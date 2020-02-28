Афиша Томска.

Выходные: 29 февраля и 1 марта 2020 года

28 февраля 2020 / Томский Обзор

В эти выходные томичей ожидает Масленица, Масленица и еще раз Масленица. А также вечер поэзии, уроки вокала и «Летучая мышь».

Подробности — в нашей афише.

Снежная королева с 3D эффектами

Повелительница вьюг и метелей явится к слушателям в окружении блестящей музыкальной свиты. Её Снежное Величество будут сопровождать сказочно-прекрасные музыкальные страницы русской и зарубежной музыки в исполнении Томского Академического симфонического оркестра под управлением Дениса Немирович–Данченко. По мановению волшебной дирижерской палочки зазвучат самые волшебные фрагменты из «Картинок с выставки» Мусоргского, знаменитые на весь мир страницы симфоний Бетховена и Брамса. Кай и Герда появятся в чудесном звучании «Детской сюиты» Бизе, а северный олень подружится с музыкой норвежского сказочника Грига.

Волшебство сказки и музыки многократно умножится ярким, эффектным 3D — изображением на объёмном светодиодной экране. Об этом позаботились художница Любовь Куриленко и видеоинженер Владимир Дронов.

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Когда и где: 29 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 12:00, 300 — 600 рублей.

Аудитория: 0+.

Вечер поэзии «По частям»

Вечер поэзии пройдет в баре «Космонавт». Свою душу «по частям» перед гостями готовятся излить художники слова из Западной Сибири с горем пополам добираются плацкартным путем, чтоб излить вам душу по частям, внимательно изучаем афишку.

Участники: Иван Иванов, Ангелина Захарова, Сергей Романчуков, Дима Васурчак, Макс Ильиных, Ира Пинчук, Соня Князева, «По две тяги».

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Когда и где: 29 февраля в баре «Космонавт».

Время и стоимость билетов: 18:20, вход и участие свободный.

Аудитория: 18+.

Авторский мастер-класс «Шерстяная акварель: цветы к 8 марта»

Мастер-класс по шерстяной акварели проведет Анастасия Широкова.

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Когда и где: 29 февраля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 16:30, 800 — 1000 рублей.

Аудитория: 12+.

Мастер-шоу «Поющая глина» от керамиста из Беларуси Александра Новгородского

Искусство извлекать из «куска глины» чарующие мелодии Александр Новгородский продемонстрирует во время проведения мастер-класса по изготовлению глиняной свистульки, а также поделится секретами мастерства лепки из глины! Именно такими свистульками — окаринами наши предки могли заклинать весну, имитируя пение птиц.

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Когда и где: 29 февраля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 16:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Экскурсия «Лишний день зимы»

Как вы думаете, существует ли 30 февраля? Ответ на этот необычный вопрос вас ждет на тематической экскурсии, посвящённой високосному году.

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Когда и где: 29 февраля в музее «Точка гравитации».

Время и стоимость билетов: 14:00, 200 — 850 рублей.

Аудитория: 12+.

Университетская Масленица

Все желающие смогут помериться друг с другом силой и ловкостью, поучаствовать в штурме снежной крепости, попробовать блины и увидеть самое большое чучело Масленицы в Томске.

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Когда и где: 1 марта на стадионе ТГУ.

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Широкая Масленица

Первый музей славянской мифологии подготовил обширную программу на Масленицу.

В помещении музея гости смогут поучаствовать в изготовлении чучело Зимы, посетить мастер-класс по изготовлению «Куклы-лихоманки», сходить на «смотрины невест» и погулять на «тёщиных вечерках».

А в уличной программе музея: масленичная карусель, конкурс «Тяни-толкай», «Состязание мореходов», обряд «борозды на снегу», прыжки через костёр и, конечно, сжигание чучела Зимы.

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Когда и где: 1 марта в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 15:00, 200 — 300 рублей.

Аудитория: 0+.

Широкая Масленица на Воскресенской горе

На Воскресенской горе томичей ждет настоящий праздник для всей семьи: с веселыми играми и конкурсами, традиционными масленичными забавами и потехами, конкурсом поедания блинов на скорость и сожжением чучела Масленицы.

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Когда и где: 1 марта около Музея истории Томска.

Время и стоимость билетов: 12:00, 0 — 350 рублей.

Аудитория: 0+.

Широкая Масленица-2020

Гостей праздника ждут старинные русские забавы в реконструкции военно-исторического клуба, праздничные перезвоны колоколов новосибирского, воронежского и каменск-уральского литья и мастер-классы по искусству изготовления масленичных оберегов и кукол Масленицы.

На сцене выступят творческие коллективы города. Изюминкой программы станет конкурс на лучшее чучело Масленицы, к участию в котором приглашаются все томичи.

Когда и где: 1 марта на Ново-Соборной площади.

Время и стоимость билетов: 13:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Большой Театр в кино: «Жизель»

В рамках сезона «Большого балета в кино» балет показывается в одной из двух редакций, идущих на сцене Большого театра — в редакции Юрия Григоровича. Бонусом для поклонников великого классического балета будут исполнители главных партий. В заглавной партии народная артистка России, одна из лучших Жизелей мира Светлана Захарова (только на то, как она поднимает ногу в арабеск, можно любоваться вечно); в партии ветреного возлюбленного Жизели, графа Альберта, мятежный и невероятный Сергей Полунин.

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Когда и где: 1 марта в кинотеатре «Киномакс».

Время и стоимость билетов: 18:00, 450 рублей.

Аудитория: 18+.

Уроки вокала

Дом искусств открывает повторные уроки вокала от студии «Голос». Хочешь научиться петь, но не можешь найти для этого свободное время? Нет возможности посещать регулярные занятия по вокалу или в процессе занятий появились вопросы по технике пения? Дом искусств предоставляет для наших гостей уникальную возможность занятия с педагогом вокальной студии «Голос» — Ольгой Чикало.​

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Когда и где: 1 марта в Доме искусств.

Время и стоимость билетов: 16:00, 70 рублей.

Аудитория: 6+.

Оперетта «Летучая мышь»

«Летучая мышь» — одно из самых непревзойденных творений не только автора, Иоганна Штрауса-младшего, но одна из самых изумительных оперетт. Согласно неподтвержденным слухам, Жан Оффенбах натолкнул Штрауса на мысль писать оперетты.

«Летучая мышь» — это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк.

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Когда и где: 1 марта в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 700 — 1400 рублей.

Аудитория: 6+.

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