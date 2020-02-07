Афиша Томска.

Выходные: 8 и 9 февраля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут танцы за шторами, дискотека 90-х, большой стендап-концерт и «Лебединое озеро».

Подробнее — в нашей афише.

Вечеринка «Танцы за шторами»

8 февраля в пространстве Эндорфин объявлено танцевальной субботой.

Part 1. Виниловый паблик ток

Два томских коллекционера расскажут почему они собирают пластинки, какие коллекции у них есть и почему поиск пластинок это, порой, целое приключение.

Старт: 20:00

Вход: free.

Part 2. Танцы за шторами

На этот раз гости спрячутся от посторонних глаз за шторами, чтобы в полной мере насладиться изысканной музыкой любимых диск-жокеев. Предварительная продажа 250₽, на входе по 500₽

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Когда и где: 8 февраля в кофейне «Эндорфин».

Время и стоимость билетов: 20:00, предварительная продажа — 250 рублей, на входе — 500.

Аудитория: 18+.

Дискач 90-х LOVE IS

Ностальгическое шоу, ранее проходящее только в Москве и Санкт-Петербурге, позволит окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых безостановочно лилась музыка. Захватывающее музыкальное шоу вернет зрителей к самым известным хитам групп «Краски», «Фактор 2», «Акула» и других.

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Когда и где: 8 февраля во Дворце зрелищ и спорта.

Время и стоимость билетов: 19.00, 1 000 рублей

Аудитория: 16+.

Выставка этюдов «Галопом по Европам» Ивана Панаркина

Выставка этюдов Ивана Панаркина представляет собой живописные путевые очерки о 30 днях, проведенных в нескольких странах Западной Европы (Бельгия, Голландия, Германии) в 2013 году.

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Когда и где: до 1 марта в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00 — 19:00, 50 — 100 рублей.

Аудитория: 6+.

Большой стендап-концерт «Томедии»

Объединение «ТОМЕДИЯ» в составе шести опытных комиков расскажет новые шутки со сцены МКЦ ТПУ. Толя Николаенков, Антон Сухарев, Тлек Адилбай, Ростислав Кузнецов, Артём Шачек, Дима Клевцов выступят со своим проверенным материалом. Хорош грустить, приходите посмеяться!

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Когда и где: 8 февраля в МКЦ ТПУ.

Время и стоимость билетов: 20:00, 200 — 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Балет «Лебединое озеро»

На сегодняшний день из всех существующих редакций балета едва ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. В каждой постановке, зритель найдет для себя что-то новое. Спектакль от московской труппы «Классического Русского балета» не станет исключением.

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Когда и где: 8 февраля в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 18:00, 1 400 — 2000 рублей

Аудитория: 6+.

Спектакль «Чемодан для моря и других полезных вещей»

Если долго хранить несбывшиеся мечты в чемодане на антресолях, то их может съесть моль. Но иногда, в исключительных случаях, в чемодане может завестись кот, который спасёт самую заветную мечту от проедания в ней плеши и поможет найти ключ к её воплощению.

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Когда и где: 8 февраля театре «2+Ку».

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Интерактивная площадка «Зарядись здоровьем!»

Специалисты предложат участникам лыжной гонки измерить силу с помощью динамометра, поучаствовать в соревновании по перетягиванию каната, сделать упражнения с гантелями, эспандерами и мячами. Желающие измерят уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, а также проверят координацию в очках, имитирующих состояние алкогольного опьянения.

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Когда и где: 8 февраля на стадионе «Политехник».

Время и стоимость билетов: 09:30, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Научно-популярная акция «Открытая лабораторная»

Лабораторная включает в себя две части: сначала на площадке участники получают необходимые раздаточные материалы и в течение 20-30 минут отвечают на вопросы, а потом ведущий, или «заведующий Лабораторной» («завлаб») объявляет правильные ответы и подробно разбирает каждое задание.



Завлабом ИЦАЭ Томска выступит Андрей Байтингер — кандидат медицинских наук, специалист в области пластической, реконструктивной хирургии и микрохирургии периферических нервов.



Участники, набравшие наибольшее количество баллов на площадке, получат подарки: по традиции, ИЦАЭ наградит их научно-популярными книгами.

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Когда и где: 8 февраля в Информационном центре по атомной энергии.

Время и стоимость билетов: 14:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

ЧИ ЧТЕНИЯ: читаем, исследуем, творим

ЧИ ЧТЕНИЕ — занятие с элементами ТРИЗ-педагогики.

«А давайте соберемся и почитаем хорошую книгу? Так, чтобы и посмеяться вдоволь, и вопросы серьезные порешать, и сотворить что-то эдакое — например, настоящую инсталляцию. Хотите научиться рисовать настоящие карты? Открыть новую страну или даже континент? Найти настоящие сокровища? В эту субботу у вас будет такой шанс», — говорят организаторы.

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В программе: совместное чтение, много открытых вопросов и ни одного однозначного ответа, основа для разговора с ребенком на важные темы, исследование и творчество.

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Когда и где: 8 февраля творческой лаборатории «Хитрая штука».

Время и стоимость билетов: 11:00, 400 рублей.

Аудитория: 5+.

Мет Опера в кино «Воццек»

Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.



Георг Бюхнер был революционером, врачом и поэтом — для немца романтической эпохи первой трети XIX века такое сочетание было довольно распространенным, как и, увы, ранняя смерть. «Войцек», одна из трех знаменитых его пьес, остался неоконченным, а впервые увидел свет театральной рампы лишь в 1913 году. Но уже тогда, за восемьдесят лет до Первой мировой войны, было очевидно, что Бюхнер поймал первое дыхание конца света.

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Когда и где: 9 февраля в «Киномаксе».

Время и стоимость билетов: 15:00, 600 рублей.

Аудитория: 16+.

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