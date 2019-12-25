Где встретить Новый год? Гид по заведениям

25 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Все подарки куплены, городки и катки посещены, самое время подумать о том, где встретить новый 2020 год.

В нашем гиде рассказываем о самых ярких и необычных вечеринках, которые будут проходить в Томске в новогоднюю ночь.

В кафе гостей ждет новогодняя программа — вечеринка конфетти. Здесь можно будет потанцевать под «дерзкую» музыку и выпить в компании друзей.

Адрес: ул. Розы Люксембург, 16.

Стоимость посещения: 2500 за место за столом (в цену входит горячее, закуски и шампанское) или 350 рублей за вход, без столика.

Встреча 2020 года пройдет здесь в формате «гонки шоукейсов». Иначе говоря, резиденты и музыканты пространства будут заряжать всю ночь свои сеты. Вечеринка продлится до самого утра 1 января и даже немного днем. Из коллективов выступят диджеи «Виниловых танцев», «Теории звука», школы Skillz и резиденты «Кедрового саунда», а также несколько независимых артистов.

Адрес: ул. Карла Маркса, 23а

Начало тусовки в 2.00.

Стоимость билета: 500 рублей.

В новогоднюю ночь в ресторане гостей ждет живая музыка от Леры Филипповой и группы Star Pearls, подарки от партнеров и конкурсы от Деда Мороза. В Ethno bar гостям предложат танцевальную программу.

Адрес: ул. Набережная реки Ушайки, 16

Стоимость билета: 5500 рублей (из них 4000 — депозит на блюда и напитки, 1500 — программа). Стоимость для гостей Ethno — 3500 р. (из них 2500 р. депозит на блюда и напитки, 1000 р. — программа).

Здесь для встречи Нового года будет организован большой шведский стол с несколькими видами закусок, а каждого гостя встретят бокалом шампанского. В программе живая музыка и выступления томских артистов, а также конкурсы и много подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

Адрес: ул. Белозерская, 13/1

Начало праздника в 23.00.

Стоимость билета для взрослого 4500 (куда входит шведский стол и программа), для ребенка до 14 лет — 1500.

Живая музыка и диджейский сет с танцами до упаду. Здесь открывается отличный вид на праздничный салют. Для маленьких гостей будет подготовлена детская комната с няней и детским столом.

Адрес: ул. Белинского 28/1.

Сбор гостей в 21.00.

Стоимость билета для детей до 6 лет — 500 рублей, для взрослых — 3900 (депозит на блюда и напитки, 1500-программа).

Здесь гостям обещают шоу-программу, неожиданные подарки и музыку от диджеев. А также у каждого гостя будет возможность выиграть путешествие. Вэлком дринк в виде бокала шампанского каждому гостю.

Адрес: пр. Фрунзе, 103

Сбор гостей в 21.00.

Стоимость билета: 3499 рублей,

В новогоднюю ночь гостей будут развлекать три разных ведущих сразу на трех площадках: в самом Teatro, в «Малина бар» и на «Веранде». Интерактивная программа, увлекательные конкурсы и выступление кавер-группы Chok на сцене «Малины» ждут гостей.

Адрес: пр. Фрунзе, 103.

Открытие вечеринки в 22 часа.

Стоимость билета: до новогодней ночи входной билет можно купить за 500 рублей, в вечер праздника — за 1000. Депозит столов от 4000 рублей.

Self cost bar предлагает своим гостям новогоднюю ночь провести, пробуя алкогольные напитки из разных стран мира. Обещают японское саке, австралийские и новозеландские вина, виски, бурбон и текилу из Нового Света, и, конечно, русскую водку.

Адрес: ул. Котовского, 19.

Стоимость: 4 рубля в минуту, максимум 720 р. После трех часов пребывание в баре бесплатно.

Встреча 2020 года в ресторане пройдет под громкие диджейские сеты и музыку от томских артистов.

Адрес: Советская, 2.

Начало праздника в 22.00.

Стоимость билета: 5000 рублей, из низ 3500 — депозит за столик. Дети до 7 лет бесплатно, до 14 лет — депозит 1500.

Здесь гостей приглашают от души повеселиться за праздничным столом. Будут танцы под диджейские сеты, конкурсы и подарки, а также фееричная программа от ведущего.

Адрес: пр. Кирова, 58.

Начало программы в 22.00.

Стоимость билета: 3500. Можно заплатить только за программу — 1000 рублей.

Текст: Алина Малютена

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