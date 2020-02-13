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Афиша Томска.
Где провести День святого Валентина

Для всех, кто хочет День святого Валентина, — свидание в театре и музее, джазовый концерт, игра-сказка и вечеринка с конкурсами.

Подробнее — в нашей афише.

Романтическое свидание в ТЮЗе

В 18:00 в фойе начнется программа, настраивающая на романтический лад. С музыкой, мастер-классами от дизайнера по созданию подарков и открытым микрофоном для тех, кто хочет признаться в любви. И, конечно, сюрпризами от театра и партнеров. А затем гостей ждет комедия «Повесть о Ходже Насреддине» в духе легендарных фильмов Гайдая.

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Когда и где: 14 февраля в Театре юного зрителя.
Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей.
Аудитория: 12+.

Концерт «Джаз для влюбленных»

Томский муниципальный джаз-оркестра «ТГУ-62» под управлением Аркадия Ратнера подарит слушателям абсолютно новую программу под названием «Джаз для влюбленных». В концерте примут участие Закир Валиев, солист Северского музыкального театра, лауреат международного конкурса и Нина Кукарцева, эстрадно-джазовая певица, победительница многочисленных вокальных конкурсов.

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Когда и где: 14 февраля в ЦК ТГУ.
Время и стоимость билетов: 19.00, 400 — 500 рублей.
Аудитория: 6+.

Концерт «Маленькая ночная серенада»

Самое известное сочинение Моцарта — то, которое звучит из мобильных телефонов; то, которое заставляет сердца трепетать; то, которое обязательно по душе молодым всех возрастов — дало название праздничному ночному концерту. «Маленькая ночная серенада» была хитом своего времени. Но ей программа не исчерпывается: гости услышат то, что никто никогда не дослушивал до конца — Свадебный марш Мендельсона (самое время узнать, как же всё-таки он заканчивается!), шедевры лирики Шопена, рок-опер Рыбникова, музыку страны любви и ночных соборов — Франции и многое другое.

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Когда и где: 14 февраля в органном зале Томской филармонии.
Время и стоимость билетов: 21.00, 300 — 700 рублей.
Аудитория: 16+.

Вечер «Искусство любить»

Шесть счастливых пар могут провести романтический вечер в Томском областном художественном музее. В программе: посещение постоянной экспозиции и выставки «Аскеза», романтический ужин под живую музыку, мини-фотосессия, музей в темноте, мастер-класс по винной гризайли.

Мест всего 12. Открыта предварительная запись по стопроцентной предоплате — 2600 рублей с пары. Билеты можно приобрести в кассе музея до 15:00 13 февраля.

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Когда и где: 14 февраля в Томском областном художественном музее.
Время и стоимость билетов: 18:30, 2600 рублей.
Аудитория: 18+.

Романтический вечер в «Скоморохе»

Театр куклы и актера «Скоморох» совместно со Студией старинного и шотландского танца предлагают окунуться в эпоху прошлого столетия. В программе: танцы, которые, никогда не выйдут из моды, мистическая драма «Пиковая дама».

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Когда и где: 14 февраля в театре «Скоморох».
Время и стоимость билетов: 18:30, 300 рублей.
Аудитория: 18+.

Романтический вечер в Театре драмы

Гостей вечера ждет живая музыка, шоколадные валентинки с романтическими предсказаниями и подарки для зрителей. Только в этот вечер в театре будут оборудованы эксклюзивные фотозоны — «Качели любви», «Лунная ночь», а кроме того все желающие смогут сфотографироваться непосредственно с самим покровителем всех влюбленных — святым Валентином.

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Когда и где: 14 февраля в Театре драмы.
Время и стоимость билетов: 18:10, 300 — 700 рублей.
Аудитория: 16+.

Вечеринка «Про Любовь»

В программе — конкурсы, ведущий, тайный розыгрыш приза. И, конечно же, живая музыка.

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Когда и где: 14 февраля в клубе «Маяк».
Время и стоимость билетов: 20:00, 300 рублей.
Аудитория: 18+.

Романтическая экскурсия «Влюбленным посвящается»

Гости экскурсии услышат романтические легенды, связанные с нашим городом и его жителями. Об известных людях, венчавшихся в томских храмах; о томском архитекторе, который решил поразить свою возлюбленную, построив город-сказку; о томичке — герое Советского союза, отправившейся на фронт мстить за своего мужа и ставшей первой в стране женщиной-танкистом; о музе и близком друге известного французского художника.

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Когда и где: 14 февраля в Музее истории Томска.
Время и стоимость билетов: 17:00, 250 рублей.
Аудитория: 12+.

День всех влюблённых… в науку!

Музей «Точка гравитации» подготовил мини-экскурсию по интерактивным экспонатам, где можно будет проверить эффект парных взаимодействий: увидеть друг друга через стену и реально прочувствовать искру между друг другом, убедиться, что противоположности притягиваются, а простое движение рук в воздухе создает мелодию любви. В подарок гостей ждет мастер-класс «Сердца Мебиуса».

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Когда и где: 14 февраля в музее «Точка гравитации».
Время и стоимость билетов: 12:00, 200 — 300 рублей.
Аудитория: 12+.

Игра-сказка про любовь и сны

В честь Дня всех влюбленных — лангедок в жанре доброй сказки про любовь и прекрасные сны.

«Каждый из нас видел сны. Иногда это красивая сказка, в которой хочется остаться и жить, иногда — кошмар, внушающий смертельный страх… Все сны потрясающе реальны — до момента пробуждения. Только тогда, когда мы просыпаемся, приходит осознание того, что это был сон. И приходит память. Память — это то, с помощью чего мы отличаем сны от реальности. Мы никогда не узнаем, спим мы в данный момент или нет. Но это и неважно. Главное то, что с нами происходит».

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Когда и где: 15 февраля на игровой площадке «Мансарда».
Время и стоимость билетов: 18:00, 350 рублей.
Аудитория: 18+.

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