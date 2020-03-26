От больших данных до экскурсий по городу. Гид по цифровой платформе развития региона

26 марта 2020 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

В Томской области запущена цифровая платформа tomsk.life. Задуманная два года назад как инструмент по управлению ресурсами и услугами на территории региона, она внезапно получила дополнительную актуальность. Благодаря этой платформе можно решать задачи бизнеса и участвовать в общественной жизни в условиях даже жесткого карантина.

«У портала много целей. Во-первых, это единое окно для малого и технологического бизнеса, которое призвано помочь предпринимателям найти друг друга, а также получить поддержку государства. Во-вторых, это путеводитель по региону, который открывает Томскую область для ее жителей и для наших гостей», — сказано в обращении губернатора Томской области Сергея Жвачкина, опубликованном на главной странице tomsk.life.

О целях и возможностях цифровой платформы развития рассказали на пресс-конференции 24 марта Андрей Антонов, заместитель губернатора Томской области по экономике, и Ксения Сухотина, генеральный директор компании — разработчика платформы «Русатом — Инфраструктурные решения».

Работа на опережение

— В Томской области мы заговорили об импортозамещении чуть раньше, чем появились эти модные слова, — сказал Андрей Антонов. — Так и сейчас можно сказать, что эту работу мы начали вести заранее, и видим ее актуальность с учетом ограничения личного взаимодействия. В условиях коронавируса это наш ответ на взаимодействие между органами власти, предпринимателями и другими жителями области. Основная цель платформы — стать удобной для потребителей. Это основная наша идеология.

Создание платформенных решений для регионов ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». В Томской области акцент сделан на специфику региона: прежде всего, заместитель губернатора имел в виду технологический бизнес. Мнения экспертов — от предпринимателей до простых горожан — учитывались на всех этапах работы: от постановки технического задания до приемки работ.

— Мы начали с того, что собрали в Томске больше 100 человек, представителей бизнеса, вузов, администрации, чтобы обсудить начало работы, — рассказала генеральный директор компании «Русатом — Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. — Мы определили пять направлений, которые на сегодняшний момент мы запускаем на платформе. Это то, что отражает на сегодняшний момент видение развития региона, потому что регион технологичный, в нем очень много развивается стартапов, много талантливых студентов, которые способны не просто чему-то научиться, но и реализовать свои знания в бизнес-инициативах. И то, что происходит на платформе, как раз позволяет включать ребят в это и тем самым развивать экономику региона.

Кроме компании «Русатом — Инфраструктурные решения», в работе — от формирования технического задания до программных решений — активно принимали участие томские компании Userstory, «Умный мир» и другие. Андрей Антонов от лица Администрации Томской области также поблагодарил их за получившийся продукт.

Для старта платформы выбрано пять направлений. Как отметили участники пресс-конференции, это только начало. В дальнейшем будут добавлены и другие полезные для жителей и предпринимателей сферы и услуги. Пока же с помощью Андрея Антонова и Ксении Сухотиной рассмотрим подробнее, что можно увидеть на портале tomsk.life уже сейчас.

Активный житель

Первый раздел кнопка называется «Активный житель», и здесь собраны сервисы, которые обеспечивают участие жителей региона в решениях вопросов городского и сельского развития. Он задуман как оперативный канал взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.

Нам очень хочется снять барьер между жителями и властью, когда мы говорим о территории, — пояснила гендиректор компании-разработчика. — Нам важно, чтобы люди, которые живут на территории, чувствовали себя полноценно вовлеченными в то, что происходит сегодня, а самое главное, что будет завтра с городом, селом, регионом. Цифровой формат предназначен для публичного размещения и обсуждения планов по развитию города, территории, состоянию инфраструктуры, благоустройству, всем важнейшим муниципальным проектам и иным вопросам, которые интересны и жителю, и региону.

На платформе «Активный житель» томичи могут предлагать инициативы по развитию территории, обсуждать и голосовать за них, расставляя приоритеты, наблюдать за ходом выполнения работ на интерактивной карте.

— Недавно состоялось заседание госсовета в Красногорске по вопросам местного самоуправления и развитию городов. Скажу о том, что мы представили Путину проект «Умный город» Росатома и получили высокую оценку. Поэтому то, что реализуется в Томской области, — не эксперимент; это доказало свою эффективность во многих городах и пользуется поддержкой руководства страны. — продолжила Ксения Сухотина. — Но я хочу сказать не об этом. Очень важно, что на этом заседании Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу законопроекта по народному бюджетированию. Наш сервис в данном случае является первой важной ступенью, способной собрать инициативы жителей, вовлечь их в обсуждение этих инициатив. И цифровой формат как раз позволяет организовать всю эту работу с тем, чтобы жители не просто инициировали что-то, но и потом отслеживали реализацию этих проектов, участвовали в бюджетировании и тем самым влияли на решение проблем той территории, где они живут.

Лаборатория больших данных

Если «Активный житель» — это платформа для всех жителей региона без исключения, то следующие три сервиса предназначены, прежде всего, для технологического бизнеса.

Первый из них — «Цифровая лаборатория больших данных», сервис для обмена, сбора, хранения и обработки big data.

В будущем большинство решений, скорее всего, будет приниматься на основе машинного анализа огромных объемов данных. Уже сейчас ТГУ совместно с администрацией Томской области обучает госслужащих тому, как применять анализ больших данных для решения управленческих задач. Создатели платформы сделали сервис по сбору массивов больших данных и обмену ими.

Вы знаете, что сейчас многие стартапы испытывают потребность в получении баз данных для создания новых продуктов, — пояснил замгубернатора по экономике. — Мы получили запрос как от малого технологического бизнеса, так и от крупных компаний, которые готовы давать обезличенные базы для того, чтобы на их основании технологический бизнес, стартапы могли предлагать различные решения.

Сейчас на платформу загружены две базы: одна предоставлена специалистами ТГУ и связывает уровень одаренности молодых людей с их активностью в социальных сетях, а другая является выгрузкой заказов с платформы Supl.biz.

С этими наборами данных сейчас связаны три задачи. Например, по анализу заказов с бизнес-платформы можно проанализировать наиболее и наименее конкурентные отрасли экономики или рассмотреть сезонность спроса по различным отраслям. Предложить свое решение этих задач может любой желающий, но сейчас на сайте есть пометка, что решения не оплачиваются. Но в будущем платформа может стать эффективным механизмом для обмена наборами данных, поиска исполнителей для их анализа с помощью математических моделей.

Библиотека больших данных будет пополняться. В частности, одним из активных поставшщиков станет компания «Русатом — Инфраструктурные решения».

— Помимо разработки цифровых сервисов и проектов «Умный город» и «Умный регион», компания занимается развитием территорий с точки зрения ресурсообеспечения, — сказала гендиректор «Русатома». — Мы генерируем электроэнергию, обеспечиваем города теплом и водой; в частности, ТЭЦ Северска — наш актив. Это возможность получения прямых данных, необходимых для того, чтобы развивать эту тематику. Поэтому мы с одной стороны разрабатываем платформу, а с другой — являемся пользователями и поставщиками больших данных. Надеемся, что такая же поддержка со стороны всех крупных компаний, которые присутствуют в регионах, здесь будет оказана, потому что обладание прямыми данными и возможность строить аналитику на их основе — это очень важная и актуальная тема.

Для поддержки бизнеса

Сервис «Меры поддержки предпринимателей» посвящен подбору персонализированных мер поддержки регионального и федерального уровня, для предпринимателей. Здесь можно узнать о государственных программах, кредитных продуктах, мероприятиях и конкурсах для предпринимателей, а также получить онлайн-консультацию.

— На территории Томской области действуют более 50 различных мер поддержки с учетом федеральных. Сориентироваться самостоятельно порой бывает сложно, и иногда даже специалисты из разных направлений не смогут проконсультировать по всем спектру, — сказал Андрей Антонов. — Мы применили методы искусственного интеллекта, чтобы предприниматель, который регистрируется в личном кабинете и вносит необходимые данные, мог получить автоматически подборку мер поддержки по специфике его бизнеса.

Чем более подробно заполнена анкета на сайте, тем более точно система сможет выдать рекомендации. Единожды внесенные данные используются автоматически во всех сервисах. Как только в течение года появляются новые меры поддержки, система уведомит предпринимателя, что он попадает под тот или иной критерий.

