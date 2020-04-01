Около 200 женщин участвуют в онлайн-марафоне образовательного проекта «PROмам»

1 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Полина Подкорытова

Специальный онлайн-марафон для женщин о том, как эффективно совмещать работу и семью, завершается в Томске.

Марафон проводится в рамках регионального образовательного проекта для женщин «PROмам», организованного Департаментом труда и занятости и центром занятости города Томска и Томского района.

«Изначально Департамент труда и занятости планировал провести встречу с женщинами, которые находятся в декрете и озабочены вопросами трудоустройства или повышения квалификации, в живом формате. Но из-за коронавируса мы решили перенести встречу из оффлайна в онлайн, и провели прямую трансляцию в Инстаграме», - рассказывают организаторы.

Прямой эфир посмотрели больше 500 человек. От зрительниц поступало много вопросов, и тогда было решено провести специальный трехдневный онлайн-марафон.

«Марафон проводится на образовательной платформе GetCourse. Решили проводить там, так как наши участницы — мамы, у них маленькие дети, поэтому они не всегда могут прийти на урок в назначенное время и назначенный час. А GetCourse позволяет загружать видео-уроки, чек-листы, инструкции. То есть, можно распечатать инструкции и использовать их в повседневной жизни», — объясняет Юлия Райхольд, бизнес-тренер, ведущая марафона.

Программа марафона разрабатывалась специально. Основная цель этих занятий — эффективно разделить время между карьерой и семьей и избавить женщин от страхов при выходе с декрета на работу.

«Я много лет занимаюсь тайм-менеджементом и целеполаганием. Решила, что женщинам будет интересен тайм-менеджемент для мам. И тема действительно отозвалась. Мы предложили мамочкам понять истинную причину страхов. Проанализировать текущее состояние, чтобы определить, что женщины хотят получить, выйдя из декрета, — работу или карьеру, какие у них амбиции», — говорит Юлия Райхольд.

Закончится марафон сегодня, 1 апреля. В этот день будут выложены последние задания. Однако общение с тренером на этом не закончится.

«Мы предусматриваем сопровождение девушек. Будем поддерживать связь на платформе или в мессенджерах. Наша цель — привести участниц к какому-то результату, поэтому мы планируем им помогать и подсказывать дальше», — резюмирует Юлия Райхольд.

Проект «PROмам» стартовал в этом году. В рамках проекта пройдут серии открытых мастер-классов и вебинаров, в ходе которых женщины смогут пройти бесплатное обучение или повысить квалификацию перед выходом на работу.

Также участницы проекта смогут проконсультироваться с психологами в центрах занятости, составить резюме, пройти профессиональную экспресс-диагностику и получить сто тысяч рублей на открытие собственного дела при условии, что мама не состоит в трудовых отношениях.

Участвовать могут жительницы Томской области, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей от 0 до 7 лет, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Для того, чтобы бесплатно пройти обучение, можно самостоятельно обратиться в любой центр занятости населения. Возможен другой вариант: работодатель подает заявку на обучение сотрудницы, находящейся в декретном отпуске, или обучает ее самостоятельно, а служба занятости возместит потраченные средства. Обучение проходит в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: Полина Подкорытова

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