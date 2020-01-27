Городские эксперименты. Как сотрудник томской ИТ-компании стал участником проекта по благоустройству

27 января 2020 / Партнерский материал

Как обычный житель Томска попал в число проектировщиков общественных пространств города и принял участие в воплощении идей на «земле»?

В очередном выпуске совместного проекта ТО и Центра развития городской среды Томской области «Жизнь замечательных пространств» рассказываем историю айтишника Дмитрия Муковкина.

Однажды он решил повлиять на окружающую его действительность, попробовав себя в новой роли. Как Дмитрий это сделал и как после года эксперимента изменился взгляд молодого человека на процесс благоустройства — в нашем материале.

Можно к вам?

Увлечение урбанистикой пришло в жизнь специалиста по безопасности банковских систем Дмитрия вместе с покупкой квартиры в Южных воротах. Перебравшись туда, молодой человек заинтересовался строительством и благоустройством, в определенный момент поняв, что его не устраивает качество благоустройства и строительства в родном городе.

Разбираться в вопросе помогали ролики блогеров Варламова и Гершмана, и поездки в Новосибирск. Там Дмитрий изучал, как строят крупные девелоперы — уральская «Брусника» и столичный «ПИК». И чем больше он погружался в вопрос, тем сильнее становилось желание что-нибудь изменить в Томске.

В прошлом году через одно из тематических сообществ — «Умный транспорт Томска» — Дмитрий узнал о Живой лаборатории и прошедшем в ней очередном воркшопе на тему преобразования города.

«Я пожалел, что меня тогда не было, написал им ВКонтакте — „хочу участвовать, можно я к вам приду?“. Мне сказали: „конечно, приходи“. Я пришел в ТГАСУ. Все работают, какая-то движуха, — вспоминает Дмитрий Муковкин. — Мне говорят: „Привет, ты кто?“ Я отвечаю: „Такой-то“. В первый раз мне объяснили все про формат работы. Перед уходом я спросил про следующий сбор. Через неделю еще раз пришел — и уже был для них, как свой. А я чувствовал, что я не свой, потому что не знал никого. Я сел. Понял, что все считают, что мне не нужно объяснять больше ничего. Поэтому я просто подсел к ребятам, сказал: „Меня зовут Дима, можно к вам?“ Как в детстве, в песочнице. И начал работать».

Дима — коренной томич, выпускник известной кузницы ИТ-кадров — ТУСУРа. Еще со школы он подрабатывал в томских компаниях, во время учебы в вузе устроился в Zoom TV, а потом попал в крупный проект — платежную систему. В общем, вполне себе успешный айтишник, который, в отличие от многих коллег, хочет остаться в Томске и сделать его лучше.

На улице Усова Фото: Вероника Белецкая

«Я придерживаюсь такого мнения: если все будут уезжать отсюда, то что здесь останется? Плюс в больших городах плохая экология, много времени уходит на дорогу, темп жизни слишком быстрый. Он мне нравится, но я не хотел бы жить все время так, чтобы со всех сторон были шестиполосные дороги, — размышляет Дмитрий Муковкин. — Самое главное, что в Томске есть люди, которые хотят что-то делать и делают. Общаться с ними, быть в их команде дорогого стоит. В Европе и в Москве, мне кажется, таких людей будет найти сложнее. К тому же, в других городах некоторые проблемы уже решены. А в Томске очень много работы. По-моему, очень круто взять и принять участие в этой движухе, помочь».

Идеи для Усова

К моменту, когда Дмитрий влился в работу, в Живой лаборатории активно генерировали идеи для участка, выбранного для первого эксперимента по благоустройству. Этим местом стала территория, ограниченная улицами Усова, Вершинина и Лыткина. На первой встрече экспериментаторов обсуждали варианты обустройства парковок на улице Усова, на второй — решения для ее пересечения с Советской. Додумались до того, чтобы приподнять сам перекресток, чтобы машинам было не так удобно преодолевать его на высокой скорости. Правда, идея осталась на бумаге — реализации помешало отсутствие ливневки.

«Это такие современные способы предотвращения ДТП, когда ты не организационными мерами пытаешься управлять людьми, а чисто архитектурными, — объясняет Дмитрий. — Например, делаешь дорогу извилистой или узкой — по которой неудобно ехать под 80».

Разбившись перед проектированием на группы, активисты временной дизайн-студии LLT ONE, созданной в Живой лаборатории, распределили сферы ответственности. Муковкину вместе с еще одной участницей, Анной Потухтиной, достались велодорожки и велопарковки. Работали ребята в команде с профессиональными архитекторами из Центра развития городской среды.