Заместитель губернатора отдельно остановился на новой специальной программе «Микрозаймы фонда микрофинансирования Томской области», заявление на которую можно подать через платформу.

— Все предприниматели, входящие в категорию малого и среднего бизнеса, могут получить займы на свою деятельность от 6 до 10%. Это как раз для сферы туризма, спорта, гостиничной деятельности, бытовых услуг, которые пострадали сейчас. Мы сделали короткие и быстрые займы до 500 тысяч рублей с отсрочкой выплаты первоначальных платежей по основному долгу, по гибкому графику, минимум три месяца отсрочка. Такой инструмент мы сейчас запустили, и любой предприниматель, попадающий под эту категорию, может оформить этот займ.

Площадка для предпринимателей

Сервис «Технологическое предпринимательство» специфичен именно для Томской области, так как здесь сосредоточено большое количество технологических компаний. Он помогает компаниям находить партнеров, объединяться в альянсы и запускать новые проекты.

Сейчас сервис имеет две большие базы данных: каталог компаний и каталог проектов, и поиск в них можно осуществлять по разным критериям.

— Единая база технологических компетенций создана по запросу от крупного бизнеса в рамках форума U-NOVUS, — сказал Андрей Антонов. — Какие компетенции есть на территории, какие компании по каким направлениям работают, какие разработки ведут. Компании сейчас составляют такую информацию, она агрегируется и происходит подборка компаньонов. Либо тебя могут увидеть по разработкам и пригласить на работу в крупную компанию. Это мероприятие мы реализовали совместно с технологическим бизнесом.

Гид-путеводитель

Наконец, последний сервис цифровой платформы также предназначен для всех жителей региона. Это «Гид-путеводитель по Томской области». Сервис позволит найти интересные места, посетить уникальные мероприятия и проложить свой маршрут по Томской области.

— Этот сервис тоже был выбран еще в самом начале, когда мы обсуждали, что на сегодняшний момент важно, — сказала Ксения Сухотина. — Несмотря на текущую ситуацию, мы понимаем, что эта тема точно будет развиваться, потому что приезжающим сюда туристам, абитуриентам, студентам нужно предоставить информацию в красивом виде и в живом режиме.

На сервисе собраны достопримечательности, информация о планируемых мероприятиях, экскурсионные маршруты, имеется онлайн-гид.

— Здесь две задачи мы решали. Первая задача — познакомить с регионом тех, кто приезжает в Томск и в Томскую область, и дать возможность цивилизованно организовать туры. Вторая задача — возможность в будущем дать предпринимателям возможность реализовывать эксклюзивную продукцию, которая производится на территории Томской области. Мы видим, что очень большой спрос на изделия из кедра, детские игрушки, которые продаются в европейскую часть не совсем цивилизованно. Через эту платформу можно будет заказать, оплатить и решить вопросы с доставкой, — отметил Андрей Антонов. — Более того, мы прорабатываем вопрос, чтобы в будущем, если вы идете в театр, музей, ботанический сад, вам не надо было покупать билеты отдельно. Вы через эту платформу сможете заказать к такому-то времени билеты, забронировать место, оплатить билет сразу, и попасть на мероприятие.

Дальнейшее развитие

С самого начала цифровая платформа была задумана не как нечто статичное, это живой инструмент, который будет непрерывно развиваться. В течение 2020 и 2021 году будут появляться новые направления и сервисы, совершенствоваться технологии.

— Мы понимаем, что, несмотря на сложность обстановки, жизнь продолжается. Мы начинаем привыкать к совершенно другому формату, — резюмирована Ксения Сухотина. — Мы запускаем платформу, которая позволяет нам продолжать всю бизнес-активность, активную включенность в жизнь региона, не выходя на улицы, не обсуждая друг с другом на площадях. Мы переходим в комфортный, удобный и безопасный формат цифровой платформы.

А заместитель губернатора Андрей Антонов призвал пользователей участвовать в развитии цифровой платформы и вносить предложения по ее развитию. Их можно направлять по адресу: support@tomsk.life.

Текст: Ульяна Степанова

Фото: Вероника Белецкая, платформа tomsk.life.

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