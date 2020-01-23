«Снежные хвосты». Как проходили гонки на собачьих упряжках в Томске?

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Маргарита Спринчан

В минувшее воскресенье в Томске прошел восьмой турнир «Снежные хвосты» — гонки на собачьих упряжках.

На соревнование съехались 67 разных команд из разных городов — Томска, Северска, Новосибирска и Кемерово.

В этом году у «Снежных хвостов» новая трасса — соревнования проходили на лыжной базе «Сосновый бор», вместо уже традиционной базы «Янтарь».

Незадолго до гонок и в день мероприятия выпало очень много снега. Однако снег и метель не помешали соревнованиям — дистанцию вовремя привели в порядок.

Изначально планировалось, что участникам гонок нужно преодолеть расстояние в 5 километров. Из-за снегопада организаторы в целях безопасности участников приняли решение убрать небольшую петлю из дистанции — длина заезда была сокращена до 4,2 км.

Спортсмены из Томска представляют Томскую организацию ездового спорта «ТомФЕС» — организатора соревнований. Большинство собак, участвующих в гонках, — лайки, хаски, маламуты: специальные ездовые породы считаются самыми скоростными.

Томичка Елена Протасова участвует в гонках уже 5 лет. Тренируется вместе с Томской федерацией ездового спорта (ТомФЕС) на стадионе «Буревестник» 3 раза в неделю. Раскрывая секреты подготовки, Елена говорит, что с тренировками главное не переусердствовать. Если тренировать собак чаще, со временем тренировки превратится в рутину для питомцев. Они могут вообще не захотеть бегать.

Соревнование начинается со «скиджоринга» — дистанции, на которой лыжник-гонщик передвигается с одной или несколькими собаками, затем следует «нарта» или гонки на санках с упряжкой от 4 до 6 собак и «кидс дог» — детские старты для юных участников до 14 лет. Завершает соревнования дисциплина «хэппи-дог» — старты для начинающих спортсменов или молодых собак, а также для спортсменов с собаками-ветеранам.

По данным управления физической культуры и спорта городской администрации, среди мужчин в дисциплине «скиджоринг, OPEN класс» победил томич Владимир Лопарев. Первое место в дисциплине «скиджоринг, СЕС2 класс» занял Данила Бирюков. Алексей Кульменев и Алексей Мотовилов — второе и третье места соответственно.

Казакова Софья с большим отрывом одержала победу среди юниоров, показав лучшее время в дисциплине «скиджоринг».

В дисциплине «нарты 2 собаки, СЕС класс» первое место завоевал томич Третьяков Алексей, а в дисциплине «нарты 4 собаки, СЕС класс» Абакумов Андрей и Рубцов Евгений заняли второе и третье место, уступив первое место жителю Новосибирска.

Самой многочисленной дисциплиной по количеству участников стала «кидс дог»: в ней приняли участие 14 команд. Самому юному участнику дисциплины Александру Наливайко — 3 года. Лучший результат показала участница Фомина Полина.

Томичка Анна Васильева в команде с сибирским хаски Тени выиграла в дисциплине «скиджоринг, CEC класс» с одной собакой среди женщин. Второе место в этой дисциплине ушло томичке Елене Протасовой в команде с якутской лайкой Чинук. Также они показали лучший результат в дисциплине «хэппи-дог».

Текст: Маргарита Спринчан

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