Афиша Томска.

Выходные: 21 и 22 марта 2020 года

Томский Обзор / Фото: 19 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут любимые спектакли театра «2+Ку», паблик ток с бизнесменом-бегуном и празднование Весеннего равноденствия.

Подробнее о том, какие мероприятия точно не будут отменены (мы проверяли), — в нашей афише.

Спектакли театра «2+Ку»

Все выходные в театре куклы и актера «2+Ку» будут идти любимые зрителями спектакли — «Муми-тролли и волшебная шляпа», «Соло для медвежонка», «Про Ежика», «Он живой и светится» и другие.

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Когда и где: 21 и 22 марта в театре «2+Ку».

Аудитория: 6+.

Концерт Солнечных бардов Сибири «А ты люби...»

Добрая песня, наполняя пространство, изменяет его, — так утверждают Солнечные барды Сибири Роман Мокроусов (Новосибирск) и Елена Буракова (Екатеринбург).

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Когда и где: 21 марта в экобаре «Алатырь».

Время и стоимость билетов: 18:00, 100 — 300 рублей.

Аудитория: 12+.

Завершающие показы российско-итальянского кинофестиваля RIFF

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF подходит к концу, в эти выходные в «Киномаксе» пройдут завершающие показы. В субботу, 21 марта, можно посмотреть фильмы «Неаполь под пеленой» и «Сожгите Неаполь!». А 22 марта — «Предатель» и «Человек, который купил Луну».

Когда и где: 21 и 22 марта в «Киномаксе».

Стоимость билетов: 240 рублей.

Аудитория: 12+, 18+.

Паблик-ток «Как отцу двоих детей пробежать 1000 км за год и всё успеть?»

Спикер — Кирилл Марьясов, предприниматель, управляющий партнер LARS Engineering.

Кирилл расскажет как бег попал в его жизнь, как сделать его привычкой, с чего лучше начать. А еще — что делать в тот момент, когда после начала тренировок включается лень.

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Когда и где: 21 марта в кофейне «Эндорфин».

Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Мастер-класс по лепке из глины из серии «Арктика» под чтение сказок

Очередной мастер-класс по лепке из глины из серии «Арктика» пройдет в Первом музее славянской мифологии. Вместе с мастером под чтение сказок участники слепят пингвина.

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Когда и где: 21 марта в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей

Аудитория: 6+.

Концерт Доры

ДОРА — молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает ее трекам места в тысячах плейлистов. Песни Даши — это трогательные маленькие истории о влюбленностях, расставаниях и неловких разговорах.

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Когда и где: 22 марта в клубе «Маяк»

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 1500 рублей.

Аудитория: 12+.

Спектакль «А за окном...»

Смешная, ироничная, немного хулиганистая и очень человечная история, в которой каждый сможет увидеть что-то знакомое. Действие происходит в питерской коммуналке накануне празднования Дня ВМФ. Здесь, как и во всем нашем огромном мире, переплетаются судьбы, характеры, желания и несбывшиеся мечты. Все люди разные, но у каждого должно быть что-то свое — сокровенное: свой дом, любимый человек, любимая работа, свой ларек или даже свой кусочек океана…

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Когда и где: 22 марта в театре «Версия»

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 рублей

Аудитория: 16+.

Профориентационная игра «Взгляд в будущее профессий»

В настольной игре «Компас профессий» все желающие смогут найти свою профессиональную траекторию с учетом современных трендов и новых профессий. Актуально старшеклассникам, студентам и тем, кто находится в «поиске себя».

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Когда и где: 22 марта в кофейне «Эндорфин».

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 6+.

Празднование Дня весеннего равноденствия

Первый музей славянской мифологии приглашает томичей отметить День весеннего равноденствия.

В программе праздника: подношение медведю; «вождение» медведя; мастер-класс «Филимоновский петушок»; праздничное чаепитие; «гукание» весны; обряд «борозда на снегу», сжигание заветных желаний для их исполнения.

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Когда и где: 22 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 15:00, 250 рублей.

Аудитория: 6+.

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