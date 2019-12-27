Афиша Томска. Выходные: 28 и 29 декабря 2019 года

27 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Последние выходные 2019 года почти полностью посвящены предстоящему празднику.

Мюзикл, театрализованное чаепитие, игровые программы для детей, органный концерт и танцевальный вечер для взрослых. Спешите заряжаться новогодним настроением!

Рождественские праздничные концерты

Будет орган, будет саксофон, будут прекрасные голоса лучших томских солистов, музыка Баха, Вивальди, Шуберта, Поля Мориа.

Подробнее

Когда и где: 28 декабря в Лютеранской церкви

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 6+

Мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза»

Музыкальная сказка для детей и взрослых полна чудес и приключений. Она начинается в зимнем лесу, где Лисичка (золотая косичка), Зайчишка (пытливый умишко) и Волчок (спортивный качок) наряжают елку к Новому году и с нетерпением ждут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Они мечтают попасть к ним на настоящий праздник. Преградой у них на пути станут козни злодея Коршуна и завистницы Вороны. Их можно победить, если найти правильный ответ на два вопроса: откуда берется зима? И в чем волшебная сила посоха Деда Мороза?

Подробнее

Когда и где: 28 декабря в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 300 — 600 рублей

Аудитория: 0+

Театрализованное чаепитие «В гостях у Деда Мороза»

Для маленьких томичей это возможность не только встречи с Дедом Морозом, но и счастливый случай побывать у него дома, посмотреть, как он живёт, послушать его истории и попить вместе с ним чай с сушками и вареньем. В резиденции Деда Мороза вы сможете встретиться с кукольными персонажами, вместе с ними погулять во дворе дома и сфотографироваться на снежном троне зимнего волшебника.

Подробнее

Когда и где: 28 и 29 декабря в «Аэлите»

Время и стоимость билетов: 18.30, 350 рублей

Аудитория: 0+

Новогоднее шоу «Тайна северного сияния»

Наши герои приглашают отправится вместе с ними в увлекательное новогодние путешествие, окунуться в атмосферу волшебного мира сказки, веселых игр и разгадать тайну северного сияния.

В программе театрализованное представление, Дед Мороз и Снегурочка, световое и лазерное шоу, веселые игры и новогодние мастер-классы.

Подробнее

Когда и где: 28 декабря в ДНТ «Авангард»

Время и стоимость билетов: 11.00, 14.00, 200 рублей

Аудитория: 0+

Новогодние мастер-классы

Художественный музей приглашает на новогодние мастер-классы, где вы своими руками можете создать праздничный сувенир в подарок своим близким или новогоднюю игрушку-украшение для ёлки.

В ходе мастер-класса мы будем знакомиться с новогодними и рождественскими традициями, а также научимся основам народной росписи.

Подробнее

Когда и где: 28 декабря в художественном музее

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 250 рублей

Аудитория: 0+

Новогодний вечер с «Мистерией танца»

На этот вечер приглашаются все, кто когда-либо ходил или уже занимается в студии, а также все те, кто любит танцевать или только планирует заняться танцами, чтобы весело провести время в отличной компании и зарядиться волшебными настроем перед главным событием года!



Подробнее

Когда и где: 28 декабря в танцевальном зале Галины Волковой

Время и стоимость билетов: 18.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Новогодняя программа «ПОТТЕРянный мир»

Что может быть волшебнее, чем встречать главный праздник года в Хогвартсе? Каждый, кто читал книги или смотрел фильмы о Гарри Поттере, навсегда запомнил это радостное ощущение Рождества в школе юных волшебников. Для детей младшего и среднего школьного возраста мы предлагаем Новый год в стиле научной магии или «ПОТТЕРянный мир». Пространство Музея на время превратится в настоящий Хогвартс. Чтобы Новый год состоялся, нужно найти волшебные заклинания, пройти серьёзные испытания и обрести силу для запуска обновления в Новом году. В этом поможет карта Мародёров и герои любимой саги.

Подробнее

Когда и где: 28 и 29 декабря в музее «Точка гравитации»

Время и стоимость билетов: 10.00, 500 рублей

Аудитория: 7+

Игровая программа для детей «Новогодний переполох»

Кто поможет Деду Морозу спасти Новый год? Кто соберёт вместе всех героев «оживших» новогодних открыток: мишек, зайцев, паровозиков?.. Кто сможет сам сотворить маленькое чудо, весело встретить праздник и обязательно рассказать о своём желании Деду Морозу, чтобы оно поскорее исполнилось? — Конечно, наши маленькие гости — мальчишки и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки!

Подробнее

Когда и где: 29 декабря в Музее истории Томска

Время и стоимость билетов: 11.30, 350 рублей

Аудитория: 6+

Аниме «Ходячий замок»

Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

Подробнее

Где: в кинотеатре «Киномакс»

Стоимость билетов: 250 рублей

Аудитория: 6+

Тэги/темы: