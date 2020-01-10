Афиша Томска.

Выходные: 11 и 12 января 2019 года

10 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Новогодние елки только отгремели, и в городе наступило традиционное январское затишье.

Но для всех, кому не терпится поскорее открыть новый культурно-развлекательный сезон, - концерт любимых старых песен, массовый забег по зимним тропам, короткометражки про ЭТО и вечер танго.

Спектакль «Маша и медведь» от теневого театра «Ухтышка»

Спектакль «Маша и медведь» от теневого театра «Ухтышка» — это камерное представление, где каждый ребёнок — актёр, а персонажи оживают под светом лампы.

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Когда и где: 11 января в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 12.00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Тематическая экскурсия «Химия в нашей жизни»

Экскурсия для всех, кто хочет поближе познакомиться с химией. Вы узнаете, как определять различные вещества в продуктах и как наша повседневная жизнь неразлучна с этой наукой.

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Когда и где: 11 января в музее «Точка гравитации».

Время и стоимость билетов: 12.00, 200 рублей.

Аудитория: 10+.

Концерт «Старый телевизор»

В программе — песенные хиты Бабаджаняна, Островского, Пахмутовой, Шаинского, Жобина и мирового классического джаза. Играет Томский Академический симфонический оркестр. Солист — Гарри Агаджанян (бас, Пермь).

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Когда и где: 12 января в Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 — 1200 рублей.

Аудитория: 6+.

Концерт «Последний джем Выборова»

Джем — это платформа для появления новых музыкальных коллабораций и развития импровизационной музыки. Гостей вечера ждет свободная импровизация от резидентов джаз-кафе и приглашенных музыкантов на одной сцене. Основные музыкальные направления — латина, босса и, конечно же, джаз!

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Когда и где: 12 января в джаз-кафе Underground.

Время и стоимость билетов: 19.00, 100 — 350 рублей.

Аудитория: 18+.

#ParkrunTomsk

Паркраны — бесплатные, еженедельные, забеги по всему миру, организуемые местными волонтерами. А #parkrunTomsk — это забег на 5 км. Старт каждую субботу в 09:00 на спортивном комплексе «Политехник».

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Когда и где: 11 января на стадионе «Политехник».

Время и стоимость билетов: 09.00, участие бесплатное.

Аудитория: 18+.

Милонга

Томичей и гостей города приглашают провести воскресный вечер, наслаждаясь ароматным кофе и общением с друзьями под волшебную музыку аргентинского танго. Готовьте хорошее настроение, улыбки и конечно, танцевальные туфли

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Когда и где: 11 января в пространстве «Арбат».

Время и стоимость билетов: 19.00. вход свободный.

Аудитория: 18+.

Альманах короткометражек про ЭТО

Зрители увидят программу серии короткометражных картин про ЭТО от разных режиссеров планеты.

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Когда и где: 12 января в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 16.30, 190 рублей.

Аудитория: 18+.

Биографическая драма «Дело Ричарда Джуэлла»

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

В главных ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Чарльз Грин, Оливия Уайлд, Майк Пневски, Джон Хэмм, Иэн Гомес, Нина Арианда.

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Когда и где: с 12 декабря в «Киномаксе», Goodwin Cinema и Kinopolis.

Аудитория: 18+.

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