Афиша Томска.

Выходные: 25 и 26 января 2020 года

Томский Обзор / Фото: 24 января 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждут музыкальная встреча с мировыми университетами, выставка графики, книгообмен и документалка о Сальвадоре Дали.

Подробнее об этих и других событиях — в нашей афише.

«Старинный универ или Готика и магия»

Концерт «Старинный универ» — это музыкальная встреча с самыми важными, самыми древними университетами мира — такими как Сорбонна, Оксфорд, итальянские «старинные универы». Разумеется, и с их студентами — вы услышите средневековые песни вагантов. Для поклонников эксклюзива — «Соната репрезентатива» Бибера. Для любителей интересных историй — рассказ о «разборках» Баха с Лейпцигским университетом. Ну, а для любителей магии и кино — Хогвартс!

В программе — Г.Ф. Гендель, Г. Пёрселл, И.С. Бах, И. Кунау, Ф. Бибер, Дж. Уильямс.

Подробнее.

Когда и где: 25 января в Органном зале Томской областной государственной филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 200-400 рублей.

Аудитория: 12+.

Выставка о Первой русской антарктической экспедиции

Выставка «Под парусом открытий: документы Первой русской антарктической экспедиции 1819–1821 гг.» посвящена 200-летию открытия континента. На ней представлены публикации корреспонденции, которая велась непосредственно во время плавания, прижизненные издания записок и воспоминаний участников экспедиции, публикации советского времени, в том числе навигационные карты, а также репродукции картин художника экспедиции П.Н. Михайлова.

Подробнее.

Когда и где: с 23 января в профессорском читальном зале Научной библиотеки НИ ТГУ.

Время и стоимость билетов: в будни 9:00 - 21:00, в выходные — 9:00–15:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Поминальная молитва

Повесть еврейского классика, написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов всех времён «Скрипач на крыше», а затем в лучшую пьесу Григория Горина. Пьеса была настолько многообещающей, что её приняли к постановке в очень многих театрах страны, и вот уже более тридцати лет она не сходит со сцен.

Томский театр в числе первых обратился к пьесе «Поминальная молитва». Спектакль шел двадцать лет, торжественно празднуя свои юбилеи. О незаурядности постановки писали не только местные, но и столичные газеты. После большого перерыва режиссёр Олег Пермяков снова обратился к этому названию, осуществив постановку с новым оформлением, новым актёрским составом и в новом времени — в том, в котором все мы сейчас живём.

Подробнее.

Когда и где: 25 января в Томском областном театре драмы.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300-700 рублей.

Аудитория: 16+.

Сергей Рукавишников. Выставка графики «Аскеза»

Юбилейная выставка Сергея Рукавишникова «Аскеза», в определенном смысле, продолжает начатые предыдущими проектами («Метанойя», «Нигредо», «Маргиналия») размышления о сущностных моментах бытия. Идея выставки столь же проста и архаична, как её название. Современный человек редко останавливает ускоренный ритм жизни и спрашивает себя о ценности того, что он в этой жизни совершает или переживает. Аскеза, как духовная практика, помогает глубже и острее осознать и прочувствовать окружающий мир.

Графические работы, представленные на выставке, драматичностью сюжетов и лаконичностью их воплощения стремятся привнести ясность в душу и разум, помочь разобраться в сомнениях и двойных смыслах. Изящество и аскетичность графики созвучны острой злободневности образов. Более 50 работ, выполненных в 2018–2019 годах, представлены зрителю впервые. Как и прежде емкая и загадочная графика Сергея Рукавишникова дает зрителю возможность отправиться в удивительное путешествие к самому себе, забыть на время о мирских делах и погрузиться в размышления и чувства.

Подробнее.

Когда и где: с 23 января в Томском областном художественном музее.

Время и стоимость билетов: 11:00–19:00, 50-100 рублей.

Аудитория: 16+.

Книгообмен в пространстве #Простолампа

Книгообмен — это уже традиционное мероприятие пространства #Простолампа. За годы работы здесь собрали самые разные книги, но часть из них лежит в коробках, потому что места на полках для них нет. Поэтому 26 января томичей ждут в гости за интересными книгами.

Подробнее.

Когда и где: 26 января в пространстве #Простолампа

Время и стоимость билетов: 12:00, вход бесплатный.

Аудитория: 0+.

Cherry Acoustic DUO — гитара и вокал

Ребята из популярной кавер-группы Томска Cherry’s band — Юля Быстрова (вокал) и Сергей Логин (гитара) подготовили необычный концерт в акустическом стиле популярных зарубежных и русских композиций. Концерт, на котором можно будет петь вместе с музыкантами, ведь каждая песня будет близка и знакома.

Подробнее.

Когда и где: 26 января в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300-380 рублей.

Аудитория: 6+.

Канадская драма «Матиас и Максим»

Фильм снят по сценарию режиссера и повествует о двух приятелях, оказавшихся втянутыми в съёмки короткометражной картины. Два закадычных друга по имени Максим и Матиас волей судьбы попадают на съёмочную площадку одной короткометражки, где им уготован один довольно рисковый эпизод, в котором приятели должны принять участие. Однако процесс съёмок открывает им глаза на различные вещи, до той поры скрытые от их разума и чувств, переворачивая с ног на голову привычные устои, окружающий мир и всю жизнь каждого из них. Всё вокруг них уже никогда не будет прежним, но важно ещё и разобраться в самих себе.

«Матиас и Максим» были номинированы на Каннском кинофестивале 2019 года в главной номинации на Золотую пальмовую ветвь.

Подробнее.

Когда и где: с 23 по 31 в зрелищном центре «Аэлита».

Время и стоимость билетов: 19:00, 190 рублей.

Аудитория: 18+.

Документальный фильм «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»

Путешествие в жизнь, искусство и историю любви художника и его музы Галы. Начинается оно в 1929 году, когда Сальвадор Дали присоединяется к движению сюрреалистов, и заканчивается смертью художника в 1989 году. Фильм даёт уникальный шанс послушать интервью художника и увидеть эксклюзивные кадры, никогда ранее не демонстрировавшиеся, которые представляют Дали за работой. Зритель увидит знаменитую мастерскую художника в Порт-Льигате, посетит вдохновлявшие Дали Париж и Нью-Йорк и его родной Фигерас.



Место Дали среди великих художников прошлого давно определено, этот фильм поможет приблизиться к мастеру, чей образ сам был произведением искусства — жизнь и творчество оказались в нём так тесно переплетены, что Дали обрёл бессмертие как одна из ключевых культурных фигур XX века.

Подробнее.

Когда и где: 25 января в «Киномаксе»

Время и стоимость билетов: 15:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Мультфиль «Барашек Шон: Фермагеддон»

Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?

Когда и где: с 23 января в «Киномаксе» и «Fакеле».

Аудитория: 6+.

Тэги/темы: