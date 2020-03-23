Конкурс «SiberiЯ»: личная история и 15 минут славы

23 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

У каждого в семье есть старинные вещи и связанные с ними удивительные истории. Но как рассказать о них, чтобы люди услышали? Как научиться хорошо писать и снимать видеоролики для соцсетей о личной истории?

Томский областной краеведческий музей объявляет проект «SiberiЯ: своя страница», на котором писать тексты и сценарии томичей будут учить три профессиональных писателя. Это одновременно конкурс, образовательный проект и реалити-шоу, на котором каждый участник получит свои «15 минут славы».

Замедлить время

— Время сейчас до такой степени ускорилось, стало похоже на лоскутное одеяло, что мы не в состоянии стратегически оценить значимость происходящего, — сказал куратор проекта «SiberiЯ: своя страница» Андрей Олеар. — Соцсети в этом смысле являются срезом восприятия современного человека, который вечно торопится, у которого времени – только прочесть топ и посмотреть фотографии. У каждого есть набор опорных сигналов, которые он воспринимает, но никто не может целиком оценить, что происходит, — ни в вопросах глобальной истории, ни в вопросах будущего. А если это существует, подумал я, то с этим бороться бессмысленно и это надо возглавить.

Пресс-конференция по старту проекта «SiberiЯ: своя страница» Фото: Серафима Кузина

Проект «SiberiЯ: своя страница» — часть глобального проекта «Пишем историю вместе» Томского областного краеведческого музея, по замыслу которого свой вклад в изучение и описание прошлого может внести каждый.

Впервые пресс-конференция, посвященная старту одного из музейных проектов, прошла в реставрационных мастерских ТОКМ, которые расположены в историческом здании на улице М.Горького.

— Идея в том, что любой человек может осчастливить мир каким-то фактом, который будет интересен другим людям, — поясняет Олеар. — Как говорил великий теоретик и практик постмодернизма Энди Уорхол, каждому нужны его 15 минут славы. Мы решили, что эти 15 минут славы (кавычки расположить в нужных местах) — это тот индивидуальный опыт из биографии или семейной истории, который свойственен только вам. В обиходе каждого современного человека есть набор знаковых вещей родом из прошлого, и из таких вещей можно вынести лирическую или не очень, но интересную историю. Этот набор историй, будучи объединенным в целостное полотно, может дать своего рода коллаж времени, в котором мы все живем.

Под руководством мастеров

Андрей Олеар Фото: Серафима Кузина

Чтобы принять участие в проекте «SiberiЯ: своя страница», нужно заполнить заявку на сайте музея и написать эссе «размером с ладошку» (1500 знаков) по теме «Мой самый впечатляющий музейный опыт».

Участников, которые пройдут конкурсный отбор, распределят по группам, возглавляемым писателями-мастерами. Их трое: Андрей Олеар, поэт, переводчик и автор телепроектов; Юлий Буркин, лауреат многих литературных премий, соавтор Сергея Лукьяненко; Сергей Максимов, известный поэт и прозаик. Количество участников ограничено: один мастер сможет взять не более 8-10 учеников.

Следующие два месяца будут проходить творческие лаборатории. Участники научатся описывать предметы из семейных коллекций — с художественной выразительностью и исторической достоверностью; делать доклады-презентации о событиях личной и семейной истории, создавать любительские видеоролики в формате соцсетей.

В конце концов в каждой лаборатории выберут троих финалистов. На трех финалах они встретятся с участниками из других творческих групп, чтобы показать и защитить подготовленную работу, и таким образом определятся три суперфиналиста.

В суперфинале будет дополнительное специальное задание — снять 4-минутный видеосюжет. В подготовке сюжета участникам помогут профессиональные журналист, оператор и режиссёр.

Победитель получит главный приз, но свои «15 минут славы» достанутся каждому участнику. Во-первых, весь ход проекта будет освещаться в СМИ и социальных сетях. А во-вторых, планируется издание книги-альбома со всеми текстами, фотографиями, интервью с наставниками и участниками, а также QR-кодами, по которым можно будет посмотреть видеосюжеты. Организаторы предполагают, что какие-то истории могут выйти за рамки проекта и развернуться, например, в лонгрид на портале «Сибиряки вольные и невольные» или на других площадках.

Константин Ширко Фото: Серафима Кузина

— Эти истории могут попадать куда угодно: журналистам, историкам, антропологам, социологам, просто читающей публике; профессиональному литератору в тексте будет интересно одно, а профессиональному историку совершенно другое. Как каждый музейный предмет — сложносоставной, имеющий разные смыслы, так и текст открывает возможности для самых разных интерпретаций, — отметил заместитель директора ТОКМ Константин Ширко. — Для участника проекта эта история тоже может быть длиннее, чем в один шаг, и стать началом открытия или переоткрытия для себя музея как коммуникационной площадки. Мы сейчас думаем о том, чтобы вокруг музея формировалось и росло некое устойчивое сообщество друзей, волонтеров. Вполне возможно, что человек, начав в одном проекте, «распробует» для себя музей и будет обращаться с другими запросами и потребностями к тем возможностям, которые открывает музей как ресурсная база.

Своя дверь в музей



Изначально предполагалось, что семинары рабочих групп будут происходить на различных площадках музея, хотя в связи с эпидемиологической обстановкой не исключено, что их перенесут в онлайн-режим.

— Не зря мы проводим презентацию проекта в реставрационной мастерской, — сказала Алена Шафер. — Музей уникален тем, что имеет много входов, и надо найти свою личную дверь. Ты любишь писать, хочешь научиться литературному творчеству? Заходи через проект «SiberiЯ». Любишь рисовать — приходи на мастер-классы по скетчингу в музее. Интересуешься театром – можешь войти через музейные театральные постановки. Можно поучаствовать в этом проекте или каком-то следующем, я не знаю, что будет дальше. Например, к 75-летию Победы хотим запустить проект «Голос Победы», чтобы голосами томичей заговорили письма и воспоминания о войне.

Алена Шафер Фото: Серафима Кузина

Чтобы поддерживать историческую и музейную рамку, за каждой из творческих групп закреплен сокуратор. Это заместитель директора ТОКМ Константин Ширко; Татьяна Назаренко, куратор проекта «Сибиряки вольные и невольные», член Союза писателей и кандидат исторических наук; Нина Егоровна Флигинских, писательница, музеолог и экскурсовод с огромным опытом работы. Они помогут вникнуть в тонкости музейной работы, правильно описать предмет, связаться с нужными специалистами. «Система координат — музейная и художественная — должны давать ту траекторию, которая в результате будет наиболее профессиональной», — считает Андрей Олеар.

Окончание приема заявок назначено на 2 апреля, а первая встреча — 16 апреля (возможны коррективы). Возможность стать участником проекта есть у всех, независимо от возраста и писательского опыта.

— Несмотря на то, что это конкурс, в нем нет верных и неверных сюжетов, верных и неверных описаний, — сказал Константин Ширко. — Человек в любом случае соревнуется, в конечном итоге, с самим собой — с тем, каким он был до того, как сделал этот шаг вперед. Это серьезный опыт, и литературный, и исторический, и музейный, и опыт саморефлексии. Потому что мы хотим, чтобы человек не только остановился, но и задумался на эти 15 минут о том, как все устроено и какое место он в этом мире занимает.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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