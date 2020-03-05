Тонкости РКО. Три банковских продукта, которые делают жизнь предпринимателей проще

5 марта 2020 / Фото: Томский Обзор

Расчетно-кассовое обслуживание — важная часть взаимодействия предпринимателей и банков. В условиях меняющегося законодательства и растущей конкуренции просто необходимы специальные условия, интересные предложения и технологичные решения.

В совместном с ПСБ спецпроекте рассказываем о том, как компании используют три новые услуги на рынке расчетно-кассового обслуживания.

Тендер — через специальный счет

С 1 июля 2018 года для участников государственных закупок изменились правила игры: их обязали иметь специальные счета в уполномоченных банках. Теперь при подаче заявки на участие в тендере предприниматель должен вносить обеспечительный платеж на спецсчет, а не перечислять его на счет торговой площадки, как это было раньше. Нововведение делает процесс торгов более прозрачным, а главное — позволяет предпринимателям не только контролировать свои средства, но и зарабатывать на них: банки начисляют процент на остаток по спецсчетам.



«Очень много наших клиентов из сегмента малого бизнеса живут за счет госзакупок. Предприниматели активно участвуют в тендерах, выполняют госконтракты. Естественно, мы обязаны были предоставить им возможность работать по новым правилам. ПСБ одним из первых банков стал уполномоченным для открытия спецсчетов. Более того, мы сразу получили аккредитацию на всех действующих площадках, а первый спецсчет в нашем офисе был открыт 1 августа 2018 года. Мы предлагаем одни из самых комфортных условий.», — рассказывает заместитель регионального директора — начальник управления малого и среднего бизнеса Томского операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк» Елена Горшкова.

ПСБ — не единственный банк, работающий со спецсчетами. Но на фоне других его отличает то, что он не только предоставляет эту услугу бесплатно и не берет дополнительные комиссии (например, за блокировку-разблокировку средств в момент проведения торгов), но и предлагает предпринимателям разные «фишки».



Так, в ПСБ действует акция «Победа за наш счет». Суть ее заключается в том, что электронная площадка берет с победителей торгов комиссию: до 5000 рублей с юридических лиц и до 2000 рублей с индивидуальных предпринимателей (сумма комиссии зависит от стоимости контракта). ПСБ идет навстречу клиенту и возмещает эту комиссию — в пределах сумм до 20 тысяч рублей. То есть, компания может победить в четырех торгах, ИП — в десяти, а всю комиссию за них заплатит ПСБ.



Еще из небольших, но важных для участников госзакупок сервисов: SMS-информирование о недостатке средств на спецсчете и 30-минутная пауза для внесения недостающей суммы. Бывает, что предприниматели, участвующие в торгах, могут просчитаться с остатком средств на спецсчете или в ответственный момент с них что-то спишут. Это, в свою очередь, может привести к их исключению из торгов. Чтобы такого не происходило, в ПСБ разработали специальный сервис — SMS-информирование: когда наступает время блокировки средств на счете, а денег там не хватает, клиент получает сообщение: «Необходимо пополнить счет в течение 30 минут». Кроме того, предприниматель может следить за состоянием своего счета в режиме реального времени с помощью мобильного приложения. Плюс ко всему, на остатки средств по спецсчету начисляются проценты.

«Мы на первоначальном этапе очень часто сталкивались с такими ситуациями: предприниматель внес деньги для участия в государственных закупках на спецсчет и забыл об этом. За время проведения торгов с него списали безакцептный платеж и обеспечительной суммы стало не хватать. Как следствие, он не допущен к конкурсу, а значит, не получил контракт. Чтобы избежать таких недоразумений и защитить интересы наших клиентов, мы запустили SMS-информирование о недостатке средств на спецсчете», — рассказала Елена Горшкова.



Планомерная клиентоориентированность для ПСБ оправдалась — сейчас он занимает второе место по количеству спецсчетов среди уполномоченных банков.

