Афиша Томска.

Выходные: 7-9 марта 2020 года

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2020 // Фото: pixabay.com

В эти длинные выходные томичей ждут органная «Игра престолов», короткометражки «Оскара», премьера итальянского спектакля, выставка графики и квизы.

Подробнее — в нашей афише.

Органный концерт «Игра престолов»

В программе концерта — фрагменты великолепной саги Джорджа Мартина. Но главный «герой» программы — музыка к сериалу немецкого композитора Рамина Джавади, любимая миллионами почитателей.

В концерте прозвучит только музыка «Игры престолов» в обработке для «Короля инструментов» — органа.

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Когда и где: 7 марта, в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 600 — 700 рублей.

Аудитория: 12+.

Премьера спектакля «Однажды в Сицилии»

Два молодых итальянца, Лоренцо и Фабрицио — старые друзья и полные противоположности. Фабрицио — верный муж, Лоренцо — шалопай, который из-за своего легкомысленного характера то и дело попадает в сложные ситуации. Однажды, чтобы прекратить надоевший ему роман по переписке, Лоренцо отправляет девушке по имени Коломбина фотографию Фабрицио. Парень рассчитывал, что внешность ботаника отпугнет ее. Но просчитался! Коломбине очень понравился Фабрицио, она захотела с ним встретиться и вот-вот нагрянет в гости. Положение осложняется тем, что виртуальная знакомая — сестра сицилийского мафиози, и ее брат безжалостно отомстит любому, кто обидит девушку. И теперь двух молодых приятелей могут спасти только ум, находчивость и изворотливость.

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Когда и где: 7 марта в Театре драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 — 700 рублей.

Аудитория: 12+.

«ЧИ ЧТЕНИЯ: читаем, исследуем, творим. Занятный разговор о важном»

В эту субботу гостей «ЧИ ЧТЕНИЙ» ждет разговор о том, что нас объединяет и разъединяет, в чем ценность слов и ценность молчания, как доносить мысли ясно. Обсуждение одной картины, одно истории и строительство самой высокой башни. И, конечно, чтение новой книги.

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Когда и где: 7 марта в творческой лаборатории «Хитрая штучка».

Время и стоимость билетов: 11:00, 400 рублей.

Аудитория: 6+.

Мастер-класс «Мамин подарок»

В ходе мастер-класса можно будет научиться изготавливать украшения в технике «кабошон» с применением эпоксидной смолы. Кабошон — это способ обработки основы (камень, стекло, смола и прочее), при котором она приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней, подчеркивающую её цвет и рисунок. Основой для украшения послужат элементы гербария, заботливо собранного этим летом сотрудниками музея в фитозоне Воскресенской горы.

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Когда и где: 7 марта в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Неделя с «Эндорфин»

Каждую неделю в пространстве Эндорфин проходят разнообразные эвенты: от лекториев до вечеринок.

На этой неделе:

— English club. Для любителей поболтать на английском.

— Митап по промышленному дизайну. Разговор о том, как каждый может проектировать, создавать свои продукты и быть востребованным. Спикер: Алексей Кремлев, директор НОЦ «ЦМИТ Интеллект» НИ ТГУ, дизайнер с 18-летним стажем.

— Кофейные курсы, новый сезон. Урок 1. Черный кофе. Как понять и полюбить

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Когда и где: 7 и 8 марта в кофейне «Эндорфин».

Стоимость билетов: вход свободный.

Аудитория: 12+.

Благотворительная акция против домашнего насилия «Не виновата»

В Томске пройдет международная благотворительная акция против домашнего насилия «Не виновата».

В дневной программе (с 16:00): запись подкаста «Крошка Томск» с экспертами на тему домашнего насилия в режиме реального времени; мастер-класс по коллажу от Марии Сыренковой; Public Talk экскурсоводов Елены Ерофеевой и Екатерины Кирсановой на тему «Женская история Томска»

В вечерней программе (с 19:00): HEXE (alt. rock, noise rock), Зачарованные (punk rock), Игрунка (punk rock)

Triangular Youth (indie folk), группа КЛАДБИЩЕ (post punk, gothic, electronic), elele (indie pop, electronic)

SHOCKY (indie pop, electronic).

