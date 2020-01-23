Самое старое поселение.

Что будет с Нарымом и почему туда все хотят попасть?

23 января 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Нарым — село в Томской области. Здесь живет меньше тысячи человек. До него сложно добраться, нет ни гостиницы, ни хостела, но за год через Нарым проходит более 6 тысяч туристов.

Село является старейшим поселением Томской области, здесь сохранилась часть аутентичной дореволюционной застройки. Недавно Нарым получил статус исторического поселения регионального значения, что дает ему шанс на новую жизнь.

О том, как Центр развития городской среды Томской области занялся нарымским проектом, о чем рассказывает выставка «Нарым. Путевые заметки» и почему люди хотят вернуться в это отдаленное место, в нашем материале.

Историческое место

Поездка в Нарым Фото: Центр развития городской среды Томской области

В сентябре 2019 года специалисты Центра развития городской среды отправились в исследовательскую поездку в отдаленный Нарым. Планировалось провести фотофиксацию сохранившихся исторических зданий, сделать обмеры объектов и провести субботник с местными волонтерами.

Готовить комплексный проект обустройства села минувшим летом поручил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. А за год до этого, в июне 2018 года, в Томской области была создана рабочая группа по формированию системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников региона. Ее возглавил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Нарым был отнесен к историческим населенным пунктам еще в 1990 году постановлением коллегии Минкультуры РСФСР, но при изменении законодательства в перечень исторических поселений не вошел. Это наконец произошло в минувшем декабре — Областной комитет по охране объектов культурного наследия издал приказ с утверждением границ территории и предмета охраны исторического поселения Нарым.

Документ не только закрепляет статус Нарыма «на бумаге», но и в целом открывает перед селом широкие перспективы. В частности, дает возможность принять участие в конкурсе Минстроя России «Малые города и исторические поселения», национальных проектах «Культура» и «Жилье и городская среда», в различных федеральных программах и грантах. А это значит — финансирование и реальный шанс решить существующие проблемы. И речь идет не только о реставрации сохранившегося архитектурного наследия Нарыма, но и развитии туристической инфраструктуры.

И Нарыму действительно есть, что сохранять и что показать.

Путевые заметки

На открытии выставки «Нарым. Путевые заметки» Фото: Вероника Белецкая

Сентябрьская поездка Центра развития городской среды получилась насыщенной. Ее материалы, фотографии и впечатления как раз и легли в основу открывшейся в декабре 2019 года выставки «Нарым. Путевые заметки». До конца января экспозиция продолжит работу в Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО».

Она рассказывает не только подробности осенней поездки в заметках и фото, но и представляет богатую историю этого места. Ведь Нарымский острог был первым из десяти укреплений, основанных русскими казаками и служилыми людьми на территории нынешней Томской области. Точная дата его основания неизвестна, предположительно, первое поселение возникло в 1595–1598 году.

Расположенный на берегу Оби, Нарым был важным торговым и военным пунктом. Великий водный путь из России в Западную Сибирь и Китай проходил как раз с низовьев Оби через Нарым. Местные купцы успешно промышляли рыбу, занимались пушной и рыбной торговлей, винными откупами.

На выставке Фото: Вероника Белецкая

Но в историю Нарым вошел, в первую очередь, как край ссыльных. Первые сосланные прибыли сюда еще в XVII веке — крестьяне князя Пожарского Фомин и Степанов. В XIX веке сюда ссылали декабристов, участников польских восстаний 1830–1931 и 1863–1964 годов, в начале XX века — революционеров, а в годы советской власти — репрессированных. Постоянная экспозиция местного музея политической ссылки (одного из немногих подобных в нашей стране) посвящена не только истории края, но и всем перечисленным «ссыльным периодам», а потому его можно назвать уникальным.

В Нарыме сохранилась и целая улица аутентичных исторических домов. В основном, это дома в один-два этажа, есть несколько трех и четырехэтажных зданий. Многие из них принадлежали местным купцам Родюковым и долгое время использовались под общественные нужды:

В Нарыме сохранилась дореволюционная застройка Фото: Центр развития городской среды Томской области

Сохранилось, хотя и грозит вот-вот совсем разрушиться, здание полицейской управы. Здесь в обязательном порядке отмечались все, кто прибывал в Нарым в качестве ссыльных. Здание входит в список памятников федерального значения. Каталажная тюрьма, куда помещали всех отбывавших ссылку в Нарыме, сегодня входит в комплекс Нарымского музея политической ссылки, филиала областного краеведческого. В него включен и дом Алексеевых, где жил во время своей короткой нарымской ссылки Сталин. К слову, бюст Сталина, представляющий собой фрагмент огромного памятника, который когда-то стоял в селе, — один из самых заметных экспонатов музея.

Фрагмент скульптуры Сталина. Дом, где жил Сталин. Каталажная тюрьма Фото: Мария Аникина, Центр развития городской среды Томской области

Сохранился и Польский дом, принадлежавшей упомянутым купцам Родюковым. Здание отреставрировано, сегодня здесь заседает местная администрация. Также восстановлено здание больницы. Здесь планировалось разместить гостиницу, но пока оно пустует. Большинство старых домов, к сожалению, находятся, в плачевном состоянии, стоят заброшенными. Ситуацию усугубляет то, что улица с историческими домами проходит по самом берегу Оби, который постепенно сползает в реку. Требуются серьезные работы по его укреплению.

Все это возможно осуществить только при серьезной финансовой поддержке.

Туристическое место

На выставке Фото: Вероника Белецкая

И выставка, и наш рассказ были бы неполными без рассказа о нарымской гастрономии, природе и тех вещах, что традиционно привлекают туристов, кроме истории мест.

Нарымский край — богатый край. Здесь всегда занимались сбором дикоросов: брусника, черемуха, черная смородина, калина и морошка — популярные ягоды. И, конечно, здесь ловили рыбу. На гербе Нарыма, стоящего на берегах Оби и впадающей в нее Кети, до сих пор изображена золотая стерлядь. Раньше рыбу здесь по осени морозили или солили. Отправляли в Томск озерных щук, уезжали на «налимий» и «осетровый» промысел. А еще нельма, стерлядь, пелядь, чебак, елец!

Сибирская рыба. На фестивале «Царская уха» Фото: Владимир Дударев, Павел Рачковский

Сейчас рыбалка, как и раньше, популярный вид занятий. Краеведческий музей устроил в Нарыме гастрономический фестиваль «Царская уха», куда съехались любители рыбной ловли и сибирской рыбки. Охотничий сезон — круглогодичный. Осенью можно охотиться на лосей, зимой — на северных оленей, боровую дичь, зайцев, лис и волков.

А художники со всей России приезжали и приезжают в Нарым на пленэры. Погода здесь меняется на глазах — дождь, ветер, солнце сменяют друг друг за считанные минуты. Живописные окрестности просятся на холст и бумагу, а природа фотогенична в любой сезон. Поэтому давняя идея насчет Нарыма — создание арт-резиденции.

В Нарыме Фото: Анна Ткачева

До Нарыма сложно добираться, но ему есть что предложить и тем туристам, кто ищет оздоровительные места. По соседству, на левом берегу Оби в 18 километрах к северу от Парабели, расположен природный горячий источник Чистый Яр. В скважине — высокотермальная минеральная вода (сероводород, кремниевая кислота, бром и йод).

Горячие источники Фото: Клуб вольных туристов

Сегодня на территории есть несколько гостевых домиков с ваннами, водолечебница, планируется строительство большого бассейна под открытым небом.

Что дальше?

Начало большой истории Фото: Вероника Белецкая

На данный момент в Нарыме нет даже гостиницы, где бы могли остановиться приезжие, кафе, общественных пространств, вообще какой-либо туристической инфраструктуры. Привлекать сюда инвестиции сложно. Реставрация старых домов — вопрос отдельный, решение которого требует не только серьезных финансовых вливаний.

Но все же туристический потенциал у Нарыма есть, сюда едут люди. У края своя богатая история, есть ниши для бизнеса — те же гостиницы, кафе, рестораны, сувенирные магазины. Сделать можно многое — помимо реставрации сохранившихся зданий, восстановить, к примеру, Нарымский острог, пристань, построить туристический кемпинг, возродить фестиваль «Царская уха», решить и важнейший вопрос транспортной доступности.

Все это возможно при совместном объединении усилий властей, экспертов, специалистов разного уровня и профиля, городского и областного сообществ. Вокруг Нарыма уже сложилась целая коллаборация единомышленников — Томский областной краеведческий музей, музей политической ссылки в Нарыме, Центр развития городской среды Томской области, Клуб вольных туристов, Макушин Медиа Лаб, томские гиды, художники, дизайнеры, журналисты. И чем больше сил объединится, тем быстрее будут получены результаты.

Эксперты, журналисты и другие посетители открытия выставки Фото: Вероника Белецкая

Сейчас Центр развития городской среды Томской области готовит проект благоустройства Нарыма. Ближайшая крупная задача — участие в конкурсе Минстроя «Лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

— Участие в этом конкурсе для нас сейчас очень важно, — говорит руководитель Центра развития городской среды Константин Казанцев. — В планах было подать две заявки — Колпашево и Асино. Но появилась возможность добавить к ним и Нарым. Статус исторического поселения он получил недавно, но мы занимались изучением ситуации по нему еще с сентября. Проводим встречи с жителями, представителями экспертного сообщества, работу продолжаем.

Узнать подробнее об этой работе, прошлом и настоящем Нарыма, его проблемах и перспективах можно до конца января на выставке «Нарым. Путевые заметки». В основе экспозиции — фотографии и впечатления сотрудников Центра развития городской среды Томской области, полученные во время рабочей поездки в Парабельский район. Также в нее вошли материалы Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова, Нарымского музея политической ссылки, Клуба вольных туристов и томских фотографов.

Выставка будет работать до конца января. Вход свободный. Часы работы выставки: пн-чт: 11.00-18.00, пт: 11.00-17.00, сб, вс — выходной.

Адрес: г. Томск, пер. Нахановича, 3а (последнее крыльцо), Сибирский Филиал ГМВЦ «РОСИЗО».

Фото: Анна Ткачева, Павел Рачковский, Мария Аникина, Владимир Дударев, Клуб вольных туристов

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