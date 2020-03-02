Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в Томске в марте

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Сцена из спектакля «Анна в тропиках»

АВТОР Мария Симонова

В марте этого года театральная жизнь Томска обещает быть насыщенной.

На гастроли приедет известная российская актриса Чулпан Хаматова. Дмитрий Гомзяков, режиссер «Чайки», одного из самых обсуждаемых томских спектаклей, выпускает премьеру «Портрет». Ольга Райх проводит в ТЮЗе необычную лабораторию. Театры сочиняют капустники. И это далеко не все любопытные события!

Гастроли Чулпан Хаматовой, Владимира Варнавы и Полины Кондратковой

4 марта, 19:00. Томский областной театр драмы

Спектакль «Утровечер» объединил трех «звезд» из мира искусства — одну из самых известных и многогранных современных актрис Чулпан Хаматову, танцовщика и хореографа (кстати, дважды лауреата национальной театральной премии «Золотая маска») Владимира Варнаву и пианистку Полину Кондраткову, выпускницу Московской консерватории, лауреата российских и международных конкурсов. Она давно сотрудничает с Чулпан Хаматовой — занята в спектакле «Уроки музыки». Также Полина выступает в концертных турах группы «БИ-2».

Слово в спектакле особенное — это стихи Юрия Левитанского. Его «Диалог у новогодней елки» из фильма «Москва слезам не верит», оптимистично обещающее неизбежную весну, знают все. Многие другие стихи поэта, тонкие, глубокие, с неожиданными образами и узнаваемыми темами, известны гораздо меньше.

Режиссер спектакля Владимир Варнава «перевел» поэзию Левитанского на хореографический язык. Пластика дополняет и взаимодействует с текстами, которые эмоционально, со своей впечатляющей энергетикой читает Чулпан Хаматова. А музыка (в спектакле звучат и произведения творивших много веков назад Баха и Генделя, и мелодии наших современников Филипа Гласса и Арво Пярта), напротив, камерна, тиха. Она деликатно дополняет текст. Поэт и его Муза, время и вечность становятся ключевыми темами истории, а слитное название, подчеркивающее стремительность жизни, перекликается со строками Юрия Левитанского:

«Утро — вечер, утро — вечер, день и ночь.

Стрелки, цифры, циферблаты — сутки прочь».

В честь 8 марта организаторы сделали скидки на билеты, и это еще один повод посмотреть спектакль, объединивший «звезд» театра, хореографии и музыки.

Проекты актерского сообщества «Игроки»

Strangers in the Night

8 марта, с 18:00. Бар событий «Какие люди!»

Нестандартные театральные праздники в баре событий «Какие люди!» продолжаются. На 8 марта зрителям назначено свидание в лучших традициях Голливуда ХХ века.

В баре (возможно, даже за своим столиком, поскольку в этом проекте никаких четырех стен и дистанций между артистами и зрителями не существуют) можно будет встретить такие звездные и удивительные пары, как Мэрилин Монро и Фрэнк Синатра, Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк. Атмосферу задаст Strangers in the Night, «Незнакомцы в ночи», в честь которых вечер и получил свое имя. Джазовая тема будет продолжена — гостей ждет много музыки. Кроме нее, рассказать про великих женщин и их любовь помогут воспоминания и письма героев.

Для усиления атмосферы красоты и роскоши Голливуда гостям самое время надеть вечерние наряды. Тем, кто поддержит дресс-код, обещаны бонусы от бара!

Режиссером «Незнакомцев в ночи» будет актер томской Драмы Артем Киселев, в истории заняты артисты драматического театра Екатерина Мельдер, Данила Дейкун, Александра Зеленская и Антон Антонов.

«Случайности»

26 марта, с 20:00. Бар событий «Какие люди!»

Следующий вечер с «Игроками» будет разительно отличаться по атмосфере: вместо роскоши Голливуда и историй о звездах — абсурд и странный юмор Даниила Хармса и его удивительные герои. Именно по текстам Хармса поставят «Случайности».

У «Игроков» с этим автором особенные отношения. Куратор театрального проекта в баре «Какие люди!» актриса Дарья Омельченко вместе с Александрой Зеленской и Светланой Задвинской еще во время учебы в театральном институте сочинили спектакль по текстам Хармса. Когда все три девушки стали актрисами томского драмтеатра, они с помощью режиссера Андрея Черпина продолжили работу над материалом, и в драме появился спектакль «Старухи». Он уже не в репертуаре, поскольку Светлана уехала из Томска.

«Случайности», непредсказуемое путешествие по несуществующим мирам, конечно, будет по другим произведениям Хармса. Но они явно окажутся близкими тем, кто любил «Старух». На этот показ особенно ждут тех зрителей, кто готов удивляться происходящему и любит атмосферу непредсказуемости и тайны.

Спектакль «Анна в тропиках»

15 марта, 18:00. Томский областной театр драмы

Может ли книга погубить, и как чтение влияет на нашу жизнь? В «Анне в тропиках», пьесе современного американского драматурга Нило Крузо, роман Толстого «Анна Каренина» переворачивает маленький мир кубинских эмигрантов, живущих неподалеку от Майами и работающих на табачной фабрике крутильщиками сигар. Их в 1929 году было принято делать вручную, под выразительное чтение книг вслух специально приглашенными чтецами.

«Анна в тропиках» идет в томской Драме не слишком часто, а смотреть эту работу режиссера Александра Огарева интересно по многим причинам. Красивый текст, который хочется цитировать, тонкие эротические сцены (пластику для спектакля сочинял Эдуард Соболь), яркие актерские работы, живая музыка (оркестрик живой музыки «Эсперанто» играет прямо на сцене, находясь на своем балкончике), визуальное решение сплетаются в большое полотно. И в нем находится так много места для любви, ностальгии и непростой истории талантливого Чтеца.

Премьера «Портрета»

21 и 22 марта, 18:00. Томский ТЮЗ

После того как «Чайка», прошлогодняя премьера Дмитрия Гомзякова в ТЮЗе, стала одним из главных томских событий сезона (победа в номинации «Лучший спектакль большой формы» на областном фестивале «Маска», попадание в лонг-лист национальной премии «Золотая Маска» и множество противоречивых, но очень пылких зрительских отзывов), его новой работы, «Портрета», ждут с особым нетерпением.

На сей раз вырисовывается совершенно иная история. В отличие от «Чайки» Чехова, «Портрет» Гоголя — не основа спектакля, хотя этот текст и стал для режиссера своеобразной отправной точкой. Размышлять о захватившем сегодняшний мир культе успеха Дмитрий Гомзяков будет в перформативной манере. И далеко не только с помощью текста — для «Портрета» артисты осваивают такое танцевальное направление, как vogue, учатся играть на музыкальных инструментах (прозвучат барабаны, гитара, бас), снимают видео. Актер Владимир Бутаков и звукорежиссер и композитор Максим Чепчугов пишут специально для спектакля трек.

Художником новой постановки стал Денис Бабенко (он из Омска, недавно работал в томской драме над сказкой «Фантазеры»). Костюмы сочиняет Вера Параничева, актриса петербургского «Этюд-театра» и художница, участвовавшая в создании спектаклей Большого театра кукол и других известных театров.

Также в команде Дмитрия Гомзякова и томичи: хореограф, основатель и идейный вдохновитель танцевальной школы «Девять жизни» Татьяна Агапова и художник мультимедиа Андрей Лаврищев (он был в постановочной группе недавнего спектакля организации творческого процесса «ОткрытО» «Битва за Мосул»).

В спектакле заняты Александр Виниченко, Ольга Никитина, Ольга Райх, Мария Суворова, Олег Стрелец, Евгения Алексеева, Игорь Савиных, Кирилл Фриц, Владимир Бутаков, Наталья Гитлиц, Анастасия Чеверс, Роман Колбин

Лаборатория Ольги Райх

28 марта, 18:00. Томский ТЮЗ

ТЮЗу в апреле 40 лет, и эту дату он отмечает! Одним юбилейным торжеством дело не ограничится, празднику посвятят целую серию неординарных театральных событий. Первое из них — «Лаборатория Ольги Райх» по созданию историй «Продолжение следует…». В ней примут участие дети 7-8 лет (театр ведет конкурсный набор группы из 10 человек). Они будут работать с любопытным материалом — со «Сказками, у которых три конца» Джанни Родари. Это истории, к которым итальянский писатель придумал по три финала. Все дни школьных каникул ребята проведут в театре. Результат их лабораторных поисков представят зрителям 28-го марта.

Фестиваль капустников «Дети понедельника»

30 марта, 19:00. Томский областной драматический театр

В прошлом году традиционного фестиваля капустников «Дети понедельника» не случилось — «помешал» марафон в честь Года театра, пришедшийся на те же числа. Но теперь праздник, объединяющий коллективы Томска и Северска, возвращается! Нынешний фестиваль называется «Один раз в год театры тут». В этом году на капустнике будут не только шутить — еще и отметят юбилей, 75 лет исполняется Томскому региональному отделению Союза театральных деятелей.

Как и всегда, свои номера для фестиваля капустников сочиняют томские театры — драма (на ней же, как на хозяйке праздника, ведение «Детей понедельника»), ТЮЗ, театр куклы и актера имени Р. Виндермана «Скоморох», «Индиго», а также северские — молодежный театр «Наш мир», музыкальный театр, театр для детей и юношества. Только их номерами программа не ограничится — «изюминка» фестиваля в том, что в нем участвуют и профессиональные театры, и народные, любительские студии. В этом году к «Детям понедельника» впервые присоединяются Два дома ученых — Томский, где Народным театром руководит актер драмы Андрей Самусев и Академгородка, где есть МАТ (малый академический театрик) созданный Людмилой Смирновой, Галиной Юрченко и Марией Павлющенко, известными как «Трио миссис Хадсон». Возможно, примут участие в фестивале и другие коллективы. Но обещают, что действие в любом случае будет динамичным, а номера — не длиннее 10 минут.

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