Клиентские истории

«Интерпрайз» пару десятков лет занимается продажей и обслуживанием офисной техники Фото: Вероника Белецкая

Один из старейших клиентов ПСБ, который почти 20 лет занимается продажей и обслуживанием офисной техники, интерактивного и презентационного оборудования, недавно столкнулся с необходимостью изменениями формата работы, так как клиенты компании начали закупать оборудование через процедуру торгов.



«В начале ноября 2018 года нашим клиентам — одной из школ Томской области — понадобилось оборудование. До этого у нас в компании был человек, который занимался торгами, но он как раз уволился, и мне пришлось самой быстро решать вопрос. Так как я не знаю всех тонкостей, пришлось действовать наобум», — вспоминает директор компании.

Наталия Климуш, руководитель ООО «Интерпрайз», с коллегами Фото: Вероника Белецкая

В компании получили приглашение от торговой площадки и начали готовить необходимые бумаги — спецификации, лицензии, сертификаты, учредительные документы. Директор уже готовилась зачислять деньги на виртуальный счет торговой площадки, когда узнала, что теперь организация должна иметь спецсчет.



«Его обязательное наличие ввели незадолго до этих событий. День подачи, время 9 утра, у меня все документы готовы, загружены, и я понимаю, что у меня нет спецсчета! Звоню в ПСБ, объясняю ситуацию. Выясняется, что необходимо пройти специальную процедуру… Но обслуживающий нас в ПСБ менеджер, говорит: „Приезжайте до 11.00, берите печати, мы сделаем все возможное, чтобы вам прямо сегодня открыть спецсчет“. Пока я ехала, менеджер начала готовить договор. К моему приезду они все сделали, мы подписали, необходимые документы приложили. В офисе я находилась только 20 минут, — продолжает Наталия Климуш. — Наш менеджер потом отзванивалась в течение дня, уточняла, на какой стадии согласование. В итоге в 7 вечера спецсчет в ПСБ у меня был уже открыт. Так как расчетный счет компании у нас в этом же банке, я в тот же день смогла перевести необходимую сумму для участия в тендере. Оказалось, очень удобно, когда расчетный счет и спецсчет находятся в одном банке».

Зарплатный проект

Зарплата — пожалуй, главный мотиватор, которым работодатель может удержать работников. Хорошо, если зарплата «белая» — это доступ к кредитам и потенциально обеспеченная старость. Еще лучше, если она приходит на банковскую карту.



«Зачем маленькому юрлицу зарплатный проект? За бизнесом достаточно пристальный контроль со стороны государства и фискальных органов, это все на себе чувствуют: и небольшие предприятия, и крупные. Если раньше приходили клиенты разного уровня и говорили, что могут позволить себе «в серую» работать, то теперь большинство платят «белую» заработную плату, — отмечает Елена Горшкова. — С другой стороны, все больше работников хотят, чтобы их «белая» зарплата шла через банк. Иначе они не смогут пользоваться преимуществами, которые доступны другим. В ситуации, когда квалифицированные кадры сложно найти в любом виде бизнеса, это хороший способ привлечения работников: «Я тебе перевожу деньги на зарплатную карту, и ты имеешь возможность пользоваться специальными продуктами и услугами банка».

На практике, если в компании работает меньше 15 человек, то тема заключения зарплатного проекта возникает редко. Но в ПСБ зарплатные проекты для руководства и работников доступны даже компаниям с единственным сотрудником. Более того, банк отменил все комиссии по зарплатному проекту для предпринимателей: нет абонентской платы, нет комиссии за выпуск и обслуживание карт, а также отсутствует комиссия за зачисление денежных средств на карты.



Принципиальный момент — в банке не делят зарплатных клиентов — и для представителей крупных холдингов, и для работников микроорганизаций одинаковые условия.

