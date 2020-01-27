Быстрее, больше, вкуснее. В Томске прошел чемпионат по лепке пельменей

27 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Маргарита Спринчан

Студенческий чемпионат по лепке пельменей состоялся накануне Татьянина дня в Томском политехническом университете.

В соревнованиях участвовало восемь команд из студентов ТПУ. Чемпионат получился многонациональным — в соревновании принимали участие студенты из России, Китая, Казахстана и Бангладеша. Жюри оценивало скорость работы команд, количество слепленных пельменей, а также их вкус.

Перед началом состязания профессиональный шеф-повар из кулинарной студии «Хорошая кухня» Роман Резяпов провел мастер-класс для команд.

По условиям команды должны до конца использовать все продукты, которые находятся у них на столе — килограмм фарша и килограмм теста. Участникам разрешалось принести с собой приправы и специи, но не более пяти наименований на команду.

За отдельным столом всем гостям и участникам мероприятия предлагалось слепить свой оригинальный пельмень-символ на удачу и счастье в 2020 году.

Приз за самые вкусные пельмени жюри присудило сборной студентов из Китая. Команда из инженерной школы энергетики слепила самое большое количество пельменей, студенты Школы инженерного предпринимательства закончили работу быстрее всех других команд.

Текст, фото: Маргарита Спринчан

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