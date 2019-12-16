Гид по новогодним ярмаркам Томска

16 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Подготовка к главному празднику в нашем городе идёт полным ходом. Чтобы не дать вам увязнуть в новогодних хлопотах, рассказываем, где в Томске можно будет приобрести тёплые подарки для близких.

Ярмарки на улице

Фото: Вероника Белецкая

Традиционные новогодние маркеты, где вы сможете купить санки-ледянки и согревающие напитки для долгих прогулок под новогодней иллюминацией. Как сообщается на сайте областной администрации, все ярмарки будут работать с 15 до 31 декабря.

Ярмарка на Новособорной площади. Время работы с 12.00 до 20.00 (пл. Новособорная, возле СФТИ).

Ярмарка у Томских товаров. Время работы с 12.00 до 20.00 (ул. Красноармейская, 122).

Ярмарка на Белом озере. Время работы с 09.00 до 19.00 (ул. Белозерская, 13).

Ярмарка на площади возле ДК Авангард. Время работы с 09.00 до 19.00 (ул. Бела Куна, 20).

Ярмарки в помещениях

«Антресоль-маркет»

Фото: https://vk.com/antresol_market

«Антресоль-маркет» в этом году пройдет в двух местах: ТЦ «Клевер» (пер. Асфальтовый, 8) и в ТГ «Красный экспресс» (ул. Красноармейская, 101а). Маркет пройдет с 21 по 30 декабря. Здесь можно будет найти оригинальные украшения из цветного стекла, сделанную вручную бижутерию, а также яркие пряники и мыло ручной работы. В рамках маркета также пройдут бесплатные мастер-классы для детей от «Школы цифровых технологий». Подробнее о маркете и расписание мастер-классов в группе Вконтакте. Вход свободный

Рождественская ярмарка в языковой школе «Друзья»

Фото: https://vk.com/druziya_xmarket

С 21 по 22 декабря посетители ярмарки смогут не только приобрести интересные рукодельные подарки, но и подтянуть свои знания в иностранных языках. Мастер-классы от преподавателей школы, мафия на английском, курсы актерского мастерства и многое другое ждет гостей ярмарки по адресу ул. Гагарина, 28.

Вход свободный. Подробное расписание ищите в группе Вконтакте:

Фестиваль подарков «Глинтвейн» в «Изумрудном городе»

Фото: https://vk.com/izumrudniy.tomsk

Фестиваль «Глинтвейн» в новом формате и большой маркет подарков для всех пройдет в ТРЦ «Изумрудный город» с 21 по 29 декабря. На новогоднем маркете можно будет приобрести войлочные броши с уникальным дизайном, стильные украшения и разные полезные принадлежности для творчества. Помимо маркета, в программе фестиваля живая музыка, фудкорт с глинтвейном и вкусняшками, а также мастер-классы для детей и взрослых и палатка с Санта-Клаусом. Вход на фестиваль свободный. Подробности в инстаграме.

Новогодняя ярмарка в Институте искусств и культуры

Фото: https://vk.com/newyearyarmarka2018

Еще одно место для того, чтобы приобрести уникальные подарки ручной работы и проникнуться атмосферой праздника — новогодняя ярмарка в холле Института искусств и культуры ТГУ. Здесь можно будет найти картины, разнообразные открытки и стикеры, игрушки и многое другое.

Все предметы на продажу сделаны студентами ИИК. Маркет пройдет 26 декабря, с 13.00 до 18.00. Вход свободный. Подробности в группе Вконтакте.

Текст: Алина Малютена

Тэги/темы: