Афиша Томска.
Выходные: 29 февраля и 1 марта 2020 года
В эти выходные томичей ожидает Масленица, Масленица и еще раз Масленица. А также вечер поэзии, уроки вокала и «Летучая мышь».
Подробности — в нашей афише.
Снежная королева с 3D эффектами
Повелительница вьюг и метелей явится к слушателям в окружении блестящей музыкальной свиты. Её Снежное Величество будут сопровождать сказочно-прекрасные музыкальные страницы русской и зарубежной музыки в исполнении Томского Академического симфонического оркестра под управлением Дениса Немирович–Данченко. По мановению волшебной дирижерской палочки зазвучат самые волшебные фрагменты из «Картинок с выставки» Мусоргского, знаменитые на весь мир страницы симфоний Бетховена и Брамса. Кай и Герда появятся в чудесном звучании «Детской сюиты» Бизе, а северный олень подружится с музыкой норвежского сказочника Грига.
Волшебство сказки и музыки многократно умножится ярким, эффектным 3D — изображением на объёмном светодиодной экране. Об этом позаботились художница Любовь Куриленко и видеоинженер Владимир Дронов.
Когда и где: 29 февраля в БКЗ Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 12:00, 300 — 600 рублей.
Аудитория: 0+.
Вечер поэзии «По частям»
Вечер поэзии пройдет в баре «Космонавт». Свою душу «по частям» перед гостями готовятся излить художники слова из Западной Сибири с горем пополам добираются плацкартным путем, чтоб излить вам душу по частям, внимательно изучаем афишку.
Участники: Иван Иванов, Ангелина Захарова, Сергей Романчуков, Дима Васурчак, Макс Ильиных, Ира Пинчук, Соня Князева, «По две тяги».
Когда и где: 29 февраля в баре «Космонавт».
Время и стоимость билетов: 18:20, вход и участие свободный.
Аудитория: 18+.
Авторский мастер-класс «Шерстяная акварель: цветы к 8 марта»
Мастер-класс по шерстяной акварели проведет Анастасия Широкова.
Когда и где: 29 февраля в Первом музее славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 16:30, 800 — 1000 рублей.
Аудитория: 12+.
Мастер-шоу «Поющая глина» от керамиста из Беларуси Александра Новгородского
Искусство извлекать из «куска глины» чарующие мелодии Александр Новгородский продемонстрирует во время проведения мастер-класса по изготовлению глиняной свистульки, а также поделится секретами мастерства лепки из глины! Именно такими свистульками — окаринами наши предки могли заклинать весну, имитируя пение птиц.
Когда и где: 29 февраля в Первом музее славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 16:00, 220 — 250 рублей.
Аудитория: 6+.
Экскурсия «Лишний день зимы»
Как вы думаете, существует ли 30 февраля? Ответ на этот необычный вопрос вас ждет на тематической экскурсии, посвящённой високосному году.
Когда и где: 29 февраля в музее «Точка гравитации».
Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 850 рублей.
Аудитория: 12+.
Университетская Масленица
Все желающие смогут помериться друг с другом силой и ловкостью, поучаствовать в штурме снежной крепости, попробовать блины и увидеть самое большое чучело Масленицы в Томске.
Когда и где: 1 марта на стадионе ТГУ.
Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Широкая Масленица
Первый музей славянской мифологии подготовил обширную программу на Масленицу.
В помещении музея гости смогут поучаствовать в изготовлении чучело Зимы, посетить мастер-класс по изготовлению «Куклы-лихоманки», сходить на «смотрины невест» и погулять на «тёщиных вечерках».
А в уличной программе музея: масленичная карусель, конкурс «Тяни-толкай», «Состязание мореходов», обряд «борозды на снегу», прыжки через костёр и, конечно, сжигание чучела Зимы.
Когда и где: 1 марта в Первом музее славянской мифологии.
Время и стоимость билетов: 15:00, 200 — 300 рублей.
Аудитория: 0+.
Широкая Масленица на Воскресенской горе
На Воскресенской горе томичей ждет настоящий праздник для всей семьи: с веселыми играми и конкурсами, традиционными масленичными забавами и потехами, конкурсом поедания блинов на скорость и сожжением чучела Масленицы.
Когда и где: 1 марта около Музея истории Томска.
Время и стоимость билетов: 12:00, 0 — 350 рублей.
Аудитория: 0+.
Широкая Масленица-2020
Гостей праздника ждут старинные русские забавы в реконструкции военно-исторического клуба, праздничные перезвоны колоколов новосибирского, воронежского и каменск-уральского литья и мастер-классы по искусству изготовления масленичных оберегов и кукол Масленицы.
На сцене выступят творческие коллективы города. Изюминкой программы станет конкурс на лучшее чучело Масленицы, к участию в котором приглашаются все томичи.
Когда и где: 1 марта на Ново-Соборной площади.
Время и стоимость билетов: 13:00, вход свободный.
Аудитория: 0+.
Большой Театр в кино: «Жизель»
В рамках сезона «Большого балета в кино» балет показывается в одной из двух редакций, идущих на сцене Большого театра — в редакции Юрия Григоровича. Бонусом для поклонников великого классического балета будут исполнители главных партий. В заглавной партии народная артистка России, одна из лучших Жизелей мира Светлана Захарова (только на то, как она поднимает ногу в арабеск, можно любоваться вечно); в партии ветреного возлюбленного Жизели, графа Альберта, мятежный и невероятный Сергей Полунин.
Когда и где: 1 марта в кинотеатре «Киномакс».
Время и стоимость билетов: 18:00, 450 рублей.
Аудитория: 18+.
Уроки вокала
Дом искусств открывает повторные уроки вокала от студии «Голос». Хочешь научиться петь, но не можешь найти для этого свободное время? Нет возможности посещать регулярные занятия по вокалу или в процессе занятий появились вопросы по технике пения? Дом искусств предоставляет для наших гостей уникальную возможность занятия с педагогом вокальной студии «Голос» — Ольгой Чикало.
Когда и где: 1 марта в Доме искусств.
Время и стоимость билетов: 16:00, 70 рублей.
Аудитория: 6+.
Оперетта «Летучая мышь»
«Летучая мышь» — одно из самых непревзойденных творений не только автора, Иоганна Штрауса-младшего, но одна из самых изумительных оперетт. Согласно неподтвержденным слухам, Жан Оффенбах натолкнул Штрауса на мысль писать оперетты.
«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк.
Когда и где: 1 марта в БКЗ Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 19:00, 700 — 1400 рублей.
Аудитория: 6+.