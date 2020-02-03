Театральный обзор: какие спектакли стоит посмотреть в феврале

3 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

АВТОР Мария Симонова

Нынешний февраль в театральной жизни Томска во многом Валентинов месяц, и дело не только в празднике всех влюбленных!

Любовь-страсть, любовь к театру, любовь к литературе, ностальгические истории… Хотя и романтических спектаклей о любви выходит немало. Есть что посмотреть!

Романтическое свидание в Томском ТЮЗе

Сцена из спектакля «Повесть о Ходже Насреддине» Фото: Томский ТЮЗ

14 февраля, 18:00. Томский театр юного зрителя

Томский ТЮЗ в День всех влюбленных приглашает на романтическое свидание! И пары, и свободные люди смогут обрести подходящее для Дня святого Валентина восторженно-влюбленное настроение. Поможет специальная программа — декоратор Ольга Воднева проведет мастер-класс, где научит создавать очаровательные романтичные вещицы. Открытый микрофон позволит публично признаться в любви (а те, кому удастся подобрать особенно красивые слова, получат подарки).

Спектакль в честь нынешнего 14-го февраля ТЮЗ сыграет неожиданный — обычно в этот праздник показывали «Ночь святого Валентина». Теперь приглашают на «Повесть о Ходже Насреддине». Недавняя премьера режиссера Тимура Насирова (это он поставил такие «хиты», как «Музыка ночью» и «Дубровский») получилась заряженной настроением добрых кинокомедий Гайдая.

Одним из главных сюжетов в душевной истории станут трогательные отношения между влюбленными. Но легко героям не будет — не обойдется без препятствий и даже похищений! А о многогранности любви и своеобразии совместной жизни зрителям иронично напомнит очень колоритный и взрослый гарем Эмира Бухарского.

Проекты актерского сообщества «Игроки»

Этюды о любви «Словесное искусство в двух частях»

14 февраля, 19:30. Бар Событий «Какие люди!» (пр. Ленина, 123)

Актерское сообщество «Игроки» в нынешнем году активно осваивает новое пространство — первую работу в баре «Какие люди!» артисты посвятили Рождеству. Теперь их вдохновил День святого Валентина. К празднику режиссер Артем Киселев сочинит этюды о любви под названием «Словесное искусство в двух частях». Звучать будут рассказы и письма мастеров короткого жанра из разных эпох и стран — программа объединит тексты Ивана Бунина, Владимира Набокова, О. Генри, Даниила Хармса и Вуди Аллена. Словесное искусство дополнят музыкальным — группа «Чайник Рассела» сыграет джаз.

Хотя площадкой для этюдов и станет бар, но и режиссер Артем Киселев, и куратор проекта, объединившего «Игроков» и бар «Какие люди!» Дарья Омельченко, обещают неординарный вечер, непохожий на традиционные праздники в честь Дня все влюбленных.

Ретроспектива по рассказам Довлатова «На улице и дома»

27 февраля, 19:00. Бар событий «Какие Люди»

Рассказы Сергея Довлатова — материал, который притягивает публику. В Новосибирске можно увидеть два спектакля по его творчеству, давно и уверенно идущих с аншлагами. В Томске «переместить» зрителей с помощью текстов Довлатова в эпоху 70-х решил Артем Киселев. В феврале — премьера его работы по произведениям этого писателя под названием «На улице и дома». Определение жанра тоже взято из названия рассказа — «Встретились. Поговорили».

Для постановки выберут тексты разные, притягивающие довлатовской лаконичностью, тонким сочетанием остроумия и горечи, умением на нескольких страницах или даже абзацах создать объемный мир и убедительных героев. Усилит атмосферу живая музыка группы «Чайник Рассела», а также песни тех лет, когда сочинялись рассказы.

Спектакль «Валентинов день»

Сцена из спектакля «Валентинов день» Фото: Валерий Доронин

16 февраля, 18:00. Театр куклы и актера «Скоморох»

Героини «Валентинова дня», нового спектакля режиссера Натальи Корляковой, живут прошлым. Оно у Валентины (Татьяна Угрюмова) и Катерины (Елена Саликова) общее — обе любили одного мужчину. 20 лет прошло, как он умер, а они до сих пор его вспоминают. Теперь, когда все миновало, многие вещи стали понятнее. Нужно было не страдать по любому поводу, не переживать из-за чужого мнения, а любить и радоваться… Но остается только вспоминать, и это героини умеют. Поезд их жизни перемещается то на 40, а то на 20 лет назад. На сцене — атмосфера, располагающая к ностальгии. Лавочка для влюбленных, осенние листья, французские песни.

Как это часто бывает в спектаклях Натальи Корляковой, смешные моменты в «Валентиновом дне» сменяются сценами, где сложно сдержать слезы. И когда влюбленных играют Евгений Казаков и Татьяна Угрюмова, это еще и ностальгия по тем многочисленным спектаклям Северского театра для детей и юношества, где был занят этот удивительный актерский дуэт.

Гастроли театра «Желтое окошко»

Сцена из спектакля «Действующие лица и исполнители» Фото: театр «Желтое окошко»

21 февраля, 19:00. Зрелищный центр «Аэлита»

«Желтое окошко» из Мариинска в феврале привозит в Томск еще один прежде не игравшийся здесь спектакль. На сей раз это не моноработа Петра Зубарева, а спектакль, где занято шестеро артистов.

Постановка «Действующие лица и исполнители» на афише сопровождается уточнением: «почти по Чехову». Дело в том, что герои истории — обиженные артисты. Они поссорились с режиссером и самостоятельно репетируют спектакль по «Трем сестрам» классика. От постановщика им осталась только рекомендация: «Делайте что угодно, лишь бы ружье выстрелило!».

На этом спектакле зритель словно подглядывает за репетицией. «Действующие лица и исполнители» расскажут ему многое о театре и закулисье (каким его видят в «Желтом окошке»). Доведется испытать разные эмоции — будет возможность и посмеяться, и поплакать. Конечно, воспринимать историю только как театральную не стоит — образ «репетиции без режиссера» не случайно перекликается с жизнью без некоего связующего и направляющего начала.

Спектакль «Лариса и купцы»

Сцена из спектакля Спектакль «Лариса и купцы» Фото: Томский театр драмы

22 февраля, 18:00. Томский областной театр драмы

Этот спектакль — редкий гость на сцене, играется пару раз за сезон. Не первый год ходят слухи о том, что он скоро покинет репертуар. И он невероятно притягателен.

«Лариса и купцы» — первый томский спектакль режиссера Александра Огарева, поставленный пять лет назад. Очень живой, современный (что на всех наших сценах в те годы случалось нечасто), непохожий на большинство виденное в Томске и на известный фильм, он сразу вызвал бурные дискуссии. «Ларису и купцы» обсуждали страстно (доходило даже до того, что из-за отношения к этой постановке людям отказывали от дома!). И это неудивительно — слишком горячи страсти в самом спектакле. Лариса из персонажа истории Островского о невесте без приданого превращается в живую девушку, страдающую, что ее чувства никого не интересуют.

Пять лет — долгий срок для спектакля, по разным причинам не все сохранилось в изначальном варианте. Все же в «Ларисе и купцах» и сегодня есть прекрасные актерские работы и атмосфера — тоски, ожидания-томления, надежды на перемены. И все они разбиваются о невозможность вырваться из городка и бесконечные разговоры одних и тех же людей на одни и те же темы. Но ирония и абсурд, динамика, и, главное, красота, эффектные мизансцены делают спектакль светлой историей.

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