Раритетное место. Лучшие материалы 2019-го о коллекциях и музеях

8 января 2020 / Томский Обзор

В Томске есть места, где собраны старинные вещи. Это маленькие музеи, чье существование известно не каждому, квартиры коллекционеров и даже один магазин под названием «Свалка».

Весь год мы ходили по этим местам, чтобы подержать в руках редкие вещи из прошлого и узнать их тайны. Иногда удивительные факты рассказывали коллекционеры, а иногда мы сами, ухватившись за незначительную деталь, будто за ниточку, разматывали запутанный клубок биографий вещей.

Коллекции

В течение года мы встречались с людьми, которые любят старину так же, как и мы, или даже больше.

Нам удалось побывать в квартире, которая расположена в историческом доме на углу улиц Герцена и Красноармейской. Здесь соседствуют предметы, оставшиеся от предков хозяйки квартиры Елены Михайловны, и старинные вещи, которые она приобрела на барахолке или отыскала среди хлама. И у каждой вещи есть своя история.

Томич Станислав Кармакских известен тем, что делает необычные скворечники. Как оказалось, мастер питает страсть не только к столярному делу, но и к старинным вещам. В коллекции Станислава — редкие резные дуги с севера, настоящие деревянные башмаки из Швеции и даже кости доисторических животных. Коллекционер рассказал, где можно отыскать интересные экспонаты и почему хай-тек губителен для истории.

«Свалка» — это сервис по вывозу хлама с балконов и антресолей, из кладовок и гаражей. Он работает не только в Томске, но и в Москве, Питере, Казани, Красноярске.

Часть вещей, которые попадают на «Свалку», отправляется в переработку, другая выставляется на продажу. Завсегдатаями таких мест становятся две категории людей. Одни нуждаются в вещах «подешевле», другие охотятся за редкими экземплярами для своих коллекций. Мы вместе с хозяйкой покопались на «Свалке» и нашли много интересного.

Малые музеи

В этом году мы продолжили спецпроект «Кабинет редкостей» несколькими новыми материалами.

Где можно узнать все о томском профессоре Кулябко, который первым в мире оживил человеческое сердце? А увидеть особые инструменты академика Савиных для операций «вслепую»? А окуляр всемирно известного ученого Пауля Эрлиха, подаренный им томскому коллеге? Только в музее истории кафедральных школ профессора Новицкого!

Что общего у жестяной коробки из-под меда и спичечного коробка XIX века? Как проследить судьбу человека от школьных лет до гибели в концлагере? Какие хорошие дела школьники 60-х годов записывали в особую тетрадь? Все это можно узнать в нашей истории о музее томской спичфабрики.

«Профессорская квартира»

В 2019 году в Томске открылся уютный музей, получивший название «Профессорская квартира». В деревянном доме на улице Кузнецова воссоздан быт профессорской семьи начала ХХ века. Мы с самого начала следили за созданием этого музея и сегодня представляем все связанные с ним публикации.

О том, как житель Новосибирска влюбился в Томск и купил квартиру в деревянном доме; зачем он решил создать здесь музей и какие экспонаты появились здесь первыми.

Основа коллекции музея — ценная антикварная мебель, в том числе буфет, который в качестве реквизита снимался в фильме «Собачье сердце» В. Бортко. Как разгружали и заносили в квартиру старинные предметы интерьера — в фоторепортаже Владимира Дударева.

Музей открылся для посещений в октябре! Много чудесных атмосферных фотографий — в еще одном репортаже Владимира Дударева.

Под Новый год в музее, как водится, появилась ёлка. Правда, коллекцию дореволюционных игрушек собрать пока не удалось, поэтому новогоднее дерево украсили игрушками середины ХХ века. Мы рассмотрели их подробно, а заодно выяснили много интересных фактов о старинных новогодних украшениях.

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