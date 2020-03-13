Афиша Томска.

Выходные: 14 и 15 марта 2020 года

Томский Обзор / Фото: 13 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут юбилей «Максимума», семинар по йоге, балет «Щелкунчик» и органный концерт ко Дню святого Патрика.

Подробнее — в нашей афише.

Команда КВН «Максимум» с программой «XX лет»

Вновь на родной сцене выступит любимая команда томичей — «Максимум»!

«Максимум» — Чемпион Томска (2000 г.), Вице-чемпион лиги КВН-Азия (2001 г.), Вице-чемпион Первой лиги КВН (2002 г., 2003 г.), Чемпион Премьер-лиги КВН (2004 г., 2005 г.) и Чемпион Высшей лиги КВН (2008 г.). А еще томская команда — обладатели «Малого КиВиНа в тёмном» (2005 и 2006 г.), «Малого КиВиНа в светлом» (2007 г.), «Большого КиВиНа» в золотом (2008 г.) и «Большого КиВиНа в светлом» (2009 г.).

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Когда и где: 14 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1600 — 2500 рублей.

Аудитория: 16+.

Благотворительная распродажа «Добро в Моде»

Гостей ждут приятные сюрпризы и подарки от партнеров и организаторов. В течение всего дня будут работать стилисты, которые помогут создать образы в одежде и расскажут о трендах весны.

В течение месяца горожане приносили вещи в хорошем состоянии, которые они по какой-то причине не носили, и жертвовали их в пользу Благотворительного фонда «Вселенная детям» для участия в распродаже «Добро в моде». К акции присоединились томские бутики Европейских брендов и пожертвовали совершенно новые вещи с этикетками из прошлых коллекций.

Все вырученные на распродаже средства пройдут на поддержку семей с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

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Когда и где: 15 марта в ТРЦ «Изумрудный город».

Время и стоимость билетов: 10:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Практический семинар по йоге для новичков и продвинутых

В программе — лекция о духовности и йоге и семинарские занятия.

На семинарских занятиях расскажут, как научиться уверенности, оставить в прошлом тревоги и уколы совести, чувствовать легкость на душе, научиться опираться на здесь и сейчас, ясно видеть свой горизонт.

Теоретические знания будут подкреплены практическими упражнениями.

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Когда и где: 13, 14 и 15 марта в БЦ «Альянс».

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Мастер-класс «Кукла Веснянка»

Участники мастер-класса познакомятся с особенностями изготовления Веснянки и связанными с ней традициями, узнают, из каких материалов можно её смастерить и почему при изготовлении куколки нельзя использовать колючие и режущие предметы, что означает безликость Веснянки и как «активировать» куклу-оберег после создания. Во время мастер-класса участники смогут сделать куколку самостоятельно, и Веснянка целый год будет оберегать их женское и семейное счастье, молодость и красоту.

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Когда и где: 14 марта Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка Виктора и Натальи Павлушиных «Волшебный мир животных»

В экспозиции представлены работы выполненные карандашом, гуашью, акварелью и компьютерная графика. Анимализм — это не просто жанр изобразительного искусства, посвященный животному миру, это один из методов художественного выражения мировоззрения, рассматривающего животное, как неотъемлемую и равновеликую человеку часть окружающего мира.

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Когда и где: до 15 апреля в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 0+.

Мастер-класс по скетчингу на выставке «Диалоги о буддизме»

В это воскресенье томичи смогут прослушать интереснейшую экскурсию по новой выставке и зарисовать необычные предметы восточной коллекции музея.

Одна из первых коллекций Томского краеведческого содержит более тысячи единиц хранения — подлинные предметы быта, декоративно-прикладного искусства, буддийского культа из Китая, Монголии, Индии, Японии и Непала.

После экскурсии вы будете учиться секретам скетчинга под руководством Татьяны Миляковой (известной томской художницы). «Скетчинг» — популярная сегодня техника быстрых зарисовок.

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Когда и где: 15 марта в Томском областном краеведческом музее.

Время и стоимость билетов: 12:00, 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Органный концерт ко Дню св. Патрика

В программе: сочинения И.С.Баха, современного немецкого композитора Х.-А.Штамма, в том числе забавная пьеса «Бах в Ирландии», композиции из репертуара легендарного дуэта «Secret garden», а также подлинные кельтские и ирландские традиционные мелодии.

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Когда и где: 15 марта в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Марии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Звезды Санкт-Петербургского балета «Щелкунчик»

«Щелкунчик» — одна из самых ярких работ в репертуаре театра. За основу взята постановка Василия Вайнонена. В редакции Валентина Грищенко балет будет интересен и детям, и взрослым.

Костюмы, разработанные и воплощенные художником Юлией Журавлевой, а также же волшебные декорации и сценография Максима Ушакова погрузят вас в Рождественскую сказку наяву.

Классический сюжет в сочетании с оригинальными декорациями, профессиональной труппой более 30 артистов и истинно Петербургской балетной школой в полной мере даст зрителю возможность оценить постановку, как одну из самых драгоценных страниц наследия русского искусства, вошедшую в мировую культуру.

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Когда и где: 15 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1900 рублей.

Аудитория: 0+

Фэнтези «Пиноккио»

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем.

В ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини, Марина Вакт, Джиджи Пройетти, Алида Бальдари Калабрия, Алессио Ди Доменикантонио, Мария Пиа Тимо, Давиде Маротта

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Когда и где: с 12 марта в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kino-polis и Fакел

Аудитория: 6+.

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