«Мы проектировали саму форму велопарковки. Очень много вариантов прошерстили в интернете, посмотрели, какие есть, составили правила установки велопарковок. С правильным оформлением проекта нам помогли специалисты. Мы изначально хотели, чтобы на нашей территории все было формализовано. Чтобы в случае, если кто-то захочет сделать так же, он имел документ, где бы описывался весь процесс. Все же кроется в мелочах», — рассказывает Муковкин.

К разработке привлекались местные велосипедисты, опирался Дмитрий и на свой личный опыт использования этого транспортного средства. В итоге были сформированы стандарты, отвечающие запросам пользователей, продумана форма парковок, места их расположения.

«Сами парковки мы рисовали на „Яндекс-картах“, определяли, где они должны быть, с какой стороны, какие пути должны к ним вести, — рассказывает Дима. — Идея заключалась в том, что парковки должны быть невидимыми, этот элемент не должен выделяться, как и некоторые заборы. Это некая пассивная безопасность: элемент должен быть незаметен, но выполнять свою роль. То же самое с велопарковками. Ты, как пользователь, должен понимать, что это парковка, поэтому они должны быть однотипны, удобны и доступны. И это должен быть некий стандарт качества. Если ты оставишь здесь велосипед, ты должен знать, что он будет в безопасности».

Выход в «поле»

На следующем этапе активисты присоединились к составлению смет и работой с подрядчиком. При обсчете стоимости производства смотрели на опыт Новосибирска, Санкт-Петербурга, запрашивали коммерческие предложения у производителей. Молодого человека, ранее далекого от работы проектировщиков, многое удивляло. Например, подрядчики, которые не присылали свои прайс-листы или сильно завышали стоимость работ.

«Парковки — это же наша идея, мы можем точно сказать, какие должны быть материалы или как крепить парковку к земле — это тоже важно. Для этого ты думаешь, что же нужно сделать — бетон залить, а под ним должна быть специальная подушка из щебня, песка. Поэтому мы показывали подрядчикам-изготовителям чертежи и уточняли: «можете ли вы такое сделать? — рассказывает Дима. — И это все нужно указать, а потом еще просчитать. А лавочки — только один маленький элемент. Есть еще фонари, брусчатка, приствольные решетки, лавочки...».

После окончания этапа бумажных работ, уже осенью участники дизайн-студии вышли в «поле», на улицу Усова. Встречались с дендрологами, исследуя заросшие участки территории, а потом следили за тем, как подрядчики воплощают в жизнь проект велопарковки.

«В первый раз уже сделали ее процентов на 30, залили бетон. Я проезжал вечером мимо, смотрю, все не так. Думаю, ужас! На следующее утро, когда собирались, сказал: „Ребята, сорян, так не надо делать“, они переделали», — вспоминает Дмитрий Муковкин.

Велопарковки на Усова Фото: Вероника Белецкая

Работы были завершены осенью, за день до того, как в Томске выпал снег, поэтому оценить их удобство и функциональность можно будет весной. «Я — свой самый главный критик. Но когда здесь бываю, думаю, что буду ими пользоваться», — говорит Дмитрий.

Необходимость договариваться

Об опыте участия в эксперименте LLT ONE Дмитрий не жалеет — говорит, было интересно. И уверен, что работы по проекту на Усова должны продолжаться. По мнению Муковкина, создание Центра развития городской среды, который сейчас и стал главной точкой сборки проектов по благоустройству в Томске — логичный шаг. При сохранении плюсов от взаимодействия с жителями, профессиональное проектирование позволяет гораздо быстрее готовить и реализовывать проекты. По-другому начал смотреть Дмитрий и на работу профессионалов этой сферы в целом:

«За год работы в лаборатории я понял, что многие люди, которые находятся на местах, это не такие некомпетентные руководители, как их часто представляют блогеры. Изначально ты смотришь Варламова, он идет и говорит: „здесь надо так сделать, здесь так, а это они, идиоты, сделали неправильно“. А на самом деле за каждой из этих мелочей скрывается некий компромисс. Например, здесь теплотрасса проходит и нельзя так сделать. Или кабель какой-то лежит, и это не будет работать. И нужно каждый такой момент обсуждать с людьми, доказывать, аргументировать», — рассуждает Дмитрий.

Он уверен — сейчас всем участникам процессов благоустройства надо учиться договариваться. «Если говорить, что все идиоты и ничего не смыслят, то идиотом в первую очередь будешь ты», — считает Муковкин.

Текст: Егор Хворенков

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