Что послушать: Крутые саундтреки к не менее крутым фильмам

29 февраля 2020 / media.mts.ru / Фото: media.mts.ru

Человеческий мозг удивительным образом умеет связывать ощущения с воспоминаниями. Особенно сильно это работает с музыкой. Стоит услышать знакомую песню, и мы мгновенно перенесемся в то время и место, когда ее слушали, вспомним, что чувствовали. При этом неважно, звучит она из радио в маршрутке или из рупоров на Ново-Соборной. Лучший тому пример - саундтреки из любимых фильмов, возвращающие нас к тому, что мы видели и чувствовали, как переживали за героев.

Рассказываем, как можно вновь окунуться в атмосферу любимых многими фильмов с помощью приложения МТС Музыка.

Загрузить МТС Музыку

«Игра престолов»

Слушать в МТС Музыке

«Величайший сериал всех времён и народов», «лучшая экранизация литературного произведения», «самое захватывающее фэнтези»… В своё время «Игра престолов» собрала много восторженных отзывов. Немалую лепту в успех сериала внёс талантливейший композитор Рамин Джавади. Сериал затягивает не только с первых кадров, но и с первых нот, настраивая на захватывающее зрелище. Сериал уже закончился, в отличие от книг (да-да, мы знаем, что это больная тема для многих поклонников фильма). Однако саундтрек Джавади с лёгкостью перенесёт вас в Вестерос, уникальный мир «Игры престолов» — суровый, жестокий, но непреодолимо манящий.

«Убить Билла»

Слушать в МТС Музыке

«Бэнг-бэнг!» Саундтрек к первой части знаменитой тарантиновской дилогии стреляет в упор по слуховым рецепторам — и нам это нравится. Тут есть композиции на любой вкус: залипательная Bang Bang (My Baby Shot Me Down) Нэнси Синатры, бодро-джазовая Run Fay Run от Айзека Хейза, задорная Don't Let Me Be Misunderstood с узнаваемыми испанскими мотивами, шикарная инструменталка The Lonely Shepherd и другие, не менее цепляющие мелодии. Примечательно, что саундтрек к первой части «Убить Билла» неоригинальный. Большинство песен — перепевки хитов. Например, тот же Bang Bang был записан ещё в 60-х годах как кавер песни Шер. Причина простая и банальная — бюджет картины не позволял тратиться на композитора. Будем честными, фильм ничего от этого не потерял. А вот саундтрек второй части «Убить Билла» уже частично создан Робертом Родригесом: известный режиссёр раскрылся и как крутой композитор. При этом бюджет остался таким же, как и раньше, — $ 30 млн. Может быть, Родригес, как близкий друг Тарантино, взял с него по минимальному тарифу?

«Грязные танцы»

Слушать в МТС Музыке

Фильм оправдывает своё название — в нём много танцуют. А что за танцы без зажигательной музыки? Все композиции саундтрека Dirty Dansing на своём месте и идеально подчёркивают происходящее на экране. В США альбом с саундтреком стал мультиплатиновым и занимал первую строчку чата Billboard 200 в течение 18 недель — вы можете себе это представить?! Еще сложнее поверить в то, во в преддверие записи альбома многие известные артисты того времени не хотели петь для фильма. Исполнительный продюсер Джимми Йеннер бегал от одного исполнителя к другому. Лайонел Ричи, Донна Саммер, Ким Карнс и не только они вежливо отказались. Думается, потом они сильно пожалели. А Йеннер выкрутился, найдя не особо раскрученных на тот момент, но талантливых исполнителей — известный ход, который снова сработал. Кстати, одну из композиций, She's Like the Wind, исполняет звезда фильма Патрик Суэйзи. Вы знали?

«Властелин колец»

Слушать в МТС Музыке

Знаменитая кинотрилогия сделала имя не только многим актерам, таким как Элайджа Вуд или Орландо Блум, но и композитору Говарду Шору. Работая над музыкой к фильму, он выложился даже не на 100, а на все 200 процентов. Продюсеры дали Шору карт-бланш в плане выбора инструментов, партитур и солистов, поставив главную задачу — «чтобы было волшебно». Получилось же! Композитор задействовал вокально-инструментальные ансамбли численностью от 200 до 400 музыкантов, в том числе оркестр Лондонской филармонии.

Саундтрек к «Властелину колец» собрал кучу престижных наград: три «Оскара», два «Золотых глобуса», три «Грэмми», а уж номинаций попроще даже не счесть. Отдельные композиции из него, например тема Шира, звучат в репертуаре известных хоров и оркестров, гастролирующих по всему миру. Успех, который трудно повторить.

«Крёстный отец»

Слушать в МТС Музыке

Лет 20 назад главная тема из «Крёстного отца» была одним из самых популярных рингтонов для мобильных — наши читатели постарше не дадут соврать. Впрочем, этот саундтрек непременно вызовет ностальгию у тех, чьё детство и юность пришлись на нулевые. Итальянский композитор Нино Рота знал, чем разбередить людские сердца. Все песни, звучащие в фильме, пропитаны духом криминальной романтики, причём не отечественной, как в «Бригаде» или «Бумере», а изящной итальянской, с их донами и омертами.

Интересно, что саундтрек к «Крёстному отцу» мог получить «Оскара», но пролетел с этой престижной наградой. Эксперты определили, что основная тема вальса представляет собой не что иное, как переделанную композицию из фильма Эдуардо де Филиппо «Фортунелла». Она также написана Нино Ротой, но эксперты посчитали, что нельзя войти в одну реку дважды. Впрочем, и без «Оскара» саундтрек чудо как хорош.

«Телохранитель»

Слушать в МТС Музыке

Саундтрек из «Телохранителя» — один из самых продаваемых альбомов всех времён и народов. I Will Always Love You, Run to You, I Have Nothing — серьёзно, мы не верим, что кому-то эта музыка может не нравиться. Почти все песни саундтрека исполняет роскошная Уитни Хьюстон, которая блестяще сыграла главную женскую роль. Фильм стал триумфом Уитни и на музыкальном, и на актёрском поприще, на котором, увы, она себя, по сути, больше не пробовала.

«Звёздные войны»

Слушать в МТС Музыке

Для поклонников вселенной «Звёздных войн» этот фильм культовый во всём. И музыка, конечно, не исключение. Она создаёт нужный градус драматичности в особо значимые моменты саги. В 2005 году Американский институт кинематографии назвал саундтрек к «Звёздным войнам» самым запоминающимся за всю историю американского кино. И хотя с этим можно поспорить, делать это под звуки имперского марша сложновато. Композиции в «Звёздных войнах» не только крутые, но и разнообразные — это факт. Пересмотрите фильм потом, а сейчас — переслушайте.

По материалам media.mts.ru

Тэги/темы: