Гид по ледовым городкам и каткам Томска

19 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Где в Томске найти резиденцию Деда Мороза, какой каток в этом году самый большой и где самые красивые фотозоны — читайте в нашем гиде по каткам и ледовым городкам.

Ново-Соборная: «Хрустальный Томск» и ретро-открытки

Возле главной городской елки в этом году - традиционная трехскатная горка, две ледяные, а также лабиринт изо льда. Темой для оформления площади в этом году стали ретро-открытки. Ее раскроют ледяные украшения на тему советских мультфильмов. А скульптуры, созданные на фестивале «Хрустальный Томск», посвящены юбилею города.

Рядом с площадью, в переулке Томском, работает один из самых красивых катков города. Здесь, в свете нескольких сотен светящихся звезд и под новогодние музыкальные композиции, можно прокатиться на своих коньках (вход свободный), либо взять пару напрокат (100 рублей/час для взрослого и 50 рублей/час для ребенка). Каток работает с 15.00 до 22.00 в будние дни, а в выходные с 11.00 до 22.00

Горсад: резиденция Деда Мороза и ледяные дорожки

К празднику в Городском саду установили небольшой трехэтажный домик, украшенный новогодней иллюминацией. Это резиденция «Елка-дом», или резиденция Деда Мороза, куда можно зайти и посмотреть на любопытный интерьер. Билет стоит 100 рублей с человека, время пребывания — 3 минуты. В будние дни резиденция открыта с 18.00 до 20.00, а по выходным — с 12.00.

Здесь же работает ледовый каток, с дорожками, по которым можно объехать значительную часть парка. А за стенами томской крепости расположился небольшой ледовый городок с разной высоты горками для ребятни всех возрастов.

Каток работает со среды по пятницу с 17.00 до 22.00 и в выходные с 11.00 до 22.00. Прокат пары коньков для взрослого обойдется в 120 р/час, для ребенка до 7 лет — 60 р/час. Также здесь можно взять на прокат помощника — стоимость 50 р/час.

Сверкающий фонтан на площади у «Томских товаров»

На большой площади в сквере Студотрядов установлена высокая ледяная горка, постаменты с гигантскими елочными шарами, залит каток. Вечером вместе со всей праздничной иллюминацией включается подсветка и на Фонтане молодости, которая играет красками в такт музыке на катке.

Время работы катка — в будни с 15.00 до 22.00, а по выходным — с 12.00. Прокат взрослых коньков будет стоить 110 рублей в час, детских — 70 р/час.

Каток на Мавлюкеевском озере

Это один из самых больших катков в городе. В этом году его площадь катка еще увеличилась и составила около 9 тысяч кв метров. Каток расположен в красивом месте, среди деревьев, и недалеко от студенческих общежитий. Поблизости найдется киоск с согревающими напитками.

Адрес: пер. Буяновский, 3а. Стоимость проката: 110 р/час. Со своими коньками вход свободный, без ограничений по времени.

Каток и белые лебеди на Белом озере

В этом году на Белом озере подготовили для катания не маленький пятачок, а почти всю площадь водоема! Большой естественный каток по размеру теперь соперничает с Мавлюкеевским озером.

У входа томичей встретят ледяные скульптуры, а в центре озера установили две светящиеся фигуры лебедей, что придает катку завораживающий вид.

На территории Белого озера можно подкрепиться «Сибирскими блинами», а также приобрести горячие напитки. (Белозерская, 13).Стоимость проката коньков для детей 100 р/час, для взрослых — 150 р/час. Со своими коньками вход свободный, без ограничений по времени.

Другие катки

И еще список катков с прокатом:

Каток и ледовый городок на площади ДК Авангард (ул. Б. Куна, 20).

Режим работы: в будни с 11.00 до 20.00, в выходные с 11.00 до 22.00. Стоимость проката коньков — 150 р/час, вход со своими свободный.

Каток лицея №7 (ул. Интернационалистов, 12)

Режим работы: 12.00-22.00 в будние дни, 11.00-21.00 в выходные. Прокат для взрослых 150р/час, для детей – 100р/час.

Каток на стадионе «Буревестник». (ул. 19-ой Гвардейской дивизии,20/1)

Режим работы: в будни с 12.00 до 22.00 часов, в выходные с 10.00 до 22.00 часов. Стоимость проката для взрослых — 100 р/час, для детей — 50 р/час

Хоккейная коробка на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7)

Режим работы: вторник-пятница с 15.00 до 18.00, 14.00-22.00 в выходные.

Хоккейная коробка ТУСУР (ул. Ф. Лыткина, 8)

Режим работы: 18.00-23.00 (ежедневно, кроме понедельника).

Ледовый каток (ул. Энергетиков, 6).

Режим работы: в будние дни с 15.00 до 21.00, по выходным — с 12.00 до 22.00.

Ледовый каток (ул. Ивановского 9/2)

Режим работы: с понедельника по пятницу 17.00-22.00, по выходным 12.00-23.00.

Ледовый каток «Ледок» (ул. Герасименко, 1/20, стр. 1)

Режим работы: 14.00-22.00 в будни, 12.00-22.00 в выходные.

Хоккейная коробка СДЮСШОР №3 (ул. К. Маркса, 50).

Режим работы: в будни с 15.00 до 21.00, в выходные — с 11.00 до 22.00.

Ледовый каток в с. Тимирязевское (с. Тимирязевское, ул. Красноармейская, 1в).

Режим работы: по будням с 12.00 до 20.00, по выходным — до 22.00.



Каток на лыжной базе «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1).

База работает с 9.00 до 18.00 ежедневно без выходных.

Текст: Алина Малютена

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