Клиентские истории

ООО «Бэтроник» занимается разработкой программного обеспечения Фото: Zan

Томская компания «Бэтроник» занимается разработкой программного обеспечения, в основном, для зарубежных заказчиков. Хотя фирма небольшая и создана всего два года назад, она уже завоевала авторитет и доверие среди многих иностранных партнеров.

Александр

Семенко директор ООО «Бэтроник» Мы всегда работали в рамках законодательного поля. Поэтому сотрудникам мы выплачиваем официальную заработную плату в рамках проекта ПСБ «Зарплата PRO». Семь человек постоянно, без задержек и проблем получают все заработанное на банковские карты: удобно и прозрачно для всех. Для экономии времени и сил мы пользуемся online-расчетами для осуществления основных платежей. За все время участия в этом банковском проекте у наших сотрудников ни разу не возникло никаких проблем. Хотел бы отметить и высокий уровень банковского сервиса ПСБ. Мы обслуживаемся во Фрунзенском операционном офисе. Его специалисты всегда вежливы, внимательны и предупредительны, в сложных ситуациях всегда идут навстречу. Все операции проводятся без особых очередей, быстро и четко, что удобно для всех предпринимателей.

Небольшая бухгалтерская фирма «Бухгалтерские услуги "Профи» зарегистрирована как юридическое лицо с октября 2018 года. Ее специалисты осуществляют бухгалтерское обслуживание клиентов (как юридических, так и физических лиц), помогают с регистрацией и ликвидацией предприятий, консультируют в области бухгалтерского и налогового учета, оказывают и другие услуги. Круг клиентов с каждым годом расширяется, в основном, это представители малого и среднего бизнеса Томска и области.

Ирина

Зайцева директор ООО «Бухгалтерские услуги «Профи» С ПСБ мы сотрудничаем давно — с первых дней создания нашего бизнеса. Нас устраивает стабильно высокий уровень: компетентный подход, внимательность и отзывчивость сотрудников, оперативность в решении вопросов. Некоторые ситуации разрешаются даже по звонку. Нет бесконечной переадресации, многоканальности как в других финансовых учреждениях. Для нас удобно и обслуживаться в центре города в центральном офисе. С самого начала запуска зарплатного проекта ПСБ мы его участники. Пусть у нас и небольшой коллектив, но это удобно всем. Сотрудники, получая прозрачные доходы, имеют больше возможностей воспользоваться кредитами, ипотекой. Мне как руководителю тоже очень удобна безналичная форма оплаты труда. За все время у нас не появлялось никаких нареканий к банку. Считаем ПСБ нашим надежным партнером.

Расчетно-кассовое обслуживание и документы в налоговую

С 1 января 2019 года предприниматели, дистанционно подающие документы на регистрацию в налоговую, освобождены от уплаты госпошлины. А это 4000 рублей для ООО и 800 рублей для индивидуальных предпринимателей. Учитывая это нововведение, ПСБ довел имевшуюся в своем арсенале услугу по подготовке документов для регистрации бизнеса до полного цикла. Теперь благодаря ПСБ можно стать предпринимателем без финансовых затрат, посещения налоговой и кредитно-финансовой организации.

Дополнительный импульс этот сервис ПСБ получил благодаря бухгалтерским и консалтинговым фирмам Томска, которые ввели эту услугу ПСБ в свою линейку и активно ее продвигают.



«Если мы говорим об открытии счета, то сейчас банк начинает работать с юрлицом даже не с момента его регистрации, а когда человек только собирается узаконить предпринимательский статус. Мы идем с ним от регистрации бизнеса до открытия счета, — рассказывает Елена Горшкова. — Сервис по подготовке документов для регистрации бизнеса ПСБ предлагает давно, но особой популярностью он стал пользоваться именно в этом году. Возможность сэкономить на госпошлине, дистанционная регистрация бизнеса в налоговой и открытие счета привлекают все больше томских бизнесменов».

На любом тарифе клиенты ПСБ банка получают бесплатный доступ к мобильному банку, который обеспечивает максимально возможный функционал, разве что не принимает наличные. Кроме мобильного банка, клиенты получают возможность проводить свои платежи до полуночи, тогда как расчетный день у других банков зачастую заканчивается в 17.00-18.00 по местному времени.



«Все банки предлагают расчетно-кассовое обслуживание примерно за одну и ту же цену. Поэтому при выборе обслуживающего банка важную роль играют спецпредложения и сервис. Скорость, продолжительность операционного дня — определяющие вещи», — поясняет Елена Горшкова.

Клиентские истории

Екатерина Андреева и Анна Комплеева соучредители ООО «Агентство поддержки бизнеса «НалогПрофи» Фото: Вероника Белецкая

«НалогПрофи» — консалтинговая компания, которая занимается налоговым, бухгалтерским и юридическим сопровождением бизнеса. Основатели фирмы Екатерина Андреева и Анна Комплеева — не просто опытные консультанты с более чем 10-летним стажем работы, они являются агентами ПСБ, предлагая своим клиентам ряд услуг банка.



«Мы активно пользуемся сервисом электронной подачи документов на государственную регистрацию без госпошлины. Мы его называем „Сервис единого окна“, — рассказывает Екатерина Андреева. — У нас было понимание с первого взгляда с ведущим инженером по продажам ПСБ. Мне звонили из разных учреждений, но выбор пал на ПСБ. Менеджер заинтересовала своим профессиональным подходом: не пыталась навязать услугу, разговаривала как с партнером, и я просто сказала: „Я к вам еду».



Теперь в «НалогПрофи» регулярно пользуются сервисом подачи документов на госрегистрацию ИП и ООО через ПСБ для того, чтобы потом клиенты открыли там расчетные счета и продолжили работать с банком.



«Мы отдаем предпочтение именно ПСБ, — продолжает Екатерина Андреева. — У нас есть несколько организаций-клиентов и несколько расчетных счетов. Поэтому я могу сравнить, чем отличается расчетно-кассовое обслуживание у разных банков. У большинства деньги не уходят после 17.00 и платежи проходят не так оперативно. Да и в целом, ПСБ более гибко реагируют на любые возникающие у клиентов проблемы. Таких банков мало».

Открытие бизнеса в ПСБ Фото: Вероника Белецкая

Агентство «Бухгалтер» занимается обслуживанием бухгалтерии малого и среднего бизнеса и регистрации и ликвидации бизнеса с 2007 года. Долгое время в компании работали с другим банком, а в начале прошлого года перешли в ПСБ.

Анна

Подлеснова руководитель агентства «Бухгалтер» Если мы с клиентами говорим о регистрации бизнеса и открытии счета, я всегда рекомендую ПСБ и их тариф «Легкий старт». Многие начинающие бизнесмены не знают, когда стартуют, — в следующем месяце, или через три месяца. А у ПСБ есть тариф «Легкий старт» без абонентского обслуживания. Я клиентам говорю: «Встанете на ноги, осмотритесь, и, если вас что-то не будет устраивать, сможете открыть счет в другом месте». Мы многих партнеров завели в ПСБ. Все там и остались, потому что банк удобный и человечный. Еще у ПСБ самый сильный отдел продаж, и поддержка у них очень хорошая. Можно проконсультироваться по телефону в любое время днем и вечером. И если я, например, что-то по регистрации не доделала, не туда нажала, мне звонят и говорят об этом. То есть, не отпускают тебя, ведут постоянно. Для своих партнеров ПСБ устраивает завтраки либо еще какие-то встречи. С двумя владельцами бухгалтерских фирм мы так познакомились и до сих пор общаемся. Это полезные и важные знакомства.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Текст: Егор Хворенков, Елена Клевцова

Фото: Вероника Белецкая

Иллюстрации: Алина Малютена

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