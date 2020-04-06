Город в изоляции. Как работает патрульно-постовая служба в Томске
6 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Как устроена работа патрульно-постовой службы в дни режима всеобщей самоизоляции в Томске? Чем заняты сотрудники ППС и что говорят горожанам на улицах?
В субботу, 4 апреля наш фотокорреспондент отправился по маршруту с патрульными, работавшими на Иркутском тракте.
Перед выходом на маршрут патрульные отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Томской области экипируются перчатками...
...и масками
В каждом патруле - по два сотрудника.
Рабочая смена - 12 часов.
Стартуют в разное время - в 9.00, 12.00, 15.00 и так далее - чтобы полностью закрыть сутки.
Рабочая смена - 12 часов.
Стартуют в разное время - в 9.00, 12.00, 15.00 и так далее - чтобы полностью закрыть сутки.
Пока патрульные общаются с прохожими, нашим гидом по их работе становится заместитель командира ППС Виктор Михайлов
С собой у сотрудников - памятки, рассказывающие о режиме всеобщей самоизоляции. Основной формат общения с горожанами - профилактическая беседа. Выборочно проверяют документы - нет ли человека в списках недавно прибывших из-за границы и нарушающих режим самоизоляции. Если горожанин там есть - вызывают медиков и изолируют нарушителя.
Всеобщую самоизоляцию ввели в Томской области 31 марта распоряжением губернатора Сергея Жвачкина.
Согласно документу, режим продлится до 22.00 часов 14 апреля включительно. «Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин в обращении к жителям региона.
Согласно документу, режим продлится до 22.00 часов 14 апреля включительно. «Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин в обращении к жителям региона.
- А можно отправиться на дачу? - спрашивает горожанка у патрульных.
- Потерпите, посидите пока дома, - отвечают сотрудники ППС.
- А что, прямо арестуете?
- Да никто вас не арестует, просьба такая - дома находиться, - объясняет патрульный.
- Потерпите, посидите пока дома, - отвечают сотрудники ППС.
- А что, прямо арестуете?
- Да никто вас не арестует, просьба такая - дома находиться, - объясняет патрульный.
Чаще всего горожане сообщают, что вышли за продуктами. «Проверяем документы, выясняется, что человек проживает на Сибирской - что, поближе магазина не нашлось?».
Не все горожане готовы общаться с патрульными - некоторые решительно отказываются от разговора.
- Детей много бегает. Берем телефоны родителей, на месте сразу набираем родителей, оповещаем, что это не каникулы продленные, а режим самоизоляции, надо его соблюдать. Родители сразу говорят детям: «Возвращайся домой». Многие, кто просто недопонимает всего этого, и соответственно, не понимают, что это может отразиться на них. Приходится объяснять. В принципе, все люди адекватные, слышат.
- Негативная реакция бывает?
- Да, часто.
- А что говорят?
- Ну, это же режим самоизоляции. Хочу - сижу, хочу - не сижу. Миллион причин называют.
- Да, часто.
- А что говорят?
- Ну, это же режим самоизоляции. Хочу - сижу, хочу - не сижу. Миллион причин называют.
- Устаете сильнее, чем обычно?
- Да нет, мы привыкшие. Мы ж патрульно-постовая служба. Разницы никакой - выполняем все те же самые функции, - говорит Михайлов. Патрульные постоянно на маршруте - любая отлучка, даже на пару минут, требует уведомления дежурного.
- Да нет, мы привыкшие. Мы ж патрульно-постовая служба. Разницы никакой - выполняем все те же самые функции, - говорит Михайлов. Патрульные постоянно на маршруте - любая отлучка, даже на пару минут, требует уведомления дежурного.
Некоторые горожане утверждают, что не слышали о режиме самоизоляции - телевизор не смотрят, радио не слушают.
- Процента 3-4 так говорят. Думаю, что они все-таки слышали, но нам отвечают так, - говорит Виктор Михайлов.
- Процента 3-4 так говорят. Думаю, что они все-таки слышали, но нам отвечают так, - говорит Виктор Михайлов.
Обычно «контингент» у патрульных другой - документы проверяют вовсе не у тех, кто недавно вернулся из-за границы. Но на время самоизоляции приоритетными становятся все «карантинные» вопросы.
Среди прохожих попадаются не только те, кто отправился за продуктами или в аптеку, но и те, кто занимается спортом.
Общение со встречными занимает 1-2 минуты. За это время сотрудники ППС успевают кратко рассказать об инфекции, режиме самоизоляции и пожелать «беречь себя».
Если центр города на «карантинную» неделю опустел, то в «спальниках» по-прежнему многолюдно. Многие действительно спешат за продуктами или в аптеку, но есть и те, кто просто гуляет.
Закупки у всех разные
- Наш русский «авось». Пенсионеров вирус не пугает. Думают, что их это не коснется, - отмечает Михайлов. - Весна, солнце, люди хотят на дачи ехать. Была бы зима, было бы проще, думаю.
Фото: Владимир Дударев
Комментарии сотрудников записала Елена Фаткулина
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