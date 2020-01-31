Томский видеограф: как за два дня придумать и снять вдохновляющий клип

31 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Кадр из клипа на вальс "Обновление"

На видеохостингах появился клип на вальс «Обновление», действие которого происходит на берегу Томи и в Руян-городе. Режиссер клипа Василий Золотов рассказал нам о процессе создания клипа и его концепции — значении мечты в жизни и творчестве.

В клипе снялись автор музыки, композитор и гитарист Сергей Бородин и скрипачка Наталья Зиновьева. Изначально у планировали снять просто дуэт гитары и скрипки на фоне красивого места — маяка в Руян-городе.

Руян-город — проект компании «Экспедиция», который был задуман как «столица молодых предпринимателей». Строительство в Кожевниковском районе началось в 2010 году, в 2017 году проект перенесен в Подмосковье. Маяк — одна из оставшихся в Руян-городе построек.

«До Руян-города примерно час-полтора пути. Именно по дороге туда я придумал концепцию клипа, которая и была реализована в итоге, — рассказал Василий Золотов. — Задумал, что клип будет о мечте и вдохновении, а маяк — как символ мечты, который придает сил и не дает сдаваться в трудное время, освещает путь в жизни и в творчестве. Когда приехали на место, я поделился идеей с командой, и мы вместе стали работать над ее воплощением».

Во время съемок Фото из блога Натальи Зиновьевой

Клип сняли за два дня осенью 2019 года. Первый день снимали на маяке в Руян-городе на две камеры.

«В день съемок резко потеплело и проснулись насекомые. Множество мошек, мух и божьих коровок доставили нам дискомфорт, но на результат это не повлияло», — вспоминает режиссер.

Второй день снимали на набережной у театра драмы и на заброшенных локациях рядом, используя одну камеру.

«Так как сюжет был придуман очень быстро, мы постоянно импровизировали. Запомнилось то, что приходилось делать очень много дублей, так как соответствующей подготовки не было — ни раскадровки, ни репетиций с актерами. Во время съемок все придумывалось на ходу. Зато атмосфера была очень творческая. По ходу съемок я уже представлял, как все будет выглядеть в итоговом варианте».

Сергей Бородин Кадр из клипа на вальс «Обновление»

Вальс «Обновление» написал томский композитор Сергей Бородин в начале 2019 года.

«Уже очень давно я хотел написать свой авторский красивый вальс. И вот, в самом начале года, в первый январский день — это случилось, — описывает Сергей идею и процесс создания вальса „Обновление“ на своем канале. — Я встал уже довольно поздно, около 12 часов дня и выглянул в окно... Был чудесный сибирский солнечный день, нового года. Все сияло и сверкало. Большими хлопьями медленно падал искрящийся снег. Я любовался открывшимся видом минут пять, и от этого созерцания пришло вдохновение. Взял гитару и буквально за час создал все основные части вальса. Вальс решил назвать „Обновление“ (Renewal Waltz), потому что в этот день буквально ощутил эту великую природную энергию обновления».

Наталья Зиновьева на берегу Ботанического озера Фото: Владимир Дударев

Актриса в клипе — томичка Наталья Зиновьева — профессионально занимается игрой на скрипке и записывает каверы на популярную музыку. На своем канале Наталья обращается к зрителям клипа: «Надеюсь, ты найдешь в видео ответы, которые так давно искал. Или с улыбкой вспомнишь путь, который уже позади. Главное — прочувствовать мгновение. Позволить себе остановиться. Вдохнуть воздух полной грудью и вести себя так, будто ты родом из детства».

«Итоговый клип оправдал все наши ожидания. Задумка реализована, и мы сами остались довольны работой. Конец съемок отметили с командой в кафе за чашечкой кофе», — поделился Василий Золотов.

Текст: Маргарита Спринчан

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