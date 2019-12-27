Афиша Томска. Выходные: 28 и 29 декабря 2019 года
Последние выходные 2019 года почти полностью посвящены предстоящему празднику.
Мюзикл, театрализованное чаепитие, игровые программы для детей, органный концерт и танцевальный вечер для взрослых. Спешите заряжаться новогодним настроением!
Рождественские праздничные концерты
Будет орган, будет саксофон, будут прекрасные голоса лучших томских солистов, музыка Баха, Вивальди, Шуберта, Поля Мориа.
Когда и где: 28 декабря в Лютеранской церкви
Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей
Аудитория: 6+
Мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза»
Музыкальная сказка для детей и взрослых полна чудес и приключений. Она начинается в зимнем лесу, где Лисичка (золотая косичка), Зайчишка (пытливый умишко) и Волчок (спортивный качок) наряжают елку к Новому году и с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они мечтают попасть к ним на настоящий праздник. Преградой у них на пути станут козни злодея Коршуна и завистницы Вороны. Их можно победить, если найти правильный ответ на два вопроса: откуда берется зима? И в чем волшебная сила посоха Деда Мороза?
Когда и где: 28 декабря в БКЗ Томской филармонии
Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей
Аудитория: 0+
Театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза»
Для маленьких томичей это возможность не только встречи с Дедом Морозом, но и счастливый случай побывать у него дома, посмотреть, как он живёт, послушать его истории и попить вместе с ним чай с сушками и вареньем. В резиденции Деда Мороза вы сможете встретиться с кукольными персонажами, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографироваться на снежном троне зимнего волшебника.
Когда и где: 28 и 29 декабря в «Аэлите»
Время и стоимость билетов: 18.30, 350 рублей
Аудитория: 0+
Новогоднее шоу «Тайна северного сияния»
Наши герои приглашают отправится вместе с ними в увлекательное новогодние путешествие, окунуться в атмосферу волшебного мира сказки, веселых игр и разгадать тайну северного сияния.
В программе театрализованное представление, Дед Мороз и Снегурочка, световое и лазерное шоу, веселые игры и новогодние мастер-классы.
Когда и где: 28 декабря в ДНТ «Авангард»
Время и стоимость билетов: 11.00, 14.00, 200 рублей
Аудитория: 0+
Новогодние мастер-классы
Художественный музей приглашает на новогодние мастер-классы, где вы своими руками можете создать праздничный сувенир в подарок своим близким или новогоднюю игрушку-украшение для ёлки.
В ходе мастер-класса мы будем знакомиться с новогодними и рождественскими традициями, а также научимся основам народной росписи.
Когда и где: 28 декабря в художественном музее
Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей
Аудитория: 0+
Новогодний вечер с «Мистерией танца»
На этот вечер приглашаются все, кто когда-либо ходил или уже занимается в студии, а также все те, кто любит танцевать или только планирует заняться танцами, чтобы весело провести время в отличной компании и зарядиться волшебными настроем перед главным событием года!
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Когда и где: 28 декабря в танцевальном зале Галины Волковой
Время и стоимость билетов: 18.00, 400 рублей
Аудитория: 18+
Новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир»
Что может быть волшебнее, чем встречать главный праздник года в Хогвартсе? Каждый, кто читал книги или смотрел фильмы о Гарри Поттере, навсегда запомнил это радостное ощущение Рождества в школе юных волшебников. Для детей младшего и среднего школьного возраста мы предлагаем Новый год в стиле научной магии или «ПОТТЕРянный мир». Пространство Музея на время превратится в настоящий Хогвартс. Чтобы Новый год состоялся, нужно найти волшебные заклинания, пройти серьёзные испытания и обрести силу для запуска обновления в Новом году. В этом поможет карта Мародёров и герои любимой саги.
Когда и где: 28 и 29 декабря в музее «Точка гравитации»
Время и стоимость билетов: 10.00, 500 рублей
Аудитория: 7+
Игровая программа для детей «Новогодний переполох»
Кто поможет Деду Морозу спасти Новый год? Кто соберёт вместе всех героев «оживших» новогодних открыток: мишек, зайцев, паровозиков?.. Кто сможет сам сотворить маленькое чудо, весело встретить праздник и обязательно рассказать о своём желании Деду Морозу, чтобы оно поскорее исполнилось? — Конечно, наши маленькие гости — мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки!
Когда и где: 29 декабря в Музее истории Томска
Время и стоимость билетов: 11.30, 350 рублей
Аудитория: 6+
Аниме «Ходячий замок»
Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.
Где: в кинотеатре «Киномакс»
Стоимость билетов: 250 рублей
Аудитория: 6+