вернулся из-за границы. Но на время самоизоляции приоритетными становятся все «карантинные» вопросы. Фото: Владимир Дударев

Среди прохожих попадаются не только те, кто отправился за продуктами или в аптеку, но и те, кто занимается спортом. Фото: Владимир Дударев

Общение со встречными занимает 1-2 минуты. За это время сотрудники ППС успевают кратко рассказать об инфекции, режиме самоизоляции и пожелать «беречь себя». Фото: Владимир Дударев

Если центр города на «карантинную» неделю опустел, то в «спальниках» по-прежнему многолюдно. Многие действительно спешат за продуктами или в аптеку, но есть и те, кто просто гуляет. Фото: Владимир Дударев

Закупки у всех разные Фото: Владимир Дударев

- Наш русский «авось». Пенсионеров вирус не пугает. Думают, что их это не коснется, - отмечает Михайлов. - Весна, солнце, люди хотят на дачи ехать. Была бы зима, было бы проще, думаю. Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

Комментарии сотрудников записала Елена Фаткулина

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