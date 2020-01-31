Афиша Томска.

Выходные: 1 и 2 февраля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 31 января 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут танцы, «Баллада о Высоцком», выставка живописи A la prima и гитарник.

Подробнее — в нашей афише.

Дни памяти Владимир Захарова

Дни памяти Владимира Захарова, основателя театра живых кукол «2+Ку» и изобретателя куклы на запястье с полной механикой оживления, пройдут в эти выходные. Напомним, Владимир Захаров погиб 1 февраля прошлого года при пожаре в домике рядом с театром.

«Друзья, приходите вместе с нами поговорить, вспомнить и прикоснуться к миру Создателя Театра живых кукол „2+Ку“ Владимира Захарова», — говорят в театре.

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Когда и где: 1 и 2 февраля в Театре живых кукол «2+Ку».

Время и стоимость билетов: 20:00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Дискотека: хастл, zouk, wcs

В программе: — хастл, зук, вкс, хорошее настроение, общение, друзья и лучшая музыка. Специальный гость — Сергей Михайлов (Красноярск).

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Когда и где: 1 февраля в школе танцев «Импульс».

Время и стоимость билетов: 20:00, 200 рублей.

Аудитория: 18+.

Экскурсии «Западноевропейское искусство»

Каждое воскресенье февраля Томский художественный музей ждет томичей на экскурсии по разделу «Западноевропейское искусство». В эти выходные гости узнают о религиозных сюжетах в западноевропейской живописи.

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Когда и где: 2 февраля в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 14:00, 100 — 200 рублей.

Аудитория: 6+.

Дмитрий Певцов с программой «Баллада о Высоцком»

В программе концерта Никита Высоцкий расскажет о днях, проведенных с отцом, и прочитает ряд его стихотворений. Под аккомпанемент музыкальной группы «ПевцовЪ-Оркестр» выступит народный артист России Дмитрий Певцов. Он исполнит самые любимые и известные композиции, которые Владимир Высоцкий часто исполнял на своих концертах в только ему свойственной манере, передавая зрителю все тонкости спетого и сказанного, с особой энергией и честностью.

Вы услышите самые любимые и популярные песни Владимира Высоцкого: «Песня о друге», «Кони привередливые», «Горы», «Беда», «Дом хрустальный» и многие другие.

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Когда и где: 1 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2600 рублей.

Аудитория: 12+.

Трагикомедии «Собаки не носят штанов»

В центре сюжета оказывается овдовевший молодой хирург и отец-одиночка Юха, который не может оправиться от трагической гибели своей жены, утонувшей в озере несколько лет назад. Он теряет интерес к жизни, пока не встречает доминатрикс Мону.

Визуально впечатляющая история провоцирует как смех, так и размышления о таинственных способах преодоления жизненных ударов. Финский режиссер знакомит с темными глубинами, которые главный герой должен покинуть, сражаясь с депрессией.

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Когда и где: 1 и 2 февраля в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 190 рублей.

Аудитория: 18+.

Мастер-класс «Ароматная свеча»

Свечи — это сувенир, который может украсить атмосферу любого праздника. А свеча из медовой вощины, которую участники мастер-класса создадут сами, принесет атмосферу счастья в любой дом. Экскурсовод музея расскажет участникам о традициях украшения праздничного стола, о сакральном значении свечи, о таинственных обрядах, связанных с ее зажиганием и многом другом.

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Когда и где: 1 февраля в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 14:00, 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Выставка живописи A la prima

«А LA PRIMA» — выставка работ Галины Шароглазовой «А LA PRIMA», которую многие по творческому псевдониму Lina Velina. Основными стилистическими направлениями автора являются импрессионизм, экспрессионизм, абстракция, интуитивная и наивная живопись. В экспозиции представлено более 70 работ. Посетители увидят картины, созданные в разнообразных жанрах: натюрморт, портрет, пейзаж, анималистика, жанровая сценка.

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Когда и где: с 30 января в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 19:00, 50 — 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Курс занятий «Мезенская роспись»

Мезенская роспись — одна из самых необычных и архаичных русских росписей, пришедшая с Русского Севера. В середине XX века искусство этой росписи было практически утрачено, но в последние годы оно начало возрождаться.

В Первом музее славянской мифологии открывается набор на уникальный курс по мезенской росписи. Автор курса, Татьяна Гринчук, занимается изучением мезенской росписи 10 лет. Данный курс — не только про технологии мезенской росписи, но и о части нашей истории, традиции, культуры. А еще — это про познание себя, своих собственных корней, глубин, воспоминаний.

Когда и где: 1 февраля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 400 рублей.

Аудитория: 12+.

Гитарник в Лампе

Как обычно, можно петь свои или чужие песни, играть на любых инструментах, слушать, подпевать, пить чай, знакомиться с соседями по мешку или интровертно отсиживаться в уголке. Главное — никого не осуждать и никому не мешать.

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Когда и где: 2 февраля в #ПростоЛампе.

Время и стоимость билетов: 17:00, 250 рублей.

Аудитория: 16+.

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда»

Детективы Майк Лоури и Маркус Бёрнетт снова в деле! Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

В главных ролях: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Александр Людвиг, Ванесса Энн Хадженс, Майкл Бэй, Джо Пантольяно, Паола Нуньес, Чарльз Мелтон, Кейт дель Кастильо, Хэппи Андерсон.

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Где: в «Киномаксе», Goodwin Cinema, Kinopolis и Fакеле.

Аудитория: 18+.

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