В ночной программе (с 23:00): Roteker (ex. Marshall Fishwick), sselfloathingg, CRUSH DJ SET.

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Когда и где: 7 марта в пространстве Flat.

Стоимость билетов: 200 рублей отдельно на дневную или вечернюю часть, 300 — на весь день.

Аудитория: 12+.

Тематический вечер «Забавляем барышень»

Гостьи узнают, чем жила женщина старого мира, как росла, как выходила замуж, чем и как занималась в быту, во что одевалась, во что верила. Сделают своими руками куколку-оберег на удачу — для себя или в подарок. В завершение экскурсии за разговорами да чаем посмотрят документальный фильм.

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Когда и где: 7 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 15.00, 250 рублей.

Аудитория: 12+.

Выставка графики Анастасии Ерёменко «Весна с хвостиком»

На выставке будут представлены работы Анастасии Ерёменко из цикла «Истории с хвостиком». Посетители выставки увидят более 40 графических листов.

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Когда и где: с 5 марта в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 0+.

TOP-5 «Oscars Shorts»

В «Аэлите» стартует кинопоказ пяти главных короткометражных фильмов премии «ОСКАР» 2019 года.

ТОП-5 игровых и анимационных шедевров легендарной кинопремии включает в себя фильм-победитель, забравший золото киноакадемии, а также участников шорт-листа из Великобритании, Канады, анимационную ленту из Соединенных Штатов и картину-номинанта 2020 года, вошедшую в лонг-лист.

Каждый фильм представляет собой глубокую историю, затрагивающую разные аспекты нашей жизни и поднимающую актуальные проблемы личности и общества, которые не оставят зрителей равнодушными.

Фильм-победитель «Кожа» посвящен расовой вражде, сюрреальная анимация «Выходные» о маленьком мальчике, переживающем развод родителей, короткометражка «Вне рая» о запретной любви двух подростков, картина «Кийто», номинированная на премию BAFTA, — о чернокожем парне, мечтающим избавиться от криминального прошлого, драма «Лиса», участник престижного американского фестиваля Sundance, — история о необычной дружбе двух пацанов.

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Когда и где: с 5 марта в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 190 рублей.

Аудитория: 12+.

Концерт «Folk and... нежные песни»

В этот вечер будут звучать песни исключительно про женщин и для женщин. В программе — композиции, которые любят девчонки всех возрастов. Солисты — Екатерина Дворниченко и Татьяна Кузнецова.

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Когда и где: 8 марта в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00. 300 — 700 рублей.

Аудитория: 12+.

Творческий вечер Натальи Нелюбовой «Восьмая марта»

В программе: авторские рассказы, импровизации под клавишный аккомпанемент Степана Пономарева, два неприличных романса и прочие безумства, в день рождения томской исполнительницы, музыканта и композитора — Натальи Нелюбовой!

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Когда и где: 8 марта в пространстве Flat.

Время и стоимость билетов: 19:00, 400 — 500 рублей.

Аудитория: 16+.

«Умный девичник. Квиз»

Игра в формате квиза и интересных вопросов только для девушек: никакого футбола, политики и гаджетов.

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Когда и где: 8 марта в ресто-баре «Капиталъ».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Мастер-шоу на гончарном круге от Андрея Салтана

Андрей Салтан уже много лет занимается изучением традиционных форм гончарного искусства, он, как никто другой, управляет стихиями, рождающими керамику, и как говорит сам мастер: «Гончарное дело — это таинство превращения бесформенного куска глины в необыкновенный сосуд».

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Когда и где: 9 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Квиз «Эйнштейн Party»

«Эйнштейн Party» — это интеллектуальные вечеринки в барах. Гостей ждут: 7 туров и 50 классных вопросов на логику и эрудицию; 2,5 часа отрыва и драйва; 3 перерыва; более 100 участников на каждой игре и много классных подарков.

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Когда и где: 9 марта в ресторане «Йохан Пивохан».

Время и стоимость билетов: 19:15, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

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