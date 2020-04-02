Томск в режиме самоизоляции. Разъяснения от Роспотребнадзора и Облздрава

2 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Что подразумевает под собой введенный на территории Томской области режим самоизоляции, какие наказания ждут нарушителей, много ли нарушений выявлено и как собирается информация о них?

Ситуацию обсуждали на пресс-конференции с руководителем управления Роспотребнадзора по Томской области Ольгой Пичугиной и заместителем начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам, председателем комитета организации медицинской помощи Сергеем Дмитриевым.

Зачем нужен режим

Представитель Роспотребнадзора Ольга Пичугина объяснила, ради чего предпринимаются такие прежде небывалые меры:

— Они помогают замедлить и приостановить распространение коронавирусной инфекции, так удается выиграть время и снизить нагрузку на системы жизнеобеспечения и здравоохранения, хотя и ценой немалых социально-экономических издержек. Хочу обратить внимание каждого жителя Томской области — режим самоизоляции надо соблюдать неукоснительно. Насколько долго он продлится, зависит от каждого жителя. Для кого-то это большие ограничения, но мы должны сохранить каждого жителя Томской области здоровым. Хочется также, чтобы наши сотрудники из сферы здравоохранения, Роспотребнадзора, УМВД могли отдыхать в выходные и вечером после рабочего дня, что сейчас не удается. Большая просьба к жителям Томской области — не нарушать режим.

Сергей Дмитриев уточнил:

— Введенный с 22:00 часов 31 марта режим самоизоляции — попытка разобщить жителей Томской области, чтобы не было массовых скоплений и контактов между гражданами, и таким образом избежать передачи инфекции между людьми. Все жители должны оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Она связана либо с обязательным нахождением на рабочем месте, с выходами в медицинские организации, которые нельзя перенести, либо с посещением аптеки, магазина с продуктами питания, выносом мусора. Также разрешается выгуливать собак, но только возле своего места жительства. По возможности нужно избегать прогулок, а поход в гости — уже нарушение режима самоизоляции.

Рекомендация не выходить из дома касается всех возрастных групп, взрослым нужно установить полный контроль за детьми, следить, чтобы они не выходили на улицу.

Как контролируют организации и людей

Для контроля организованы рейдовые проверки, с 31 марта они проводятся совместно с УМВД днем и ночью — все зависит от режима работы предприятий.

— Конечно, есть несознательные граждане, мы их выявляем и составляем протокол об административном правонарушении, по статье 6.3 КоАП, это нарушение санитарно-эпидемиологических требований, — поясняет Ольга Пичугина. — По этой статье предусмотрена административная ответственность - от штрафа до временного приостановления деятельности организации. К примеру, кафе теперь могут работать только на вынос, на доставку, но если мы выявляем, что они не соблюдают распоряжение губернатора, то может быть составлен протокол о временном запрете деятельности, он будет рассматриваться в судебном порядке. Хочется обратить внимание, этой статьей наказываются не только организации, ИП, юрлица. За нарушение режима самоизоляции сегодня наказывают и граждан. Пока ответственность небольшая, штрафы смехотворные, до 500 рублей, но сейчас разрабатываются изменения, в том числе в статью 6.3 КоАП, и они будут увеличены в десятки раз. Но люди должны оставаться дома не из-за страха санкций. Нам нужно объединиться, каждому у себя дома, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Многие томичи сами спешат сообщить о нарушителях — управление Роспотребнадзора и УМВД принимает звонки от граждан, те рассказывают о своих работодателях, которые нарушают распоряжение губернатора. Также звонят соседи, друзья, знакомые и докладывают, что кто-то не соблюдает режим самоизоляции.

— Не нужно неправильно к этому относится, у людей высокое осознание, они понимают, из-за одного человека, не желающего оставаться дома, могут по цепочке заразиться другие, — подчеркивает Ольга Пичугина. — Нам поступает информация о тех, кто ходит в гости. В этом случае также контроль осуществляет Роспотребнадзор и УМВД. Еще нам сообщают информацию из лечебных учреждений — о тех случаях, когда люди, вернувшиеся из-за границы или контактировавшие с заболевшими коронавирусом, не соблюдают режим самоизоляции. Иногда к ним приезжает медперсонал и не застает их дома. Эта информация передается УМВД, они отслеживают такие случаи, эти люди будут однозначно привлечены к административной ответственности. А если человек окажется зараженным, то за преднамеренное заражение других лиц существует и уголовная ответственность.

За первый день проверок Роспотребнадзор посетил более 50 предприятий и составил 1 протокол о нарушениях, еще 1 документ подготавливается для подачи в суд (приостановить деятельность можно только в судебном порядке). УМВД составляет протоколы по статье 19.1 (самоуправство), 19.4 и 19.5 (не соблюдение постановления главного санитарного врача). Большинство граждан проявляют сознательность и соблюдают все предписания.

Роспотребнадзор проводит рейдовые проверки. Отдельно контролируются те, кто прибыл в Россию из-за рубежа и те, кто контактировал с заболевшими.

— Нам ежедневно поступает информация о заболевших со всех регионов, и о тех, кто был с ними в одном самолете, поезде, машине, — объясняет Ольга Пичугина. — Мы берем их под медицинское наблюдение, следим, соблюдают ли они самоизоляцию.

Комендантского часа в Томской области официально пока не введено:

— Мы ограничиваем выход из дома для большей части жителей Томской области. Но тем, кому надо присутствовать лично на работе, выходить разрешается, — говорит Сергей Дмитриев. — Мы пытаемся донести до всех информацию, что каждый должен оценить необходимость выхода из дома и без необходимости никуда не выходить.

— Меры контроля разрабатываются и будут вводиться, — подчеркивает Ольга Пичугина. — Получать информацию будем от операторов сотовой связи, через ГИБДД. Пока мы призываем к сознательности каждого гражданина. На улице, если все-таки пришлось туда выйти, люди должны соблюдать расстояние между друг другом хотя бы 2 метра. На полу в магазинах есть метки. Мы работаем сплоченно, чтобы защитить город, область и надеемся на лучшее.

Томская область пока не закрыта — въезжать в нее можно. Что касается Северска, о котором поступала противоречивая информация, Сергей Дмитриев уточнил: по служебной необходимости люди могут выезжать в Томск, но всем рекомендуется оставаться дома.

Тесты на коронавирус

Они в Томской области есть, и неделю назад, по словам Сергея Дмитриева, уже были. Обследуют тех, кто прибывает в нашу область из других стран. Всем, кто вернулся из-за границы, необходимо позвонить на горячую линию 516-616 и сообщить о своем приезде. Медработники задают вернувшимся вопросы. Также тесты проводятся для определения заболеваний у пациентов с внебольничной пневмонией. Количество лабораторий, проводящих тестирование, будет увеличено.

Тем, кто без повода подозревает у себя коронавирус, провериться будет сложнее:

— Есть люди-паникеры, но если у них нет клинических проявлений коронавируса, то нет смысла обследоваться, — считает Ольга Пичугина. — При желании паникеры могут пройти тестирование в коммерческих лабораториях. Но не нужно относиться к этому как к развлечению, это не поход в кино, а вирусная инфекция. Если вы не контактировали с заболевшими, не приехали из-за рубежа, то зачем обследоваться?

Сергей Дмитриев напомнил, что тем, у кого появляются опасные симптомы — одышка, кашель — надо обращаться за медпомощью, но самим идти в поликлиники не стоит. Нужно звонить на уже упомянутую горячую линию 516-616 и ждать помощи дома. Но массовая самоизоляция на то и направлена, чтобы были только завозные случаи.

Текст: Мария Симонова

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